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Происшествия Подробности Улица превратилась в реку: стала известна причина сильного потопа в Ярославле

Улица превратилась в реку: стала известна причина сильного потопа в Ярославле

Публикуем ответ «Водоканала»

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Стала известна причина сильного потопа в Ленинском районе Ярославля | Источник: читательница 76.RUСтала известна причина сильного потопа в Ленинском районе Ярославля | Источник: читательница 76.RU

Стала известна причина сильного потопа в Ленинском районе Ярославля

Источник:

читательница 76.RU

Стала известна причина мощного потопа на Пятерке в Ярославле. Там вечером 24 августа под водой скрылась улица Чкалова.

По словам очевидцев, поток добрался и до ближайших дворов, в том числе до перекрестка с улицей Чехова. Под водой оказались новые трамвайные пути. Люди не могли добраться до дома, поток воды оказалось затруднительно преодолеть.

«С подружкой оказались заложниками потопа: не могли перебраться на другую сторону улицы. Вода текла очень стремительно и уходила прямо во дворы. У подъездов тоже все затопило. Потом нашли, казалось бы, безопасный участок лужи, куда можно прыгнуть — в итоге провалились чуть ли не по колено!» — поделилась с редакцией читательница.

Вода растеклась по всей улице Чкалова | Источник: читательница 76.RUВода растеклась по всей улице Чкалова | Источник: читательница 76.RU

Вода растеклась по всей улице Чкалова

Источник:

читательница 76.RU

Образовались огромные лужи | Источник: читательница 76.RUОбразовались огромные лужи | Источник: читательница 76.RU

Образовались огромные лужи

Источник:

читательница 76.RU

На запрос 76.RU в «Водоканале» рассказали, в чем причина. Оказалось, что рабочие повредили наружные сети холодного водоснабжения.

«В ходе выполнения работ по замене трамвайных путей по ул. Чкалова, подрядной организацией, были повреждены наружные сети холодного водоснабжения. Силами АО „ЯВК“ утечка локализована. Подрядная организация, выполнявшая работы приступила к ликвидации дефекта на трубопроводе», — прокомментировали в организации.

В мэрии также прокомментировали произошедшее.

«При прокладке коммуникаций произошла аварийная ситуация на трубопроводе холодного водоснабжения. В настоящее время выявляются причины произошедшего. Совместно с АО „Ярославский водоканал“ концессионер устраняет последствия аварии и производит ремонтные работы», — сообщили в городской администрации.

Стали очевидцем происшествия? Сообщите об этом в редакцию 76.RU. Мы есть в соцсетях MAX и «ВКонтакте».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Потоп Причина Улица Чкалова Пятерка Водоканал
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Комментарии
16
Гость
20 минут
О боты тут. А я уж подумал, что слили вас. Ни один не пришёл свежие прилёты обсудить. Проспали или методичку сменили вам?
Гость
27 минут
Городские власти наняли некомпетентного подрядчика и предоставили планы коммуникаций, не соответствующие действительности. Кто за это отвечает и понесет наказание?
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Гость
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