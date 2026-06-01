Драма в Цюрихе. Как Финляндия обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею. Судьба золотых медалей решалась в овертайме.
89-й чемпионат мира проходил в Швейцарии его принимали Цюрих и Фрибур. Основное время финального матча завершилось с редким для хоккея счетом — 0:0.
Овертайм проходил в формате 3 на 3. Все могло закончиться уже на первых минутах, но шайба после броска Йессе Пулюярви попала в штангу.
Швейцарцы ответили своим броском в перекладину. Решающей стала 71-я минута. Победу Финляндии принес 20-летний форвард Конста Хелениус.
Финны в пятый раз стали чемпионами мира. Сборная Швейцарии на третьем турнире подряд проиграла в финале — у нее 14 медалей и ни одной золотой.
В матче за третье место сборная Норвегии в овертайме сенсационно победила канадцев — 3:2. Не помог «кленовым листьям» и легендарный Сидни Кросби. Норвежцы впервые в истории стали медалистами чемпионата мира по хоккею.
Самым ценным игроком турнира был признан защитник сборной Швейцарии Роман Йоси. Швейцарец Свен Андригетто стал лучшим бомбардиром домашнего чемпионата мира. Форвард набрал 15 (4+11) очков в 9 матчах.