«Свидания с семьей ограничены»: адвокат Елены Блиновской рассказал, чем она занимается в колонии

Уголовное преследование Елены Блиновской началось три года назад — в апреле 2023 года. Блогера и «королеву марафонов» задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Следственный комитет обвинил ее в уклонении от уплаты налогов. В ведомстве Блиновской насчитали почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, учитывая штрафы и пени.

Сначала ее отправили под домашний арест. Однако в декабре 2023 года Блиновская нарушила его условия: в канун Нового года она устроила дома вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по ее уголовному делу — предпринимательница Виктория Асмолова. После этого в начале 2024 года суд ужесточил меру пресечения и отправил ее в СИЗО.

Расследование длилось почти два года. 3 марта 2025 года в московском суде вынесли приговор. Блиновскую признали виновной в неуплате налогов и отмывании денег и приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2025 года приговор смягчили — до четырех лет и шести месяцев со штрафом в 950 тысяч рублей.

Обо всём, что известно об уголовном деле Елены Блиновской, мы пишем в отдельном сюжете.