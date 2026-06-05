Российская теннисистка впервые с 2021 года в финале «Ролан Гаррос»: когда болеть за Мирру Андрееву

Источник: Городские медиа

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. 4 июня в полуфинале Мирра в 2 сетах обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк.

Теннисистки Андреева и Костюк уже встречались на корте за месяц до этого — на турнире в Мадриде. В финале Мирра считалась фавориткой, но уступила украинке. И вот теперь отыгралась.

«Я рада, что сумела сегодня выиграть, я рада, что сумела взять реванш за поражение в Мадриде. Я в финале " Ролан Гарроса " ! Это круто звучит!» — сказала Мирра Андреева после победы в полуфинале турнира Большого шлема.

Российские болельщики надеялись увидеть в финале «Ролан Гаррос» сразу двух соотечественниц. Но Диана Шнайдер, которая в четвертьфинале сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира Арину Соболенко, в полуфинале уступила польской спортсменке Майе Хвалиньской.