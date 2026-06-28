На чемпионате мира по футболу определились участники плей-офф. Кто и с кем сыграет?

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Северной Америке, образовались пары из сборных, которые сыграют между собой в 1/16 финала. Также полностью сформировалась сетка из команд, которые встретятся друг с другом в следующих раундах плей-офф. Так, например, уже в 1/8 финала могут сыграть друг против друга Германия и Франция, а Месси и Роналду — в главном матче за кубок или за бронзу.
Матчи пройдут с 28 июня по 4 июля. Турнирную сетку для удобства и понимания, кто с кем сыграет в случае прохода дальше, разделим на несколько частей.
Пары в первой четверти сетки распределились следующим образом:
Германия — Парагвай;
Франция — Швеция;
ЮАР — Канада;
Нидерланды — Марокко.
Это значит, что победители пар в 1/16 финала встретятся между собой в следующем раунде. Таким образом, в случае победы Германии и Франции над своими соперниками их очный матч состоится уже в 1/8 финала. На такой вот ранней стадии.
Вторая четверть сетки:
Португалия — Хорватия;
Испания — Австрия;
США — Босния и Герцеговина;
Бельгия — Сенегал.
Здесь в 1/8 финала сыграть друг с другом могут Португалия и Испания. Для начала Криштиану Роналду и компании нужно пройти хорватов, что будет сложно. А Испании — сборную Австрии. Соперник тоже не из легких.
Третья четверть сетки:
Бразилия — Япония;
Кот-д'Ивуар — Норвегия;
Мексика — Эквадор;
Англия — ДР Конго.
В перспективе, если все сложится, зрителей чемпионата мира ждет встреча Бразилии и Англии.
Четвертая четверть сетки:
Аргентина — Кабо-Верде;
Австралия — Египет;
Швейцария — Алжир;
Колумбия — Гана.
Сетка для одного из главных фаворитов чемпионата мира — сборной Аргентины — выглядит легкой. У них высокие шансы пройти как минимум до полуфинала.