НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

6 м/c,

зап.

 748мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,46
EUR 98,52
Новая волейбольная арена
Что сейчас с Блиновской
Где есть бензин в Ярославле
Где идеальные квартиры для Ярославцев
Кто в КХЛ лучший тренер
Страховка дома от БПЛА
Кто будет расширять М-8
Город 1 сентября В российских регионах ограничат продажу алкоголя 1 сентября: есть ли в списке Ярославль

В российских регионах ограничат продажу алкоголя 1 сентября: есть ли в списке Ярославль

В 60 субъектах РФ купить спиртное можно будет лишь в общепите

154
В 60 регионах запретили магазинам продавать алкоголь 1 сентября | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ 60 регионах запретили магазинам продавать алкоголь 1 сентября | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В 60 регионах запретили магазинам продавать алкоголь 1 сентября

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В День знаний, 1 сентября, 60 российских регионов введут ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщают РИА Новости, проанализировав региональные законодательные акты. Купить спиртное можно будет только в заведениях общественного питания.

Запрета нет в 29 субъектах, в том числе в Ярославской, Костромской, Ивановской, Тверской областях, Москве и в Подмосковье. Также свободно продавать алкоголь будут в Кабардино-Балкарии, Якутии, Северной Осетии — Алании, в Татарстане, Туве, Чечне, Алтайском и Краснодарском краях, в Калужской, Курганской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Самарской, Тамбовской, Томской, Тульской, Челябинской областях, в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО и в Крыму.

В перечисленных субъектах действует лишь временное ограничение на продажу алкоголя: купить его можно с 23:00 до 08:00. Иные запреты устанавливают местные власти по своему усмотрению.

Ранее мы рассказывали, что ярославские первоклассники в День знаний получат подарки. Обзор на наборы ищите в этом материале.

Кстати, школьные линейки пройдут во всех школах области. Отменять их не планируют, а в случае беспилотной опасности, как пояснил губернатор Михаил Евраев, мероприятия пройдут в помещениях.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Алкоголь Школа 1 Сентября
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
12 минут
Да вообще без разницы. Чисто символически ввели. Уже никто и не "отмечает" таким образом День знаний
Гость
29 минут
ну норм, чо!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За всё уплочено, я из моря ни ногой». Туристка — об отдыхе на черноморском побережье под звуки ПВО и взрывы БПЛА
Вера Борисова
корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
Если акула есть, она не может не есть! Зубастый отзыв о новом триллере «Во власти страха» с Антонио Бандерасом
Надежда Губарь
Мнение
«Совдепия никуда не ушла»: туристка рассказала об отдыхе в Батуми
Мария Орлова
биолог
Рекомендуем