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Спорт Российская теннисистка впервые с 2021 года в финале «Ролан Гаррос»: когда болеть за Мирру Андрееву

Российская теннисистка впервые с 2021 года в финале «Ролан Гаррос»: когда болеть за Мирру Андрееву

О карьере российской спортсменки и предстоящей решающей игре на турнире Большого шлема рассказываем в коротком видео

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Источник:

Городские медиа

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. 4 июня в полуфинале Мирра в 2 сетах обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк.

Теннисистки Андреева и Костюк уже встречались на корте за месяц до этого — на турнире в Мадриде. В финале Мирра считалась фавориткой, но уступила украинке. И вот теперь отыгралась.

«Я рада, что сумела сегодня выиграть, я рада, что сумела взять реванш за поражение в Мадриде. Я в финале "Ролан Гарроса"! Это круто звучит!» — сказала Мирра Андреева после победы в полуфинале турнира Большого шлема.

Российские болельщики надеялись увидеть в финале «Ролан Гаррос» сразу двух соотечественниц. Но Диана Шнайдер, которая в четвертьфинале сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира Арину Соболенко, в полуфинале уступила польской спортсменке Майе Хвалиньской.

Как бы там ни было, Россия впервые с 2021 года поборется за титул чемпиона «Ролан Гаррос» среди женщин. Финал состоится 6 июня. Игра начнется около 16 часов по московскому времени.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Спорт Большой теннис Ролан Гаррос
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Комментарии
3
Гость
51 минута
Российская теннисистка, которая в России давно не живёт?
Гость
1 час
У неё все замечательно и нам болеть не нужно.
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Гость
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