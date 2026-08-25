Как будет организовано движение по трассе М-8 в Ярославской области на время ремонта. Ответ подрядчика

В Ярославской области расширят еще один участок трассы М-8 Источник: АО «ВАД»

В питерской компании «ВАД», которая займется расширением 15-километрового участка трассы М-8 в Ярославской области, рассказали, как будет организовано движение во время работ. Подрядчик должен провести капитальный ремонт на участке дороги с 165 по 180 километр. То есть от деревни Слободка Переславль-Залесского округа до деревни Копорье Ростовского округа.

Ремонт начался 24 августа 2026 года, и продлится до 10 октября 2028 года. Как уточнили 76.RU в АО «ВАД», работы будут идти без перекрытия движения.

Как организуют движение на время ремонта М-8:

для проезда транспорта в оба направления будет создано технологическое уширение (временная дорога) шириной от 3 до 5 метров;

при этом будет предусмотрено ограничение скоростного режима в зоне производства работ;

в целом, схема организации движения будет аналогичной той, что введена на другом участке капремонта — по М-8 «Холмогоры» в Ростовском округе (на участке протяжённостью 6,3 км с 195,5 по 201,8 км, где сейчас также проводятся работы по расширению проезжей части).

Участок, который будут ремонтировать Источник: Яндекс.Карты

Подрядчик должен будет подготовить территорию и переустроить все инженерные коммуникации, демонтировать и заменить водопропускные трубы, смонтировать систему водоотведения с локальными очистными сооружениями.

«Для предотвращения выхода диких животных к автомобильной дороге в полосе отвода установят ограждения из сетки. Кроме того, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, нанесут разметку термопластиком», — рассказали в АО «ВАД».

В населенных пунктах вдоль трассы смонтируют систему освещения, построят новые тротуары и пешеходные дорожки. Также подрядчик должен установить новые остановки и перильные ограждения. На пешеходных переходах установят светофоры.

АО «ВАД» было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Валерий Абрамов. Ему также принадлежат компании по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела — ООО «КПР», организация по управлению и эксплуатации нежилого фонда ДНП «Озерное», а также асфальтобетонный завод «АБЗ-ВАД». В 2025 году компания заработала 101,3 млрд рублей, из которых чистой прибылью после всех расходов осталось 2,6 млрд. За работы по расширению 15-километрового участка трассы М-8 компания получит 7,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Михаил Евраев рассказывал, что на расширение трассы М-8 в Ярославской области уйдет около 70 млрд рублей.

«Трассы не будут перекрыты, они просто встанут в ремонт, и мы с вами будем ехать аккуратно 40 километров в час. Так будет продолжаться примерно 2–2,5 года. Но зато это будет полностью новая трасса, четыре полосы, две в каждую сторону», — рассказал Михаил Евраев.

Компания «ВАД» уже занимается расширением трассы М-8 в Ярославской области. Подрядчик реконструирует участок с 195,5 по 201,8 километр в Ростовском округе.