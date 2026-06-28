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Спорт ЧМ по футболу-2026 На чемпионате мира по футболу определились участники плей-офф. Кто и с кем сыграет?

На чемпионате мира по футболу определились участники плей-офф. Кто и с кем сыграет?

Встреча Месси и Роналду возможна в финале

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Португалия в 1/16 сыграет с Хорватией | Источник: Fifa.comПортугалия в 1/16 сыграет с Хорватией | Источник: Fifa.com

Португалия в 1/16 сыграет с Хорватией

Источник:

Fifa.com

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Северной Америке, образовались пары из сборных, которые сыграют между собой в 1/16 финала. Также полностью сформировалась сетка из команд, которые встретятся друг с другом в следующих раундах плей-офф. Так, например, уже в 1/8 финала могут сыграть друг против друга Германия и Франция, а Месси и Роналду — в главном матче за кубок или за бронзу.

Матчи пройдут с 28 июня по 4 июля. Турнирную сетку для удобства и понимания, кто с кем сыграет в случае прохода дальше, разделим на несколько частей.

Пары в первой четверти сетки распределились следующим образом:

  • Германия — Парагвай;

  • Франция — Швеция;

  • ЮАР — Канада;

  • Нидерланды — Марокко.

Это значит, что победители пар в 1/16 финала встретятся между собой в следующем раунде. Таким образом, в случае победы Германии и Франции над своими соперниками их очный матч состоится уже в 1/8 финала. На такой вот ранней стадии.

Вторая четверть сетки:

  • Португалия — Хорватия;

  • Испания — Австрия;

  • США — Босния и Герцеговина;

  • Бельгия — Сенегал.

Здесь в 1/8 финала сыграть друг с другом могут Португалия и Испания. Для начала Криштиану Роналду и компании нужно пройти хорватов, что будет сложно. А Испании — сборную Австрии. Соперник тоже не из легких.

Третья четверть сетки:

  • Бразилия — Япония;

  • Кот-д'Ивуар — Норвегия;

  • Мексика — Эквадор;

  • Англия — ДР Конго.

В перспективе, если все сложится, зрителей чемпионата мира ждет встреча Бразилии и Англии.

Четвертая четверть сетки:

  • Аргентина — Кабо-Верде;

  • Австралия — Египет;

  • Швейцария — Алжир;

  • Колумбия — Гана.

Сетка для одного из главных фаворитов чемпионата мира — сборной Аргентины — выглядит легкой. У них высокие шансы пройти как минимум до полуфинала.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Футбол Чемпионат мира Плей-офф Сетка Матч
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