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Город Пользователи МАХ теперь могут работать с двумя профилями в одном приложении

Пользователи МАХ теперь могут работать с двумя профилями в одном приложении

Рассказываем, как настроить новую функцию

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Пока новая функция доступна пользователям смартфонов на Android | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПока новая функция доступна пользователям смартфонов на Android | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Пока новая функция доступна пользователям смартфонов на Android

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Пользователи МАХ приложения получили возможность работать с двумя профилями одновременно. Теперь в настройках можно добавить второй аккаунт и мгновенно переключаться между ними без необходимости выходить из системы и вводить пароль заново.

Нововведение особенно актуально для тех, кто использует одно устройство для рабочих задач и личного общения. Чтобы активировать функцию, пользователю необходимо:

  • обновить приложение через RuStore;

  • перейти в «настройки» и выбрать «добавить профиль»;

  • ввести номер телефона дополнительного аккаунта;

  • подтвердить вход кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации.

После авторизации аккаунт появится в разделе «Настройки». Пока новая функция доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктоп- и веб-версиях приложения.

Отметим, что с 1 августа пользоваться приложением MAX можно без оплаты и без траты мобильного интернета. Это значит, что звонки, сообщения, отправка файлов и другие услуги в MAX стали бесплатными для пользователей МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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