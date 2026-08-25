Неразгаданные тайны золота скифов. Древние украшения до сих пор поражают умы ученых — смотрите фото и убедитесь сами

Царская гривна — чистое золото Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Один из самых охраняемых объектов в Тыве — не какое-то засекреченное предприятие, а комната в национальном музее. В ней хранится больше 30 килограммов древнего золота скифов. Туда водят экскурсии, но категорически запрещают фото- и видеосъемку. Чтобы рассказать читателям NGS24.RU об этой сокровищнице, нам пришлось обращаться за разрешением к республиканским властям. И оно того стоило, смотрите фоторепортаж корреспондента Алексея Тайганавта.

То, что нам кажется устаревшим, в Тыве еще в силе Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Если вы на золото, подходите сюда»

Пространство Тывы дышит древностью, первозданной дикостью степей и гор — с их каменными менгирами и загадочными изображениями то ли воинов, то ли духов, которые сопровождали их в бою. Здесь запросто встретишь то, что не увидишь в цивилизации городов.

Пий-Хемский район: степи, горы и старые «Вазы» на пыльных дорогах Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Этим проникаешься сразу, если в Кызыл — столицу республики — добираться не на самолете, а по земле. Дорога туда идет через Пий-Хемский район. Территория, где находится таинственная Долина царей: огромный археологический комплекс возрастом в 3000 лет.

Такие стоят в степях до сих пор Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Ученые считают эту территорию местом родовых захоронений скифской знати. Здесь они обнаружили их несметные сокровища.

Здание национального музея республики, предсказуемо, одно из самых заметных в городе. Тувинцы свое прошлое любят и сильно ценят. А скифы в нем занимают особое место. И подтверждением тому стали находки в Долине царей.

Национальный музей Республики Тыва Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Скифская композиция на втором этаже музея разделена на две части. Одна открытая, вторая — за толстыми бронированными стеклами и дверью, за которую пускают раз в час строго организованными группами.

Царский сруб — реконструкции в музее Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Если вы на золото, подходите сюда, пожалуйста. Сначала у нас вводная часть, — музейный экскурсовод собирает посетителей в открытом зале. — Давайте, напомню: скифы — кочевые племена, которые проживали еще в первом тысячелетии до нашей эры. От Причерноморья до восточных окраин на территории Китая. Геродот, который побывал у скифов, сказал, что пришли с территории Центральной Азии. И вот когда у нас в Тыве начинаются первые исследования курганов, эта информация находит свое подтверждение.

Жена царя скифов Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Один из самых известных курганов долины — Аржаан — когда-то был хорошо заметен в степи. По словам экскурсовода, его высота достигала пяти метров, а сложен он был из камня. Но время и человеческая деятельность постепенно стирали его с поверхности.

Курган разоряли грабители. Камни использовали для строительства местные жители. Через комплекс прошла дорога. К началу археологических исследований от первоначальной насыпи оставалось примерно два с половиной метра.

Конструкция царского захоронения Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

А затем из одной старых воронок, которые проделали грабители, начала сочиться вода. Местные жители решили, что обнаружили целебный источник. По-тувински родник называется «аржаан» — отсюда и появилось название кургана и поселка.

В таком хоронили знатных скифов Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

В начале 1970-х на кургане прошли масштабные раскопки. Ученые нашли вооружение, конское снаряжение, предметы быта скифской культуры. Но это оказалось лишь началом истории.

Сокровище из 9300 древних предметов

Настоящий археологический квест развернулся позже, при исследовании другого кургана — Аржаан-2. Оно сохранилось благодаря почти невероятному совпадению обстоятельств.

Реконструкция места находки царской семьи Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Раскопки здесь шли медленно: археологам приходилось снимать слой за слоем. Но когда исследователи добрались до центра, их ждало разочарование: место под погребением оказалось пустым.

Курган действительно подвергался вмешательству. Но грабительские ходы не попали точно в центральную погребальную камеру. Главное захоронение оказалось глубже, чем ожидали древние расхитители могил. И ученым выпала редкая возможность увидеть не просто набор вещей, а практически целостный погребальный комплекс.

Летом 2001 года археологи начали поднимать верхние балки. Из глубины полился теплый желтый свет. Это был свет золота. Оно оказалось буквально повсюду.

Фото с места раскопок Аржаан-1 — теперь музейный экспонат Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Когда археологи поняли масштаб находки, сразу встал вопрос об охране. И тут на помощь ученым пришли жители близлежащих поселков. Несколько дней они добровольно охраняли раскоп. К ним присоединились местные казаки.

Очень скоро выяснилось, что не напрасно: золота в раскопе было больше 20 килограммов. Только на одежде царя его нашли около 8 килограммов. На одежде царицы еще почти четыре килограмма.

