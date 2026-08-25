«Рассказала далеко не всё»: бывшая Дмитриенко обвинила певца в абьюзе — кто встал на ее сторону

Ваня Дмитриенко и Саша Айс были в отношениях больше двух лет Источник: isashaice / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Скандал вокруг отношений певца Вани Дмитриенко и его бывшей девушки Саши Айс разгорается всё больше и больше. На этот раз сестра экс-возлюбленной Софа Купер заявила в слезах, что поп-принц пытается спасти свою репутацию и намеренно клевещет на Сашу.

Такую бурную реакцию у девушки вызвал новый отрывок из интервью Дмитриенко на канале «Вписка». В нем он рассказал о пьяной измене Айс.

«Была сцена ревности. 7 июля у меня умер отчим, а у сестры Саши был день рождения, на котором был ее бывший молодой человек. Я хотел побыть с Сашей, мне казалось, меня поддержат. С бывшим у нее была незавершенная история: они постоянно общались, где-то виделись. Конкретно тогда я попросил, чтобы без этого. Но так происходит, что в какой-то момент она выпивает, они начинают общаться, он кладет руки ей на талию», — рассказывал Дмитриенко.

Родственница его бывшей считает фрагмент подставным. Мол, Ваня намеренно сделал запись, подозревая, что рано или поздно Саша начнет раскрывать правду об их отношениях.

«Это такая гнусная клевета. Он с таким треском в моих глазах еще раз провалился на дно. Потому что Саша до такого никогда не опускалась. Хотя знаете сколько там ***, которое просто не поднять. Простите за выражение. Там гораздо больше ситуаций, которые происходили на моих глазах, и даже сейчас Саша рассказала далеко не всё», — заявила Софа.

За Сашу Айс в конфликте с Дмитриенко заступилась сестра Софа Купер Источник: sophakuper1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Родные блогера не единственные, кто встал на ее сторону в конфликте. Недавно таинственный отправитель прислал Саше Айс огромный букет красных роз. В букете была записка, подписанная инициалами ЕК. Подписчики девушки сразу подумали, что отправитель — Егор Крид. У них, кстати, с Дмитриенко тоже был конфликт из-за трека Егора с рэпером 9mice, а еще стычка из-за оформления концерта.

«Желаю тебе никогда больше не встречать лицемеров, которые причиняют боль! Будь счастлива», — гласила подпись.

Подписчики подозревают, что Егор Крид прислал букет Саше Айс Источник: isashaice / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)