Как будет организовано движение по трассе М-8 в Ярославской области на время ремонта. Ответ подрядчика

В питерской компании «ВАД», которая займется расширением 15-километрового участка трассы М-8 в Ярославской области, рассказали, как будет организовано движение во время работ. Подрядчик должен провести капитальный ремонт на участке дороги с 165 по 180 километр. То есть от деревни Слободка Переславль-Залесского округа до деревни Копорье Ростовского округа.
Ремонт начался 24 августа 2026 года, и продлится до 10 октября 2028 года. Как уточнили 76.RU в АО «ВАД», работы будут идти без перекрытия движения.
Как организуют движение на время ремонта М-8:
для проезда транспорта в оба направления будет создано технологическое уширение (временная дорога) шириной от 3 до 5 метров;
при этом будет предусмотрено ограничение скоростного режима в зоне производства работ;
в целом, схема организации движения будет аналогичной той, что введена на другом участке капремонта — по М-8 «Холмогоры» в Ростовском округе (на участке протяжённостью 6,3 км с 195,5 по 201,8 км, где сейчас также проводятся работы по расширению проезжей части).
Подрядчик должен будет подготовить территорию и переустроить все инженерные коммуникации, демонтировать и заменить водопропускные трубы, смонтировать систему водоотведения с локальными очистными сооружениями.
«Для предотвращения выхода диких животных к автомобильной дороге в полосе отвода установят ограждения из сетки. Кроме того, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, нанесут разметку термопластиком», — рассказали в АО «ВАД».
В населенных пунктах вдоль трассы смонтируют систему освещения, построят новые тротуары и пешеходные дорожки. Также подрядчик должен установить новые остановки и перильные ограждения. На пешеходных переходах установят светофоры.
АО «ВАД» было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Валерий Абрамов. Ему также принадлежат компании по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела — ООО «КПР», организация по управлению и эксплуатации нежилого фонда ДНП «Озерное», а также асфальтобетонный завод «АБЗ-ВАД».
В 2025 году компания заработала 101,3 млрд рублей, из которых чистой прибылью после всех расходов осталось 2,6 млрд.
За работы по расширению 15-километрового участка трассы М-8 компания получит 7,2 млрд рублей.
Ранее губернатор Михаил Евраев рассказывал, что на расширение трассы М-8 в Ярославской области уйдет около 70 млрд рублей.
«Трассы не будут перекрыты, они просто встанут в ремонт, и мы с вами будем ехать аккуратно 40 километров в час. Так будет продолжаться примерно 2–2,5 года. Но зато это будет полностью новая трасса, четыре полосы, две в каждую сторону», — рассказал Михаил Евраев.
Компания «ВАД» уже занимается расширением трассы М-8 в Ярославской области. Подрядчик реконструирует участок с 195,5 по 201,8 километр в Ростовском округе.
«Основные работы планируется завершить осенью 2026 года. В результате оба обновленных участка трассы „Холмогоры“ общей протяженностью 21,3 км будут соответствовать категории II с расчетной скоростью движения до 120 км/ч», — уточнили в АО «ВАД».