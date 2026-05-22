«В стадии проработки»: когда может пройти чемпионский парад «Локомотива» в Ярославле

«Локомотив» второй год подряд забирает Кубок Гагарина

По данным «Матч ТВ», 24 мая в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива». В самом клубе пока эту информацию не подтверждают.

«Пока вопрос в стадии проработки. Мы сообщим о проведении парада на ресурсах клуба», — рассказали 76.RU в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина 21 мая. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ в этот день. Игра в Казани против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев, счет в серии 4-2.

Хоккеисты вернулись в Ярославль на поезде 22 мая. У Московского вокзала их ждали толпы болельщиков. Празднование продолжилось и на «Арене-2000».