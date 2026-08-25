В российских регионах ограничат продажу алкоголя 1 сентября: есть ли в списке Ярославль

В 60 регионах запретили магазинам продавать алкоголь 1 сентября Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В День знаний, 1 сентября, 60 российских регионов введут ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщают РИА Новости, проанализировав региональные законодательные акты. Купить спиртное можно будет только в заведениях общественного питания.

Запрета нет в 29 субъектах, в том числе в Ярославской, Костромской, Ивановской, Тверской областях, Москве и в Подмосковье. Также свободно продавать алкоголь будут в Кабардино-Балкарии, Якутии, Северной Осетии — Алании, в Татарстане, Туве, Чечне, Алтайском и Краснодарском краях, в Калужской, Курганской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Самарской, Тамбовской, Томской, Тульской, Челябинской областях, в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО и в Крыму.

В перечисленных субъектах действует лишь временное ограничение на продажу алкоголя: купить его можно с 23:00 до 08:00. Иные запреты устанавливают местные власти по своему усмотрению.

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