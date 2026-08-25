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Бизнес «Я просто не вывез»: «алтайский Маугли» закрыл два бизнеса и ремонтирует квартиры. Как он сейчас живет — видео

«Я просто не вывез»: «алтайский Маугли» закрыл два бизнеса и ремонтирует квартиры. Как он сейчас живет — видео

В 21 год Оджан Наумкин стал сенсацией, когда вышел в цивилизацию из леса, где его растили родители-отшельники

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Источник:

Городские медиа

Около 12 лет назад имя Оджана Наумкина узнала вся страна. В свои 21 молодой человек вышел в цивилизацию из леса, где воспитывался родителями-отшельниками, и стал известен как «алтайский Маугли». Как он живет сегодня, почему переехал в Москву и как закрыл несколько своих бизнес-проектов, он рассказал NGS22.RU.

После выхода из леса Оджан сначала осваивался в городе и устроился на работу в общепите — дело захватило с головой, несмотря на то, что первое время общение с большим количеством людей давалось ему непросто. Постепенно парень привык и даже несколько лет проработал бариста.

Позже Оджан решил попробовать себя в бизнесе и открыл кофейню в Белокурихе. Проект оказался неудачным и закрылся уже через месяц, а спустя время «алтайский Маугли» подумал переехать в Москву, где открыл уже две своих кофейни. Дела шли хорошо, Оджан подстраивался под запросы клиентов и горел делом, но повышение налогов и цен на сырье привело к очередному закрытию. Даже несмотря на это, герой не опустил руки и просто решил переквалифицироваться.

О том, чем сейчас живет «алтайский Маугли», почему Москва оказалась для него комфортнее Алтая и какие планы он строит на будущее, — в видео выше.

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Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Маугли Бизнес Работа Отшельник
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