Беспилотники начнут изучать в вузах на обязательной основе: новости 25 августа

Обязательный курс по беспилотным системам касается транспортных вузов Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 августа.

Школы не могут отказать в обучении из-за провала на вступительном испытании

Школы могут проводить вступительные испытания только для зачисления в профильные классы с углубленным изучением предметов. Неудачный отбор не может стать причиной для прекращения обучения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, ребенок, не прошедший испытания, имеет право продолжать обучение в классе универсального профиля. Процедура отбора не должна становиться препятствием для получения образования, а успешно прошедший испытания ученик не может получить отказ в зачислении.

«Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения и отказа в продолжении образования в классе универсального профиля», — сказал Кравцов в беседе с ТАСС.

Каждый девятиклассник имеет право продолжить обучение в 10-м классе или колледже. Если в школе нет свободных мест, обязанность найти другую организацию лежит на местных властях.

Военный самолет ВВС США приземлился во Внуково

Утром 25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. По данным flightradar24.com, борт вылетел из Риги примерно в 08:50 (мск) и приземлился около 10:04 (мск).

Этот самолет прибыл в Ригу 23 августа. Исходный пункт маршрута — город Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется Air Force One — самолет президента США.

Boeing C-17 Globemaster III — американский тяжелый военно-транспортный самолет, созданный для переброски войск, техники и грузов. Он способен перевозить до 77 тонн, включая танки и вертолеты, на расстояние до 4400 км. Борт может взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы длиной около 1 км, что делает его универсальным для доставки грузов в любую точку мира. Самолет стоит на вооружении ВВС США и нескольких других стран, всего построено 279 машин.

Колонии на Луне и Марсе появятся при нынешнем поколении

Колонии на Луне и затем на Марсе обязательно появятся, и нынешнее поколение застанет их создание. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В интервью каналу «Юнашев Live» Баканов сказал, что колонии будут сто процентов. Сначала их построят на Луне, а потом на Марсе. По его словам, нынешнее поколение застанет уже первые миссии, когда на Луне появится инфраструктура, а не просто один человек.

То, что сейчас кажется научной фантастикой, уже в обозримом будущем станет реальностью, уверен глава Роскосмоса. По его мнению, нужен резервный вариант, куда человечество могло бы переехать в случае необходимости.

Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о банковских переводах

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о противодействии легализации доходов. Росфинмониторинг теперь сможет напрямую получать информацию о переводах граждан через Систему быстрых платежей и карты «Мир», сообщается в федеральном законе, подписанном президентом в декабре 2025 года.

Данные о платежах и переводах ведомству будет передавать Национальная система платежных карт. Компании запрещено разглашать сам факт передачи информации. Росфинмониторинг сможет получать сведения через личный кабинет или систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее ведомство направляло запросы в каждый банк отдельно. Теперь процесс автоматизируется, что ускорит проверки и снизит нагрузку на кредитные организации. Новые правила помогут выявлять схемы с подставными счетами и обналичиванием денег, а также бороться с отмыванием преступных доходов.

С 1 сентября вступают в силу новые правила платных медицинских услуг

С 1 сентября меняются правила предоставления платных медицинских услуг. Теперь договор можно заключить дистанционно — через сайт клиники, приложение или платформу MAX, а при анонимных обращениях паспортные данные указывать не требуется.

Клиники обязаны включать в договор уведомление о последствиях несоблюдения рекомендаций врача. Также отменяется обязательное предоставление подробной информации о методах лечения и рисках без запроса — теперь эти сведения выдают только по просьбе пациента.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Они приходят на смену регламенту 2023 года.

Большое ста человек пострадали при пожаре на крупнейшем заводе

На Амурском газохимическом комплексе произошел крупный пожар. Есть погибшие и десятки пострадавших.

Возгорание случилось утром 25 августа на участке установки пиролиза, которая проходила пусконаладочные работы. На момент ЧП на площадке находилось много людей. В результате несколько человек погибли, пострадали 146. Сотрудников с легкими травмами осмотрели на месте.

Пожарные локализовали очаг через несколько часов, основное оборудование уцелело. Жителям ничего не угрожает, экологи не нашли превышений вредных веществ в воздухе. Следователи уже возбудили уголовное дело и создали комиссию для расследования причин.

В 60 регионах России запретят продажу алкоголя в День знаний

В День знаний, 1 сентября, в 60 российских регионах введут ограничения на розничную продажу алкоголя. Исключение составят 29 субъектов, где запрет действовать не будет.

Ограничения распространяются на всю территорию указанных регионов, за исключением заведений общественного питания. В список вошли большинство республик, краев и областей страны — от Дальнего Востока до юга России.

Среди регионов, где алкоголь 1 сентября можно будет купить, — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и еще 25 субъектов. Также местные власти могут вводить запрет выборочно, как, например, в Самарской области, где ограничения установили только в Самаре.

Аналитики назвали минимальные цены на осенние туры в 2026 году

В бюджетный сегмент туров до 80 тысяч рублей на двоих вошли Сочи, Калининград, Ессентуки и Абхазия. До 100 тысяч рублей можно уложиться в Турции и Дубае.

В диапазоне 119–136 тысяч рублей — шесть направлений: Египет, Грузия, Тунис, Индия, Таиланд и Катар. При бюджете 120–140 тысяч эксперты советуют выбирать между Египтом, Гоа, Тунисом и Грузией, сообщили «Газете.Ru» аналитики агрегатора туров «Турвизор». Гендиректор «Турвизора» Илья Юртаев предупредил, что осенью цены могут расти, особенно на даты осенних каникул.

В Кузбассе задержали подозреваемого в похищении мальчика

В Новокузнецке задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в похищении мальчика. Ребенка нашли через сутки, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мальчик исчез 24 августа со двора жилого дома. Подозреваемый под вымышленным предлогом увел ребенка к себе в квартиру и удерживал там, сообщили в пресс-службе СК по Кемеровской области. На следующий день мальчика нашли в ходе масштабных поисков, в которых участвовали добровольцы отряда «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и местные жители.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы, уточнили в ведомстве. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Алименты предложили платить студентам до 23 лет

В Госдуму внесут законопроект о продлении алиментов для детей, которые учатся очно в колледжах или вузах, до 23 лет. Документ на рассмотрение палаты направляет депутат Сергей Миронов.

Сейчас алименты платят только до 18 лет, исключение — для нетрудоспособных совершеннолетних. Автор инициативы считает, что это ставит студентов-очников в уязвимое положение, и предлагает обязать родителей содержать их до окончания обучения.

«Отсутствие законодательно закрепленной обязанности содержать детей — студентов очной формы обучения ставит молодых людей в крайне уязвимое положение», — заявил Миронов.

В транспортных вузах введут обязательный курс по беспилотным системам

С 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах России появится единый обязательный курс по беспилотным системам. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Модуль разработают по поручению главы ведомства Андрея Никитина и сделают обязательным для всех студентов, сообщает ТАСС. Ранее министр называл подготовку кадров в этой сфере одним из главных приоритетов.