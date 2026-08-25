Глава «Роскосмоса» анонсировал колонизацию Марса: когда это произойдет

Научная фантастика скоро станет реальностью Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Колонии на Луне, а затем и на Марсе обязательно появятся, и нынешнее поколение застанет их создание. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Колонии будут сто процентов. Сначала на Луне, потом на Марсе. Наше поколение, я думаю, застанет уже первые миссии, где не один человек в исключительном порядке, а уже с определенной инфраструктурой окажутся на Луне, а может, и на других небесных телах», — сказал Баканов в интервью «Юнашев Live».

То, что кажется научной фантастикой, уже в обозримом будущем станет реальностью, уверен глава «Роскосмоса». По его словам, необходим резервный вариант, куда человечество могло бы переехать в случае необходимости.

Баканов неоднократно пояснял, почему освоение дальнего космоса начинается именно с Луны. Он отмечал, что на сегодняшний день ни одна страна мира не обладает технологиями для безопасного пилотируемого полета на Марс. Основными препятствиями являются смертельная космическая радиация, вызывающая лучевую болезнь, и редкое «астрономическое окно» для запуска миссий. Поэтому все системы сначала будут испытывать на спутнике Земли, который станет тренировочным полигоном.