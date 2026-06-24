Португалия и Аргентина вышли в плей-офф? Смотрим расклады ЧМ-2026 перед третьим туром

Португалия еще не гарантировала себе выход в плей-офф. В третьем туре им надо победить Колумбию или сыграть с ними вничью, чтобы выйти напрямую Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу завершился второй тур группового этапа. Уже известны некоторые сборные, которые досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. Но борьба продолжается. Самое время считать расклады. Рассказываем, кто имеет хорошие шансы пройти дальше, а для кого турнир закончится после третьей игры.

Регламент: с каждой из групп напрямую в 1/16 финала выходят по две команды, еще восемь лучших сборных, занявших третье место. При равенстве очков между двумя и более командами считают число очков, разницу голов, число забитых голов — все это в очных встречах; общую разница мячей, число голов, меньшую сумму штрафных очков, рейтинг ФИФА.

Группа A

Дата — 25 июня в 04:00 (здесь и дальше используем московское время). Сыграют ЮАР — Южная Корея; Чехия — Мексика.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Сборная Мексика, одержав две победы подряд, обеспечила себе выход в плей-офф и первое место в группе. Борьба будет за вторую строчку. Высокие шансы у Южной Кореи. Им достаточно не проиграть сборной ЮАР. Южноафриканцам нужна победа. Чехии необходимо побеждать мексиканцев и надеться на поражение Южной Кореи с нужной разницей мячей.

Группа B

Дата — 24 июня в 22:00. Сыграют Швейцария — Канада; Босния и Герцеговина — Катар.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Здесь состоится матч за первое место в группе. Для этого Канаде хватит ничьи. В таком случае вместе со Швейцарией она проходит в плей-офф. Если европейцы проиграют, то есть шанс — правда, крайне маленький — упасть на третье место. В параллельном матче Босния и Герцеговина поборется за третье место с Катаром.

Группа C

Дата — 25 июня в 01:00. Сыграют Марокко — Гаити; Бразилия — Шотландия.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Бразилии, чтобы занять первое место, достаточно добиться результата не хуже, чем сборной Марокко. У них равное количество очков и высокая вероятность, что именно эти команды пройдут дальше. Однако все может измениться. Если Шотландия победит бразильцев, а марокканцы возьмут хотя бы одно очко. Тогда южноамериканцы опустятся на третье место. Гаити точно мимо плей-офф. Они при любом раскладе останутся на последнем месте.

Группа D

Дата — 26 июня в 05:00. Сыграют Парагвай — Австралия; США — Турция.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Сборная США после двух побед гарантировала себе первое место и проход дальше. Парагвай и Австралия поспорят за вторую строчку между собой. Южноамериканцам нужна только победа. Австралийцам хватит ничьей. Футболисты сборной Турции после третьей игры поедут домой.

Группа E

Дата — 25 июня в 03:00. Сыграют Эквадор — Германия; Кюрасао — Кот-д’Ивуар.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Германия никому не отдаст первое место. Дальше смотрим расклады. Сборной Кот-д’Ивуар для прохода в 1/16 финала хватит ничьи с Кюрасао. Если проиграют, а Эквадор победит немцев — вылетят. Кюрасао нужна победа. В противном случае — тоже вылет.

Группа F

Дата — 26 июня в 02:00. Сыграют Тунис — Нидерланды; Япония — Швеция.

Нидерланды и Япония имеют хорошие шансы пройти дальше с первого и второго места соответственно. Если азиатская сборная хочет большего, то нужно побеждать шведов и надеяться на осечку конкурента. Сборной Швеции необходима только победа для прямого выхода из группы. Иначе — третье место. Тунис точно вылетел.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Группа G

Дата — 27 июня в 06:00. Сыграют Египет — Иран; Новая Зеландия — Бельгия.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Каждая из сборных имеет шанс на выход в плей-офф. Египту достаточно не проиграть. В случае поражения опустятся на второе место. Если же Бельгия победит, то — на третье.

