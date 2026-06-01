Драма в Цюрихе. Как Финляндия обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею

Решающий момент финала Источник: пресс-служба IIHF

Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею. Судьба золотых медалей решалась в овертайме.

89-й чемпионат мира проходил в Швейцарии его принимали Цюрих и Фрибур. Основное время финального матча завершилось с редким для хоккея счетом — 0:0.

Овертайм проходил в формате 3 на 3. Все могло закончиться уже на первых минутах, но шайба после броска Йессе Пулюярви попала в штангу.

Швейцарцы ответили своим броском в перекладину. Решающей стала 71-я минута. Победу Финляндии принес 20-летний форвард Конста Хелениус.

Источник: пресс-служба IIHF

Финны в пятый раз стали чемпионами мира. Сборная Швейцарии на третьем турнире подряд проиграла в финале — у нее 14 медалей и ни одной золотой.

Источник: пресс-служба IIHF

В матче за третье место сборная Норвегии в овертайме сенсационно победила канадцев — 3:2. Не помог «кленовым листьям» и легендарный Сидни Кросби. Норвежцы впервые в истории стали медалистами чемпионата мира по хоккею.