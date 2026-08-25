«Могут поймать птичку прямо с форточки». В чем особенности экзотической породы кошек — разбор с экспертом

А еще густая и мягкая шерсть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Экзотические кошки, которых также называют экзотами, умиляют своей внешностью с приплюснутым носом и большими глазами. Они произошли от персидской породы, только, в отличие от ее представителей, не обладают длинной шерстью. Экзоты признаны мировыми ассоциациями и регулярно участвуют в выставках. Тем, кто хочет завести такую кошку, нужно знать об особенностях ее характера и здоровья. Подробнее об этом нашим коллегам из NGS.RU рассказала Дарья Попова, президент клуба любителей кошек и международный эксперт.

Стандарт породы

Породу создали на основе персидских кошек, при этом сохранив «плюшевый» вид без длинной шерсти. В одном помете могут родиться и персы, и экзоты — всё зависит от происхождения их родителей.

На снимке — кот по кличке Гагарин, победитель выставочного рейтинга и чемпион мира по трем разным системам Источник: ru.top-cat.org, Алина Соколова / студия KotoFoto.Pro

Главная особенность экзотов, подчеркивает Дарья Попова, — это округлый, компактный и очень гармоничный тип. Голова — крупная, круглая, с широким черепом и выраженными щеками. Морда — короткая и широкая, с хорошо выраженным стопом (переходом ото лба к морде). Нос короткий, широкий, ноздри должны быть достаточно открыты. Глаза у экзотов большие, круглые, широко поставленные, с выразительным взглядом, их цвет зависит от окраса. Уши — небольшие, округлые на концах, широко поставленные и низко посаженные.

«Шерсть у кошек короткая, очень густая, мягкая и плюшевая, с хорошо развитым подшерстком. Именно эта „плюшевость“ — одна из визитных карточек экзота», — подчеркивает эксперт.

Тело у представителей породы среднее или крупное, компактное, с широкой грудью и короткой мощной шеей. Лапы — короткие, толстые и крепкие, с крупными округлыми пальцами. Хвост — относительно короткий, толстый, пропорциональный телу.

Окрасы у породы очень разнообразны. Кошки бывают чисто белыми или черными, рыжими, голубыми и так далее. Возможны все вариации с белым, табби (полосатые, пятнистые и другие рисунки), редкие шиншилловые с зелеными глазами и колор-поинты — с голубыми.

Характер экзотических кошек

У экзотов спокойный, мягкий и дружелюбный темперамент. Характер довольно флегматичный, при этом коты достаточно игривые и активные, отличные охотники.

«У нас в питомнике они нередко могли поймать птичку прямо с форточки. Экзоты подойдут человеку, который хочет ласковую кошку, но не настолько разговорчивую и требовательную, как некоторые другие породы. Если вы сегодня не настроены на общение с котиком — он найдет, чем себя занять: например, поспать. Очень воспитанные», — отмечает Дарья Попова.

У представителей породы бывают самые разные окрасы Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Экзотические кошки очень компанейские, любят спать рядом с хозяином, аккуратно перед этим спросив разрешения. Уживаются с другими питомцами в доме. Отлично ладят с детьми. При появлении котенка или уже взрослой кошки важно постепенное знакомство и возможность для кошки уйти в безопасное место, если она устала от общения.

Здоровье экзотических кошек

Будущим владельцам стоит учитывать, что экзот относится к брахицефальным породам, то есть имеет укороченную морду. Поэтому здоровье во многом зависит от степени выраженности породных особенностей.

Сильно укороченная морда может приводить к затрудненному дыханию, храпу, непереносимости жары и физической нагрузки. Из-за строения морды также порой возникают слезотечение, раздражение и проблемы с оттоком слез. Поэтому у некоторых экзотов область под глазами постоянно нуждается в уходе.

Эксперт рекомендует при выборе котенка обращать внимание не только на внешний вид. Котик должен свободно дышать, избытка слюней быть не должно. Допускаются образования вокруг глаз из-за слезотечения, но это вопрос гигиены.

При правильном уходе, сбалансированном питании, своевременной стерилизации представители этой породы живут долго. Возраст может достигать 15–19 лет.

Уход за экзотическими кошками

У экзотов достаточно густой подшерсток. Он может сильно линять и приводить к появлению колтунов. Поэтому следует расчесывать питомца примерно два-три раза в неделю, во время активной линьки — чаще, также в этот период лучше помыть животное, чтобы смыть лишнюю шерсть. Нужно проверять кошку на наличие колтунов. Купание, как правило, требуется по мере загрязнения, а не по строгому графику.

Экзоты хорошо уживаются с другими питомцами в доме Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Эксперт отмечает, что у многих экзотов глаза слезятся сильнее, чем у кошек с обычной формой морды. Стоит ежедневно осматривать область вокруг глаз и при необходимости аккуратно очищать ее специальным ветеринарным средством или стерильным физиологическим раствором. Нужно использовать отдельный ватный диск для каждого глаза.

«Если слеза стала мутной, появилась желто-зеленая слизь, покраснение, отек, если кошка щурится — это уже повод обратиться к ветеринару», — обратила внимание Дарья Попова.

Когти нужно подстригать по мере роста, обычно раз в несколько недель. Уши нужно регулярно осматривать, при этом не следует чистить их просто для профилактики. При появлении большого количества серы, неприятного запаха или выделений лучше обратиться к врачу.