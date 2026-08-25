«Я просто не вывез»: «алтайский Маугли» закрыл два бизнеса и ремонтирует квартиры. Как он сейчас живет — видео

Около 12 лет назад имя Оджана Наумкина узнала вся страна. В свои 21 молодой человек вышел в цивилизацию из леса, где воспитывался родителями-отшельниками, и стал известен как «алтайский Маугли». Как он живет сегодня, почему переехал в Москву и как закрыл несколько своих бизнес-проектов, он рассказал NGS22.RU.
После выхода из леса Оджан сначала осваивался в городе и устроился на работу в общепите — дело захватило с головой, несмотря на то, что первое время общение с большим количеством людей давалось ему непросто. Постепенно парень привык и даже несколько лет проработал бариста.
Позже Оджан решил попробовать себя в бизнесе и открыл кофейню в Белокурихе. Проект оказался неудачным и закрылся уже через месяц, а спустя время «алтайский Маугли» подумал переехать в Москву, где открыл уже две своих кофейни. Дела шли хорошо, Оджан подстраивался под запросы клиентов и горел делом, но повышение налогов и цен на сырье привело к очередному закрытию. Даже несмотря на это, герой не опустил руки и просто решил переквалифицироваться.
О том, чем сейчас живет «алтайский Маугли», почему Москва оказалась для него комфортнее Алтая и какие планы он строит на будущее, — в видео выше.