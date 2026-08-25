«Как можно ее не полюбить?»: что известно о новой 20-летней музе Филиппа Киркорова. Видео

Источник: Городские медиа

59-летний Филипп Киркоров не перестает восхищаться 20-летней моделью Валентиной Алексеевой. На юбилей красотки он подарил Rolex с бриллиантами, а на фестивале «Новая волна» в Казани публично признался в своих чувствах:

«Я хочу сказать это не за кулисами, не тихо, не наедине, а здесь, со всеми, перед всеми. Валентина, я тебя люблю».

Кстати, именно в Казани Филипп впервые увидел Валентину, когда был в жюри конкурса красоты «Мисс БРИКС».

«Она вышла на сцену, я был покорен, конечно, ее красотой. Стало понятно, что других нет и это однозначно королева конкурса», — рассказал король эстрады Starhit.ru.

Позже, по словам Филиппа, во время общения девушка открылась ему как очень добрая и великодушная.

«Хотя она получала такие предложения коммерческие от разных брендов мирового масштаба — отказывалась от всего, потому что она выбрала профессию медика. В свободное время от уроков она ездит в больницы к дедушкам и бабушкам и ставит им капельницы», — восхищается Киркоров.

В июле Филипп и Валентина вместе провели выходные в Турции, где они снимали новый клип Киркорова. Тогда уже Валентина восхищалась работоспособностью артиста.

«Больше всего меня тронуло его большое и доброе сердце. В период съемок, в каком бы сложном графике мы ни трудились, он не отказал в фотографии или добром слове ни одному фанату, который подходил к нему. И еще один важный момент, который для меня является главным показателем внутреннего света: я заметила, как сильно Филипп любит животных», — говорила Алексеева.