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Развлечения «Повторил мою „Планету“»: Дима Билан обвинил Канье Уэста в плагиате шоу

«Повторил мою „Планету“»: Дима Билан обвинил Канье Уэста в плагиате шоу

Российский певец сделал шокирующее признание

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Дима Билан подозревает Канье Уэста в плагиате декораций | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДима Билан подозревает Канье Уэста в плагиате декораций | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дима Билан подозревает Канье Уэста в плагиате декораций

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Пришла беда откуда не ждали: Диму Билана, кажется, сплагиатил американский рэпер Канье Уэст. На это певец намекнул в одном из своих интервью.

Билан, отвечая на вопросы о нашумевшем приезде иностранной звезды, признался, что хотел бы попасть на его концерт. Однако не из-за большой любви к творчеству, а из-за декораций.

«В качестве исследователя мне интересно, конечно, пойти посмотреть. Тем более истерия какая-то вокруг него существует, ведь он как бы грандиозный персонаж. Мне интересно посмотреть, как он повторил мою „Планету Билан“, которая была в 2018 году», — поделился своими подозрениями российский певец.

Дима Билан считает, что увидеть его неповторимое выступление на планете рэпер мог в интернете.

Вот как выглядели декорации на концерте Билана в 2018 году | Источник: пресс-служба Димы Билана Вот как выглядели декорации на концерте Билана в 2018 году | Источник: пресс-служба Димы Билана

Вот как выглядели декорации на концерте Билана в 2018 году

Источник:

пресс-служба Димы Билана

«Кто бы какой комментарий ни написал, я всё равно уверен, что информация летает. Особенно во времена быстрого оповещения о том, что происходит в мире», — добавил певец.

В 2018 году для шоу артиста «Планета Билан» была разработана масштабная декорация в виде огромного космолета. На нее, по словам продюсера Яны Рудковской, ушло около 10 миллионов рублей. На «планете» певец исполнял хиты, танцевал и даже выполнял трюки.

Планета с шоу Канье Уэста | Источник: ye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Планета с шоу Канье Уэста | Источник: ye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Планета с шоу Канье Уэста

Источник:

ye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Будет ли концерт Канье в России

Рассказываем коротко, что известно про концерт скандального рэпера в Санкт-Петербурге.

Еще 17 августа «Газпром Арена» опубликовала в своих соцсетях анонс концерта Канье Уэста и даже розыгрыш двух билетов на него. Однако 24 числа объявила, что рэпер на их площадке выступать не будет: якобы никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия представители не подписывали.

На этот момент было продано около 100 000 билетов, цены на которые варьировались от 9000 до 160 000 рублей. По словам директора компании-организатора Say Agency Анны Субчевой, рекламная кампания концертов Канье Уэста в Петербурге и продажа билетов начались до заключения договора аренды.

После появления слухов об отмене выступлений россияне начали массово сдавать билеты. Вот только возврат оказался временно недоступен.

Интересно и то, что билеты на концерт Канье Уэста в России всё еще доступны для покупки, а организаторы продолжают настаивать, мол, рэпер все-таки приедет и выступит. Сообщается, что рэпер уже мог получить гонорар в 1,5 млрд рублей за питерские концерты.

Как думаете, Канье Уэст все-таки выступит в России?

Точно нет. Нечего на это надеяться
Всё возможно. Может, у организаторов получится решить все проблемы
Да-а-а-а, конечно, он выступит! Этот большой шум из-за того, что Уэст — большая звезда!
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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Дима Билан Канье Уэст Концерт
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