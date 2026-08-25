Рюкзак с аудиосистемой покупать необязательно. Как сэкономить до 40% на сборах ребенка в школу

Рассказываем, что нужно покупать заранее, а что нет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

До начала учебного года у родителей остается всё меньше времени на подготовку ребенка к школе. Эксперты РГПУ им. А. И. Герцена рассказали, как без лишних трат собрать школьника и сократить расходы почти наполовину. Читайте их советы в материале 51.RU.

Не покупать всё заранее

По словам доцента Института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена Галины Волковицкой, грамотное планирование покупок и отказ от навязанных маркетингом товаров помогут сэкономить до 40% семейного бюджета.

Один из способов — не закупать все принадлежности сразу. В начале учебного года школы могут уточнять требования к тетрадям, папкам и другим принадлежностям, поэтому часть покупок разумнее отложить.

«Один из методов — придерживаться стратегии отсроченных закупок. Школы часто корректируют список необходимых принадлежностей уже в сентябре: уточняют требования к формату тетрадей, папок и даже цвету чернил. Экономически нецелесообразно покупать крупные партии товаров „про запас“, так как значительная их часть остается неиспользованной», — сказала Галина Волковицкая.

Рюкзак с аудиосистемой необязателен

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Эксперт также советует критически относиться к рекламе школьных товаров. Производители активно предлагают рюкзаки с аудиосистемами, вместительные пеналы, тематические органайзеры и многофункциональные наборы канцелярии.

При этом далеко не все эти вещи действительно необходимы школьнику. В базовый набор входят обычные принадлежности: синяя шариковая ручка, простой карандаш и ластик.

«Закупаться нужно по принципу дифференцированного подхода, то есть разделять товары по критерию функциональной необходимости. Цена между аналогичными по качеству тетрадями часто разнится исключительно из-за оформления обложки», — отметила Волковицкая.

Источник: Надежда Достовалова

Она рекомендует заранее составить список обязательных покупок и определить сумму, которую семья готова потратить на дополнительные товары. Сэкономленные деньги, по мнению специалиста, можно направить на занятия ребенка или совместный семейный досуг.

Сначала проверить шкафы

Перед походом в магазин стоит провести ревизию домашних запасов. После прошлого учебного года у семьи могут остаться бумага, карандаши, фломастеры, клей, линейки и другие принадлежности.

Не стоит откладывать покупки и до последних дней августа: именно в этот период спрос на школьные товары традиционно увеличивается. Более ранняя подготовка позволяет выбрать из большего ассортимента и воспользоваться сезонными скидками.

Ребенка стоит взять с собой

Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Эксперт советует не исключать школьника из процесса подготовки. Совместный выбор принадлежностей помогает ребенку понять, сколько стоят вещи и почему семье приходится расставлять приоритеты.

«Также важно вовлекать ребенка в выбор принадлежностей. Это формирует ответственное отношение к покупкам, а совместное обсуждение цен развивает навыки финансовой грамотности — умение соотносить желания с доступными возможностями», — заключила Галина Волковицкая.