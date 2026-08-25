Вспыхнул один из крупнейших газохимических заводов: в пожаре погибли сотрудники, больше 100 человек пострадали

Огонь удалось локализовать Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пожар вспыхнул на Амурском газохимическом комплексе (АГХК), одном из крупнейших в мире заводов. То, что он еще не запущен, не уберегло от жертв и большого числа пострадавших. Собрали все, что известно о происшествии, в одном материале.

Амурский ГХК — совместный проект «Сибура» (60%) и китайской Sinopec (40%). Это один из крупнейших в мире заводов по производству полиэтилена и полипропилена мощностью 2,7 млн тонн в год. Степень готовности предприятия приближается к 100%, запуск намечен на 2027 год.

Источник: Благовещенск № 1 / Telegram

Первые сообщения о пожаре появились приблизительно в 09:20 (мск). Как стало известно, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза (это оборудование, в котором при высокой температуре без доступа кислорода сырье разлагается на ценные продукты, например этилен и пропилен), сообщили в пресс-службе предприятия. Установка находилась в режиме пусконаладочных работ.

Источник: Благовещенск № 1 / Telegram

«На территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. В целях обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудниками предприятия проводятся операции по остановке оборудования находящегося в пусконаладочных работах», — уточнили в Telegram-канале предприятия.

На момент пожара на площадке находилось множество людей. Данные о количестве пострадавших постоянно росли. На данный момент, по данным Минздрава, известно, что пострадал 131 человек, 19 из них госпитализировали. Шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, еще 13 — в состоянии средней тяжести. Сотрудникам с легкими повреждениями, например порезами и ушибами, оказали помощь на месте. К сожалению, выжить удалось не всем. Сначала сообщили о смерти одного иностранного сотрудника. Позднее стало известно, что число погибших выросло до пяти, пишет Telegram-канал 112.

Источник: 112 / Telegram

«Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая спасти не удалось. Его семье будет оказана поддержка, в том числе материальная», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Источник: 112 / Telegram

Очаг возгорания локализовали через несколько часов, основное оборудование комплекса не пострадало. Персонал, не участвующий в ликвидации ЧС, вывели за территорию комплекса. Угрозы для жителей близлежащих территорий нет.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Для расследования причин происшествия создали специальную комиссию. Среди возможных версий — взрыв бочки с метанолом.