Пользователи МАХ теперь могут работать с двумя профилями в одном приложении

Пока новая функция доступна пользователям смартфонов на Android Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Пользователи МАХ приложения получили возможность работать с двумя профилями одновременно. Теперь в настройках можно добавить второй аккаунт и мгновенно переключаться между ними без необходимости выходить из системы и вводить пароль заново.

Нововведение особенно актуально для тех, кто использует одно устройство для рабочих задач и личного общения. Чтобы активировать функцию, пользователю необходимо:

обновить приложение через RuStore;

перейти в «настройки» и выбрать «добавить профиль»;

ввести номер телефона дополнительного аккаунта;

подтвердить вход кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации.

После авторизации аккаунт появится в разделе «Настройки». Пока новая функция доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктоп- и веб-версиях приложения.