НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 755мм 60%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
«Локомотив» вернулся
Причина пожара на Стачек
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сбили БПЛА под Ярославлем
Как отметить свадьбу в Ярославле
Локации для фото с цветами
Афиша на выходные
Кто из звезд болел за «Локомотив»
Врач лишился ноги. Приговор виновнице
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Подробности «В стадии проработки»: когда может пройти чемпионский парад «Локомотива» в Ярославле

«В стадии проработки»: когда может пройти чемпионский парад «Локомотива» в Ярославле

Публикуем ответ клуба

307
«Локомотив» второй год подряд забирает Кубок Гагарина | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram«Локомотив» второй год подряд забирает Кубок Гагарина | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

«Локомотив» второй год подряд забирает Кубок Гагарина

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

По данным «Матч ТВ», 24 мая в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива». В самом клубе пока эту информацию не подтверждают.

«Пока вопрос в стадии проработки. Мы сообщим о проведении парада на ресурсах клуба», — рассказали 76.RU в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина 21 мая. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ в этот день. Игра в Казани против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев, счет в серии 4-2.

Ранее Дмитрий Губерниев и Роман Ротенберг поделились своими ожиданиями перед плей-офф с редакцией 76.RU. Известные ярославцы также поддержали команду.

Хоккеисты вернулись в Ярославль на поезде 22 мая. У Московского вокзала их ждали толпы болельщиков. Празднование продолжилось и на «Арене-2000».

Кстати, в 2025 году чествование «Локомотива» прошло 3 августа, в День железнодорожника. В городе организовали парад чемпионов, концерты и другие мероприятия.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив Чествование Кубок Гагарина Чемпион
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
8 минут
Как часто будут повторяться налеты врага на Ярославль? И как мы их отразим? Вот что меня волнует.
Гость
53 минуты
Заняться больше нечем
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем