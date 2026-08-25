Современный «Сельмаг». Как семья предпринимателей вдыхает в деревню новую жизнь

«Сельмагом» Лаврентьевы занимаются всей семьей Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В Нижегородской области семья Лаврентьевых создала необычное общественное пространство в здании бывшего сельского магазина. Теперь там организуют праздники и творческие мастер-классы, пекут пиццу и пироги. Реализовать непростую задумку помогают гранты, которые предприниматели выигрывают одним за другим. О том, как семейный проект стал местом притяжения сельчан и туристов, NN.RU рассказали основатели «Сельмага» Ирина Лаврентьева и ее сын Никита.

Из заброшенного магазина — в место встреч

Село Подвязье находится в Богородском районе — в 60 км от Нижнего Новгорода. Из года в год место привлекает всё больше туристов, которые приезжают посмотреть на историческую усадьбу Приклонских-Рукавишниковых и местные колоритные пейзажи.

Главная архитектурная достопримечательность Подвязья Источник: Наталья Бурухина / NN.RU И невероятно живописная природа Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Когда-то в их числе была и семья Лаврентьевых. В 2013 году Ирина с мужем Алексеем увидели объявление о продаже дома в Подвязье. И решили не упускать шанс. К тому моменту у семьи уже были мысли о переезде из шумного города в деревню.

Дом был в аварийном состоянии, и на его ремонт ушел не один год. Семья стала приезжать в село всё чаще, познакомилась с жителями и историей Подвязья. Со временем супруги задумались об открытии собственного дела.

В 2017 году Лаврентьевы купили дом, в котором в 60-е находился местный сельмаг. В то время он был не просто магазином, а местом для встреч и долгих разговоров. Так и появилась идея создать общественное пространство, объединяющее людей.

«Нам, как людям творческим и энергичным, открывать магазин было неинтересно. Поэтому появилась идея создать общественное творческое пространство, которое будет как живой организм. С огородом, фермой и активной жизнью односельчан. Я работаю в сфере рекламы и ивента, поэтому организовать мероприятие для меня не проблема. Так постепенно начали эту концепцию плести», — рассказала мама троих сыновей Ирина Лаврентьева.

Начало было непростым, здание находилось в аварийном состоянии. Переделывать приходилось буквально всё — от пола до крыши. Совмещали ремонт с поездками на учебу и работу в Нижний. В 2022 году, когда основные работы были завершены, в «Сельмаге» собрали первых гостей.

«Первое мероприятие мы приурочили к открытию выставки фотографий, которые нам передала местная жительница Ирина Чистякова. Ее дедушка Дмитрий Федорович Богатырев в 50-х годах работал в усадьбе [Приклонских-Рукавишниковых], в совхозе. У него было хобби — фотография, и она передала нам более тысячи снимков. Мы открыли фотовыставку, собрали всех односельчан, много людей приехало из других сел. Еще провели мастер-класс по органическому земледелию. Бабушки тогда очень удивились, что сныть, которую они считали сорняком, — полезная трава», — рассказал Никита Лаврентьев.

Постепенно «Сельмаг» становился местом для встреч. За одним столом жители праздновали Новый год, Рождество и дни рождения.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Пицца из печи и «Сонины» пироги

В 2022 году Никита выиграл первый грант Росмолодежи. На эти деньги семья купила стол для пиццы, а часть средств, полученные по соцконтракту, покрыла траты на дровяную печь. Так в «Сельмаге» появилось бистро, главными блюдами которого стали неаполитанская пицца, ее печет Никита, и пироги.

«В 2023 году мы провели фестиваль пиццы. Много ее приготовили, разные сочетания придумывали. Угощали местных жителей, детишек, гостей. И к следующему году постепенно начали приобретать мебель, оборудование. И через год „Сельмаг“ стал не просто общественным пространством, а бистро, которое приносит доход, чтобы развиваться, строить дальше и проводить мероприятия», — рассказал Никита.

Источник: Никита Лаврентьев

Не меньшей популярностью пользуются пироги, которые печет бабушка Вера, заслуженный работник советского общепита. Она готовит их по рецепту тети Сони Андреянычевой, бывшей продавщицы магазина в Подвязье. Даже спустя годы местные жители помнят ту ароматную выпечку.

