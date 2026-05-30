Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов

В серии пенальти футболисты «Арсенала» не реализовали 2 удара Источник: пресс-служба УЕФА

Французский ПСЖ обыграл английский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Вратарь Матвей Сафонов стал первым россиянином, который дважды выиграл этот трофей.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте. Точный удар нанес немецкий полузащитник Кай Хаверц. До перерыва счет не изменился — 1:0.

Во втором тайме ПСЖ смог восстановить равновесие. на 65-й минуте Москера сбил в штрафной Хвичу Кварацхелию — судья назначил пенальти. Усман Дембеле с 11-метровой отметки не промахнулся.

В основное и дополнительное время победителя выявить не удалось. В серии пенальти футболисты ПСЖ не реализовали один удар. Англичане промахнулись дважды — решающим оказался удар Габриэла. Мяч после его удара полетел выше ворот.