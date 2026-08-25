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Наука Глава «Роскосмоса» анонсировал колонизацию Марса: когда это произойдет

Глава «Роскосмоса» анонсировал колонизацию Марса: когда это произойдет

У людей должен быть запасной вариант, чтобы покинуть Землю

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Научная фантастика скоро станет реальностью | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU Научная фантастика скоро станет реальностью | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Научная фантастика скоро станет реальностью

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Колонии на Луне, а затем и на Марсе обязательно появятся, и нынешнее поколение застанет их создание. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Колонии будут сто процентов. Сначала на Луне, потом на Марсе. Наше поколение, я думаю, застанет уже первые миссии, где не один человек в исключительном порядке, а уже с определенной инфраструктурой окажутся на Луне, а может, и на других небесных телах», — сказал Баканов в интервью «Юнашев Live».

То, что кажется научной фантастикой, уже в обозримом будущем станет реальностью, уверен глава «Роскосмоса». По его словам, необходим резервный вариант, куда человечество могло бы переехать в случае необходимости.

Баканов неоднократно пояснял, почему освоение дальнего космоса начинается именно с Луны. Он отмечал, что на сегодняшний день ни одна страна мира не обладает технологиями для безопасного пилотируемого полета на Марс. Основными препятствиями являются смертельная космическая радиация, вызывающая лучевую болезнь, и редкое «астрономическое окно» для запуска миссий. Поэтому все системы сначала будут испытывать на спутнике Земли, который станет тренировочным полигоном.

Баканов также рассказывал, что обсуждал с основателем SpaceX Илоном Маском возможность сотрудничества в области дальнего космоса. При этом он подчеркивал, что полет на Марс опасен для здоровья космонавтов из-за радиации, которая может вызвать лучевую болезнь.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Дмитрий Баканов Роскосмос Колонизация Луна Марс Космическая миссия
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Комментарии
6
Гость
41 минута
Мощный план! Дайте и мне такого покурить!
Гость
56 минут
Вышлите туда всех недовольных и ноющих пожалуйста
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Гость
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