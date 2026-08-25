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Образование Не всех желающих обязаны брать в 10-й класс: у школ осталась лазейка для отказа

Не всех желающих обязаны брать в 10-й класс: у школ осталась лазейка для отказа

Некоторым детям придется сменить образовательное учреждение

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В образовании отказать не могут | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ образовании отказать не могут | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В образовании отказать не могут

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Школы могут проводить вступительные испытания только для зачисления на программы с углубленным изучением отдельных предметов. Однако их результат не является основанием для отказа в продолжении обучения. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения и отказа в продолжении образования в классе универсального профиля», — сказал Кравцов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что процедура отбора не должна становиться препятствием для получения образования. Ученик, успешно прошедший испытания, не может получить отказ в зачислении.

В пресс-службе Минпросвещения напомнили, что каждый девятиклассник имеет право продолжить обучение в 10-м классе или колледже. Если мест в школе нет, обязанность найти другую организацию лежит на местных властях.

«Если в школе, где ребенок окончил 9-й класс, отсутствуют свободные места, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, либо орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязан обеспечить ребенку возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
10-й класс Поступление Колледж Зачисление Минпросвещения Сергей Кравцов
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Комментарии
1
Гость
5 минут
Главное, что ребёнок точно не останется без школы, а сможет учиться дальше пусть и в универсальном классе. Для родителей это снимает огромный стресс, когда знаешь, что право на образование гарантировано, дышать становится легче. Спасибо, что разъясняют такие вещи понятным языком!
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