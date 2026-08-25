«Свидания с семьей ограничены»: адвокат Елены Блиновской рассказал, чем она занимается в колонии

Адвокат Елены Блиновской Булат Солтаханов рассказал, чем бывшая блогер и «королева марафонов» занимается в колонии. Эксклюзивный комментарий он дал во время беседы с журналистом 76.RU.
Елена Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 во Владимирской области. Там она работает швеей. Защитник Елены Блиновской рассказал, что она трудится полный рабочий день и у нее практически не остается времени на собственные хобби.
«Она держится, она боец. Но, естественно, ей тяжело. Учитывая, что ограничены свидания с семьей, детьми. Непростой режим учреждения, где она находится. Это стандартная для этих учреждений ситуация. Практически всё время она ходит на работу, свободное время она посвящает общественным мероприятиям, которые организует учреждение. Пытается участвовать в самодеятельности и так далее», — рассказал Булат Солтаханов.
До этапирования в колонию Елена находилась в московском СИЗО-6 «Печатники». «Комсомольская правда» сообщала, что бывший блогер увлеклась рисованием картин по номерам и расшивала картины бисером. Теперь у нее нет времени на подобные развлечения.
«Рисовать ей там точно некогда. Если там и есть творчество, то в рамках того, что проводится по инициативе учреждения. Разные конкурсы, самодеятельность, приуроченная к каким-то праздникам. В общем, она старается как-то участвовать в этом всём. У нее получается. Не то чтобы отвлечься [от быта в колонии], а вовлечься в то, что инициирует учреждение, — рассказал адвокат. — Когда предлагают людям, находящимся там, поучаствовать, она всегда соглашается».
Елена Блиновская скучает по детям. Когда она стала фигурантом уголовного дела, ее младшей дочке было всего три года. Сейчас девочке уже шесть.
Муж Елены Алексей проходит службу в зоне СВО. Детей воспитывают его родители. Булат Солтаханов рассказал, что ребятам приходится непросто.
«Они находятся, без преувеличения, в крайне тяжелом положении. Елена уже достаточно понесла ответственность. Вроде бы можно было бы дать ей возможность воссоединиться с семьей, но, к сожалению, такого шанса она пока не получила. Дети фактически находятся без матери и без отца. Бабушки и дедушки в силу своего слабого здоровья уже не могут в полной мере о них заботиться, к сожалению», — рассказал адвокат.
По факту она лучшие годы [пропустила]. Каждая мать мечтает это время прочувствовать, когда ребенок еще маленький. Но здесь у нее этого не получилось.
Адвокат Елены рассказал, что она уже имеет право на условно-досрочное освобождение. Сейчас сторона защиты работает над этим вопросом.
«Сложно оценивать вероятности, но мы надеемся, что суд услышит нас в определенной инстанции. Она уже может подавать [прошение об УДО]. Работа ведется, всё в процессе. Прошла и апелляционная, и кассационная инстанция. Мы планируем идти дальше. Пока суды не приняли наши доводы. Надеемся, что в будущем что-то у нас получится», — рассказал правозащитник.
Если Елене Блиновской придется отсидеть полный срок, то, учитывая время, проведенное под домашним арестом и в СИЗО, ее освободят примерно в конце лета 2027 года.
За что судили Елену Блиновскую
Уголовное преследование Елены Блиновской началось три года назад — в апреле 2023 года. Блогера и «королеву марафонов» задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Следственный комитет обвинил ее в уклонении от уплаты налогов. В ведомстве Блиновской насчитали почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, учитывая штрафы и пени.
Сначала ее отправили под домашний арест. Однако в декабре 2023 года Блиновская нарушила его условия: в канун Нового года она устроила дома вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по ее уголовному делу — предпринимательница Виктория Асмолова. После этого в начале 2024 года суд ужесточил меру пресечения и отправил ее в СИЗО.
Расследование длилось почти два года. 3 марта 2025 года в московском суде вынесли приговор. Блиновскую признали виновной в неуплате налогов и отмывании денег и приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2025 года приговор смягчили — до четырех лет и шести месяцев со штрафом в 950 тысяч рублей.
Обо всём, что известно об уголовном деле Елены Блиновской, мы пишем в отдельном сюжете.
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