«Рецепт мы, конечно, немного под себя адаптировали. Готовим пироги из трех видов муки, на деревенских яйцах, на козьем молоке. И что-то интересное стараемся делать. Сейчас наш флагман — пирог с деревенским творогом», — рассказал Никита.

Творог и сыр Лаврентьевы тоже готовят сами. У них есть небольшая ферма, где они держат нубийских коз. А во дворе «Сельмага» находится огород, на котором семья выращивает травы для чая и овощи, которые идут в блюда и зимние заготовки.

+1

С помощью еще одного гранта Лаврентьевы построили арт-беседку, где теперь проводят мастер-классы, а летними вечерами устраивают просмотр кино.

Объединяющее дело

В детстве Ирина много времени проводила в деревне у бабушки. В воспоминаниях сохранились теплые отношения между соседями и постоянное общение. Именно эту атмосферу нижегородке хотелось возродить в Подвязье.

Еще до появления «Сельмага», в 2018 году, Лаврентьевы вместе с односельчанами стали отмечать Престольный праздник села. К тому моменту в Подвязье как раз начали восстанавливать Воскресенскую церковь.

«Праздник был нужен, чтобы объединить людей. Тогда мы из пиломатериала сколотили два шестиметровых стола. Прошлись по дворам, пригласили всех жителей, и в 2018 году всех собрали, вышли на службу, на праздник. Все друг друга увидели, многие старожилы удивились, детей много было», — вспоминает Ирина.

Теперь праздник в селе отмечают каждое лето. И с каждым годом желающих присоседиться становится всё больше. После службы в селе проходят мероприятия. Последние два года угощения для гостей готовят шеф-повара известных нижегородских ресторанов.

«В этом году к нам приезжал владелец ресторана „Краса“ и некоторых других ресторанных проектов Дмитрий Степанов со своим коллегой. И они готовили. У нас в двухсотлитровых казанах было жаркое с мраморной говядиной и овощами. Было очень вкусно. Еще делали мастер-класс по жарке карасей и приготовлению творожников с ягодно-винным соусом. Такое вот полноценное событие получилось. Разные коллективы зовем, устраиваем ярмарку, зовем ремесленников», — рассказал Никита.

Участие в мероприятиях теперь принимают и повара ресторанов Источник: Никита Лаврентьев

Каждый год Лаврентьевы также организовывают субботник, но не обычный, а гастрономический. За помощь в уборке территории села — приятный бонус в виде наваристой ухи, плова и ароматного чая из самовара.

«Мы всегда собираемся весной и осенью на субботники очистить территорию села, подготовить к сезону. Просто махать граблями — это неинтересно. Поэтому мы ставим диджея, топим самовар, вытаскиваем казаны и готовим. И дело как-то интереснее идет. У нас субботник начинается с зарядки, потом мы убираемся, песни поем, вкусно кушаем, чай пьем. Получается, что и доброе дело сделали, и погуляли», — делится Никита.

И если раньше на субботник приходили в основном старожилы, то с такой насыщенной программой подтянулась и молодежь. На последний гастрономический субботник, рассказывает Никита, собралось около ста человек, многие из них приехали из других деревень и Нижнего.

Дорога к селу

Семья Лаврентьевых вместе с другими сельчанами также старается решить главную проблему села — добиться строительства дороги к Подвязью.

Каждый год во время дождей грунтовку размывает, и добраться до села не могут ни местные, ни туристы. Приходится либо рисковать и надеяться, что машина не застрянет в грязи, либо идти пешком.

Об этой проблеме жители говорят уже долгое время. Не так давно общими усилиями вопрос удалось частично решить: проезд засыпали щебенкой.

Обратить внимание на проблему села Никита Лаврентьев старается и во время различных мероприятий. О ситуации в Подвязье он рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину во время участия в международной выставке-форуме «Россия» в программе «Кадры для села». А позднее с той же просьбой обратился к Глебу Никитину на встрече губернатора с предпринимателями.

Минувшей весной проект дороги к селу прошел госэкспертизу. Теперь жители Подвязья надеются, что в скором времени проезд к их домам всё же появится.

«Дорога будет связывать несколько населенных пунктов. Появится связь с Ушаковским населенным пунктом, где есть ФАП, магазин, почта, детский садик. То есть жители смогут этой дорогой пользоваться, а сейчас всё больше людей сюда переезжают на постоянку. Можно сказать, что село не только становится пригодным для жизни — оно становится местом жизни», — заключила Ирина.