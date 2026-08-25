Пользователи МАХ теперь могут работать с двумя профилями в одном приложении

Пользователи МАХ приложения получили возможность работать с двумя профилями одновременно. Теперь в настройках можно добавить второй аккаунт и мгновенно переключаться между ними без необходимости выходить из системы и вводить пароль заново.
Нововведение особенно актуально для тех, кто использует одно устройство для рабочих задач и личного общения. Чтобы активировать функцию, пользователю необходимо:
обновить приложение через RuStore;
перейти в «настройки» и выбрать «добавить профиль»;
ввести номер телефона дополнительного аккаунта;
подтвердить вход кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации.
После авторизации аккаунт появится в разделе «Настройки». Пока новая функция доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктоп- и веб-версиях приложения.
Отметим, что с 1 августа пользоваться приложением MAX можно без оплаты и без траты мобильного интернета. Это значит, что звонки, сообщения, отправка файлов и другие услуги в MAX стали бесплатными для пользователей МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2.