Из царского погребения Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Всего же в кургане ученые обнаружили сокровище из 9300 древних предметов, около 6000 из которых — золотые. Украшения, фигурки животных в так называемом скифо-сибирском зверином стиле, золотые накладки и гривна, пектораль, шпильки и многое другое.

Причем некоторые из них археологи даже не сразу распознали. Например, то, что лежало на ногах царя, они приняли за золотой песок. Но оптика показала: это не песок, а множество крошечных бусинок. В каждой — отверстие меньше миллиметра. Таких бусинок, по словам экскурсовода, оказалось около 250 тысяч. Через отверстие, как утверждают сотрудники музея, не проходил даже конский волос.

Золотые нашивки на штанах царя Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Находка стала сенсацией в научном мире. Часть предметов отсюда были доставлены в Эрмитаж, большинство — в национальный музей Тывы.

Есть такие предметы, которые поражают ученых до сих пор

После окончания вводной части экскурсии посетителей ведут показать главное тувинское сокровище. Людей сюда запускают раз в час. Бронированные стекла и двери. На входе, кроме смотрителя, охранник из Росгвардии.

Коллекция хранится за бронированными дверями Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Перед тем как войти в зал, сумки, фотоаппараты и телефоны обязательно сдают в камеру хранения. Смотрители еще раз предупреждают: какие-либо съемки внутри строго-настрого запрещены. Но для корреспондента NGS24.RU сделали исключение.

Зал с золотой коллекцией скифов Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Внутри полутьма, золото на контрасте оттеняет синий фон. Вся коллекция за бронированным стеклом. Тысячи предметов украшений по разным стендам для обычного посетителя сразу не воспринимаются как что-то цельное. Не укладывается в голове.

Царские орнаменты для одежды Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

У царицы были и другие украшения Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Одежды царя и царицы были буквально покрыты золотыми деталями. На одежде царя насчитали около 2500 фигурок с изображением то ли пантеры, то ли снежного барса. На одеяниях его супруги — 2297. Головные уборы расшиты фигурками лошадей, а навершие царской шапки венчало золотой образ оленя.

Кинжал царя Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

На шее царь носил гривну — золотой обруч в полтора килограмма. По словам экскурсоводов, такой символ власти никогда не снимался. Хоронили вместе с ним.

Золотая гривна царя весом полтора килограмма Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Предметы из Аржаана-2 Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Предметы здесь рассматриваешь не как ценную археологическую находку, а как послание культуры скифов через произведения искусства.

Вот одна из золотых шпилек царицы. Длина около 35 сантиметров. На ее конце находится олень. Детали выполнены отдельно: рога припаяны, одна из ног также соединена со шпилькой пайкой. Спустя почти три тысячелетия эти соединения сохранились. Но главное скрывается на самом стержне.

Произведение искусства Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Здесь то, что невозможно хорошо разглядеть невооруженным глазом. Исследователи смогли увидеть после компьютерного сканирования. На шпильке обнаружились изображения животных, идущих по спирали снизу вверх. Уместились козерог, тигр, снежный барс, косуля, кабан, волк, верблюд и конь.

Размер одной фигурки — около шести миллиметров. Величина ногтя на пальце.

Золотые животные Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Женские украшения Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Есть такие предметы, которые поражают ученых до сих пор. Там, допустим, на гребне припаяны маленькие кошачьи животные. И они до сих пор держатся. Удивительно, если учесть, что они сделаны примерно 2700 лет тому назад, — рассказывает научный сотрудник Национального музея имени Алдан-Маадыр республики Тыва Раджу Пильжум. — Европейцы паять научились в XVI веке нашей эры. Представляете, какой уровень технологий у скифов?! Или взять золотой бисер, диаметром около 1 мм, который там нашли. Какие должны были быть приспособления, чтобы сделать отверстия в нем?

Штампованные изделия Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Царское ожерелье Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Были сложные технологии раскатывания золота. Его надо было превратить в тоненькую фольгу, тоньше бумаги. Это очень сложно, — продолжает историк. — Для этого надо иметь станки. А были они или нет у кочевников, мы не можем сказать. Что-то, вероятно, было. Потому что есть, например, штампованные бляшки, и они все как две капли воды похожи друг на друга. Там погрешности очень маленькие, даже толщина их идентична.

На такое не насмотреться Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Всего же в музейной экспозиции, по словам сотрудников, хранится больше 30 кг золота скифов — позже сюда привезли предметы с других курганов Долины царей.

Кажется, чем дольше смотришь на эти вещи, тем меньше думаешь о количестве золота здесь. Затягивает не драгоценность металла, а как искусно с ним работали. И то, как спустя больше двух тысяч лет это живо воспринимается.

В зале особые меры безопасности Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU