Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов

В серии пенальти футболисты «Арсенала» не реализовали 2 удара

Французский ПСЖ обыграл английский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Вратарь Матвей Сафонов стал первым россиянином, который дважды выиграл этот трофей.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте. Точный удар нанес немецкий полузащитник Кай Хаверц. До перерыва счет не изменился — 1:0.

Во втором тайме ПСЖ смог восстановить равновесие. на 65-й минуте Москера сбил в штрафной Хвичу Кварацхелию — судья назначил пенальти. Усман Дембеле с 11-метровой отметки не промахнулся.

В основное и дополнительное время победителя выявить не удалось. В серии пенальти футболисты ПСЖ не реализовали один удар. Англичане промахнулись дважды — решающим оказался удар Габриэла. Мяч после его удара полетел выше ворот.

ПСЖ второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Подробности матча можно узнать в нашей онлайн-трансляции.

Ренат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лига чемпионов Матвей Сафонов Спорт ФК ПСЖ
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
