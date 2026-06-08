Скончался 27-летний экс-нападающий «Шинника»

Ранее экс-футболисту ярославского клуба ампутировали ногу Источник: ФК «Шинник»

Экс-нападающий «Шинника» Бен Загре скончался после продолжительной болезни. Ему было всего 27 лет. Информацию подтвердили в ярославском клубе.

«После тяжелой болезни ушел из жизни Бен Загре, своей самоотверженной игрой на протяжении двух сезонов завоевавший искренние симпатии и большое уважение ярославских футбольных болельщиков. Наши соболезнования родным и близким… Помним…» — прокомментировали в «Шиннике» 8 июня.

Бен Загре имеет гражданство Буркина-Фасо — государства в Западной Африке. В своей карьере он выступал за датский клуб «Эсбьерг», португальскую «Виторию Гимарайнш» и казахский «Кайсар». В составе ярославского ФК «Шинник» Бен играл с весенней части сезона 2023/2024, провел 40 матчей, в которых забил 4 гола.

В последнее время футболист боролся с онкологией. В 2024-м Бен проходил хирургическое лечение в связи с серьезной травмой. Как ранее рассказывал агент спортсмена Дмитрий Селюк, подозрения на тяжелое заболевание впервые озвучили врачи из Москвы.