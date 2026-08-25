Не всех желающих обязаны брать в 10-й класс: у школ осталась лазейка для отказа

В образовании отказать не могут Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Школы могут проводить вступительные испытания только для зачисления на программы с углубленным изучением отдельных предметов. Однако их результат не является основанием для отказа в продолжении обучения. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения и отказа в продолжении образования в классе универсального профиля», — сказал Кравцов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что процедура отбора не должна становиться препятствием для получения образования. Ученик, успешно прошедший испытания, не может получить отказ в зачислении.

В пресс-службе Минпросвещения напомнили, что каждый девятиклассник имеет право продолжить обучение в 10-м классе или колледже. Если мест в школе нет, обязанность найти другую организацию лежит на местных властях.