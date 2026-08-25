«Я просто не вывез»: «алтайский Маугли» закрыл два бизнеса и ремонтирует квартиры. Как он сейчас живет — видео

Около 12 лет назад имя Оджана Наумкина узнала вся страна. В свои 21 молодой человек вышел в цивилизацию из леса, где воспитывался родителями-отшельниками, и стал известен как «алтайский Маугли». Как он живет сегодня, почему переехал в Москву и как закрыл несколько своих бизнес-проектов, он рассказал NGS22.RU.



После выхода из леса Оджан сначала осваивался в городе и устроился на работу в общепите — дело захватило с головой, несмотря на то, что первое время общение с большим количеством людей давалось ему непросто. Постепенно парень привык и даже несколько лет проработал бариста.