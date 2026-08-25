Одни стоят сухие, на других очереди: что происходит на заправках Ярославля. Обзор

Ярославские автомобилисты начали сообщать об ухудшении ситуации с бензином на АЗС. По мнению водителей, после июльского топливного кризиса ситуация нормализовалась, но примерно с 18–19 августа некоторые ярославцы вновь начали сообщать об отсутствии топлива и очередях на заправках.
Мы проехали по нескольким АЗС Ярославля на Московском проспекте и проспекте Фрунзе и посмотрели, что там происходит.
Утром бензина не было, сейчас есть
Утром 25 августа читательница написала порталу 76.RU, что на заправке «Газпромнефть» у автовокзала прямо при ней закончился 95-й бензин.
— Все ругаются, — рассказала ярославна.
Мы подъехали на эту заправку около полудня того же дня. Бензин здесь в это время был в наличии. Ограничений никаких нет. При этом у заправки растянулась очередь из машин — примерно на пару сотен метров.
Работники комментировать ситуацию не стали, но дали понять, что больших проблем с топливом у них нет.
Чтобы заправиться, нужно подождать
Также почти все марки бензина были на заправке «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1 за исключением АИ-100. Здесь тоже нас встретила очередь и нежелание работников давать какие-либо комментарии.
Еще на одной заправке «Роснефти» — на проспекте Фрунзе, 52 — аналогичная обстановка. Бензин здесь в наличии за исключением сотого. И также очередь около 200 метров.
В наличии только дизельное топливо
Следующей в нашем списке стала заправка «Опти» на проспекте Фрунзе. Здесь в наличии оказалось только дизельное топливо. Соответственно, и машин на АЗС практически не было.
— После первой волны бензинового кризиса ситуация исправилась, но недели две назад опять начались проблемы с поставками, — рассказала сотрудница.
Бензин есть, но обслуживание на паузе
Пустовала и еще одна АЗС на проспекте Фрунзе, 21 — «Татнефть». Причем, на табло при въезде горела информация о наличии 95-го бензина и дизельного топлива. Но подъезжающие автомобили быстро разворачивались и уезжали. Оказалось, на АЗС технический перерыв — именно в этот момент приехал бензовоз и шел слив топлива в резервуары. Как пояснили сотрудники, во время этой процедуры обслуживание клиентов временно не ведется.
Ранее в правительстве
Напомним, об ухудшении ситуации с обеспечением топлива в последние дни говорят во многих регионах.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с нашими коллегами из MSK1.RU связал это с атаками на нефтеперерабатывающие заводы, которые произошли в августе, и пиком потребления топлива, который традиционно в летний период приходится как раз на август.
«В начале августа мы видим новые попытки ударить по российским НПЗ, в частности в Татарстане, Башкортостане и других регионах. Поэтому объем производства на какое-то время мог сократиться», — пояснил Игорь Юшков.
В августе атаке подвергся и ярославский НПЗ.
При этом, по мнению эксперта, говорить о том, что по всей стране нет топлива, нельзя.
«Его наличие может различаться даже от заправки к заправке: кто-то завез больше, кто-то меньше», — отметил Юшков.
Часть нехватки топлива Россия компенсирует за счет импорта. Поставки нефтепродуктов идут, например, из Белоруссии и Индии.
А вы заметили ухудшение ситуации с бензином на АЗС в последние дни?