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Развлечения «Как можно ее не полюбить?»: что известно о новой 20-летней музе Филиппа Киркорова. Видео

«Как можно ее не полюбить?»: что известно о новой 20-летней музе Филиппа Киркорова. Видео

С Валентиной Алексеевой король эстрады познакомился на конкурсе красоты

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Источник:

Городские медиа

59-летний Филипп Киркоров не перестает восхищаться 20-летней моделью Валентиной Алексеевой. На юбилей красотки он подарил Rolex с бриллиантами, а на фестивале «Новая волна» в Казани публично признался в своих чувствах:

«Я хочу сказать это не за кулисами, не тихо, не наедине, а здесь, со всеми, перед всеми. Валентина, я тебя люблю».

Кстати, именно в Казани Филипп впервые увидел Валентину, когда был в жюри конкурса красоты «Мисс БРИКС».

«Она вышла на сцену, я был покорен, конечно, ее красотой. Стало понятно, что других нет и это однозначно королева конкурса», — рассказал король эстрады Starhit.ru.

Позже, по словам Филиппа, во время общения девушка открылась ему как очень добрая и великодушная.

«Хотя она получала такие предложения коммерческие от разных брендов мирового масштаба — отказывалась от всего, потому что она выбрала профессию медика. В свободное время от уроков она ездит в больницы к дедушкам и бабушкам и ставит им капельницы», — восхищается Киркоров.

В июле Филипп и Валентина вместе провели выходные в Турции, где они снимали новый клип Киркорова. Тогда уже Валентина восхищалась работоспособностью артиста.

«Больше всего меня тронуло его большое и доброе сердце. В период съемок, в каком бы сложном графике мы ни трудились, он не отказал в фотографии или добром слове ни одному фанату, который подходил к нему. И еще один важный момент, который для меня является главным показателем внутреннего света: я заметила, как сильно Филипп любит животных», — говорила Алексеева.

Теперь фанаты гадают, что же связывает пару: рабочие отношения или между ними действительно промелькнула искра.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Филипп Киркоров Модель Муза Конкурс красоты
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Комментарии
4
Гость
41 минута
Прямо по "Федоту-стрельцу": Ты, дружок, из тех мужей, Что безвреднее ужей: Егозят, а не кусают, Не сказать ишо хужей! Чтоб чужую бабу скрасть, Надо пыл иметь и страсть! А твоя сейчас задача - На кладбище не попасть!..
Гость
43 минуты
Так и вспоминается нетленный "Конек-Горбунок": "Но взгляни-ка, ты ведь сед; Мне пятнадцать только лет: Все цари начнут смеяться, Дед-то, скажут, внучку взял!"
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Гость
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