Иран пройдет дальше напрямую, если победит Египет. Есть шанс даже на первое место — надо забивать больше, чем бельгийцы в параллельном матче. Ничья — могут как остаться на втором месте, так и оказаться на третьем. Тут все тоже зависит от результата паралелльного матча. Поражение — третье место.

Бельгийцы точно пройдут дальше, если победят Новую Зеландию. Итоговое место зависит от результатов второго матча. Ничья подойдет, если в параллельной игре проиграет Иран или будет менее результативная ничья, иначе — третье место. Поражение — шансы на выход крайне малы.

Новой Зеландии, чтобы остаться на турнире, необходимо побеждать Бельгию. При ничейном результате могут стать третьим, но шанс маленький.

Группа H

Дата — 27 июня в 03:00. Сыграют Уругвай — Испания; Кабо-Верде — Саудовская Аравия.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Победа над Уругваем гарантирует испанцам первое место. Ничья — в принципе, тоже. Обогнать их сможет Кабо-Верде, если разгромит Саудовскую Аравию и будет лучше разница забитых и пропущенных мячей. А вот при поражении от Уругвая и победе африканского островного государства испанцы упадут на третье место.

Победа гарантирует Уругваю проход в 1/16 финала. С первого или второго места — тоже зависит от результата матча Кабо-Верде — Саудовская Аравия. Ничья оставит южноамериканцев на втором месте при условии аналогичного результата в параллельной игре и не более результативной. В случае поражения от испанцев все будет зависеть от параллельного матча — могут оказаться как третьими, так и четвертыми.

Кабо-Верде имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Как уже сказали выше, им нужна победа — крупная даже лучше — над Саудовской Аравией. Ничьи тоже хватит, если Уругвай проиграет или разойдется миром с Испанией с меньшим количеством забитых голов. Поражение практически не оставит шансов Кабо-Верде пройти дальше.

Саудовской Аравии необходимо побеждать и надеяться на осечку конкурентов: победа или ничья испанцев выведет их на второе место, поражение — на третье. Если сами проиграют, останутся четвертыми. При ничейном результате саудовцы могут подняться на третье место. Для этого надо крупное поражение уругвайцев.

Группа I

Дата — 26 июня в 22:00. Сыграют Норвегия — Франция; Сенегал — Ирак.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Здесь все проще — Франция и Норвегия разыграют между собой первое место. Французам хватит ничьи, скандинавам — только победа. Сенегал и Ирак поборются за третье место. У команд по ноль очков и отрицательная разница забитых и пропущенных. Чтобы выйти в плей-офф через общую таблицу третьих мест, надо одной из команд крупно побеждать. Шансов в таком случае больше у Сенегала. Поэтому в игре важен финальный счет.

Группа J

Дата — 28 июня в 05:00. Сыграют Иордания — Аргентина; Алжир — Австрия.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Аргентина вышла в плей-офф. Австрия и Алжир сразятся между собой за второе место. Европейцам достаточно ничьи. Иордания при любом раскладе останется на последнем месте.

Группа K

Дата — 28 июня в 02:30. Сыграют Колумбия — Португалия; ДР Конго — Узбекистан.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Колумбия с двумя победами точно выходит в 1/16 финала. Вопрос только с какого места — с первого или второго. Все решит очная игра с португальцами. Им для первого места нужна победа.

ДР Конго тоже претендует на второе место. Надо крупно обыграть Узбекистан, а Португалии — проиграть. В таком случае важна разница мячей. Если просто победят или сыграют вничью, то останутся на третьем месте.

Узбекистану важны победа и итоговый счет в матче против ДР Конго.

Группа L

Дата — 28 июня в 00:00. Сыграют Панама — Англия; Хорватия — Гана.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Англичанам, чтобы остаться на первом месте, необходимо не проиграть Панаме и сыграть не хуже сборной Ганы.

Борьба за второе место пройдет в очной встрече Ганы и Хорватии. Балканцам нужна победа для прохода дальше без оглядки на конкурентов из других групп. Любой другой результат — третье место.

Сборная Панамы досрочно заняла последнее место.