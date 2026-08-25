Одни стоят сухие, на других очереди: что происходит на заправках Ярославля. Обзор

На ярославских заправках выстроились очереди за бензином, где-то топлива и вовсе нет Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ярославские автомобилисты начали сообщать об ухудшении ситуации с бензином на АЗС. По мнению водителей, после июльского топливного кризиса ситуация нормализовалась, но примерно с 18–19 августа некоторые ярославцы вновь начали сообщать об отсутствии топлива и очередях на заправках.

Мы проехали по нескольким АЗС Ярославля на Московском проспекте и проспекте Фрунзе и посмотрели, что там происходит.

Утром бензина не было, сейчас есть

Утром 25 августа читательница написала порталу 76.RU, что на заправке «Газпромнефть» у автовокзала прямо при ней закончился 95-й бензин.

— Все ругаются, — рассказала ярославна.

Мы подъехали на эту заправку около полудня того же дня. Бензин здесь в это время был в наличии. Ограничений никаких нет. При этом у заправки растянулась очередь из машин — примерно на пару сотен метров.

На заправке «Газпромнефть» в наличии 92-й, 95-й бензин и дизельное топливо Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

На заправку выстроилась очередь Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Это не то, что вы подумали. В канистры заливают дизельное топливо, которое нужно парням для работы Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Работники комментировать ситуацию не стали, но дали понять, что больших проблем с топливом у них нет.

Чтобы заправиться, нужно подождать

Также почти все марки бензина были на заправке «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1 за исключением АИ-100. Здесь тоже нас встретила очередь и нежелание работников давать какие-либо комментарии.

В наличии на «Роснефти» почти все марки бензина, кроме АИ-100 Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Но здесь тоже очередь Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Водителям приходится ждать прежде чем, подъехать к колонкам Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Еще на одной заправке «Роснефти» — на проспекте Фрунзе, 52 — аналогичная обстановка. Бензин здесь в наличии за исключением сотого. И также очередь около 200 метров.

Ярославцам приходится ждать, чтобы заправить машину Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В наличии только дизельное топливо

Следующей в нашем списке стала заправка «Опти» на проспекте Фрунзе. Здесь в наличии оказалось только дизельное топливо. Соответственно, и машин на АЗС практически не было.

— После первой волны бензинового кризиса ситуация исправилась, но недели две назад опять начались проблемы с поставками, — рассказала сотрудница.

«Опти» практическая сухая Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Зато дизельное топливо здесь можно залить без очереди Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Бензин есть, но обслуживание на паузе

Пустовала и еще одна АЗС на проспекте Фрунзе, 21 — «Татнефть». Причем, на табло при въезде горела информация о наличии 95-го бензина и дизельного топлива. Но подъезжающие автомобили быстро разворачивались и уезжали. Оказалось, на АЗС технический перерыв — именно в этот момент приехал бензовоз и шел слив топлива в резервуары. Как пояснили сотрудники, во время этой процедуры обслуживание клиентов временно не ведется.

На «Татнефти» в наличии АИ-95 и дизельное топливо Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Пока на заправке технический перерыв Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ранее в правительстве

Напомним, об ухудшении ситуации с обеспечением топлива в последние дни говорят во многих регионах.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с нашими коллегами из MSK1.RU связал это с атаками на нефтеперерабатывающие заводы, которые произошли в августе, и пиком потребления топлива, который традиционно в летний период приходится как раз на август.

«В начале августа мы видим новые попытки ударить по российским НПЗ, в частности в Татарстане, Башкортостане и других регионах. Поэтому объем производства на какое-то время мог сократиться», — пояснил Игорь Юшков.

В августе атаке подвергся и ярославский НПЗ.

При этом, по мнению эксперта, говорить о том, что по всей стране нет топлива, нельзя.

«Его наличие может различаться даже от заправки к заправке: кто-то завез больше, кто-то меньше», — отметил Юшков.

Часть нехватки топлива Россия компенсирует за счет импорта. Поставки нефтепродуктов идут, например, из Белоруссии и Индии.