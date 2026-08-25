Ушла из жизни легенда кантри-музыки Долли Партон

Самая известная ее песня — I Will Always Love You Источник: dollyparton / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Американская кантри-певица и актриса Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление ее племянника Брайана Сивера.

Осенью 2025 года здоровье Партон стало стремительно ухудшаться. 28 сентября она сообщила, что не сможет провести шесть концертов в декабре в Caesars Palace в Лас-Вегасе, запланированных как ее долгожданное возвращение на сцену.

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в бедной фермерской семье, она была четвертой из двенадцати детей. Она начала выступать еще в детстве в Пятидесятнической церкви Бога.

Начиная с конца 70-х популярность Партон в поп-музыке росла, как и ее присутствие на телевидении (где она была ведущей трех варьете-шоу за свою карьеру) и в кино. Наиболее заметные роли она сыграла в начале 80-х в таких фильмах, как «С девяти до пяти» (за который она была номинирована на «Золотой глобус» и стал кроссовер-хитом в стиле поп-музыки и кантри), «Лучший маленький бордель в Техасе» и «Стальные магнолии».

В 1999 году ее включили в Зал славы кантри-музыки, а в 1986 году она вошла в Зал славы авторов песен Нэшвилла, а в 2001 году — в Зал славы авторов песен. В 2005 году Партон была удостоена Национальной медали искусств, а в 2006 году — награды Центра Кеннеди.