Рэпер, актер, рок-музыкант: кто из звезд болел за «Локомотив» в финале Кубка Гагарина

21 мая ярославский «Локомотив» вновь завоевал главный трофей российского хоккея — Кубок Гагарина. Команда из столицы Золотого кольца стала двукратным обладателем титула чемпиона, обыграв казанский «Ак Барс» в шестом матче серии.

Встреча прошла в Казани, однако в родном Ярославле, да и по всей России, за матчем следили тысячи фанатов. По данным губернатора Ярославской области, в фан-зонах побывали более 50 тысяч человек.

Сразу после финального гудка на «Локомотив» обрушились поздравления, в том числе от российских знаменитостей. В этом материале рассказываем, как поддержали хоккейную команду звездные болельщики.

Интересный факт: игра была 76-я по счету в этом плей-офф КХЛ. Напомним, Ярославская область — 76 регион. Свой первый кубок «Локомотив» взял 21 мая 2025 года.

«У меня сегодня праздник»

Один из преданных фанатов «Локомотива», рэпер L'ONE (настоящее имя. — Леван Горозия. — Прим. Ред.) сразу после матча записал видеообращение к команде и всему Ярославлю.

«Привет, Ярославль, привет всем фанатам „Локомотива“ сегодня наш день. С победой! С этим великолепным праздником. Мы чемпионы! „Локомотив“ — чемпион. Самый лучший коллектив, это наш „Ло-ко-мо-тив“. „Локо“, с победой! Город, с праздником! Команда, спасибо большое за победу. Всему тренерскому составу, всему административному составу. Всем пацанам. Спасибо за то, что вы бились. Спасибо за этот плей-офф. Спасибо за этот сезон. Вы лучшие. С победой. А теперь нужно как следует отдохнуть», — сказал на видео Леван.

Затем он обратился к болельщикам «Ак Барса».

«Казань, вы на меня не обижайтесь. У меня, как и у всех фанатов „Локо“ сегодня праздник. Очень люблю ваш город. У вас отличная команда. Великолепные болельщики. И очень громкие концерты! До встречи в новом сезоне!», — добавил рэпер.

«Мы увидели красивый финал»

С поздравительной речью в соцсетях появился главный тренер сборной по хоккею «Россия-2025» Роман Ротенберг. Ранее в беседе с 76.RU он признавался, что будет болеть за ярославцев и смотреть хоккей вместе с сыном Александра Радулова.

«Поздравляю хоккеистов, тренерский штаб хоккейный клуб „Локомотив“ с завоеванием Кубка Гагарина! Поздравляю болельщиков ярославского клуба! Выиграть чемпионство в КХЛ при жесточайшей конкуренции невероятно сложно. Выиграть чемпионство второй раз подряд сложнее во много раз. Особые слова благодарности ребятам, выступавшим за сборную России. Мы увидели красивый финал, в котором победил сильнейший», — прокомментировал Ротенберг.

«Великолепные пятерки и вратарь»

Поздравительное настроение поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вот что значит проявить лучшие качества!!! Воля, мастерство и жажда победы!!! Великолепные пятерки и вратарь!!! С победой, Ярославль!!! Браво, Локомотив!!!» — написал он в своем tg-канале.

Родной город и команду поддержала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«„Локомотив “ , поздравляю с победой», — написала Екатерина Мизулина в своем Tg-канале.

Звезда российского кино, в том числе снятого в Ярославской области «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Иван Янковский, который болеет за московский футбольный клуб «Локомотив», выложил в соцсетях сердечко и постер с ярославским хоккейным клубом.

Аналогичный пост в поддержку команды опубликовал в соцсетях лидер рок-группы «Гудтаймс» Артем Шаров. Кстати, два года назад на концерте в Ярославле Артем получил памятный джерси от фанатов «Локомотива».