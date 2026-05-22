НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 756мм 40%
Подробнее
5 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
«Локомотив» вернулся
Сбили БПЛА под Ярославлем
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Причина пожара на Стачек
Как отметить свадьбу в Ярославле
Локации для фото с цветами
Афиша на выходные
Кто из звезд болел за «Локомотив»
Врач лишился ноги. Приговор виновнице
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Рэпер, актер, рок-музыкант: кто из звезд болел за «Локомотив» в финале Кубка Гагарина

Рэпер, актер, рок-музыкант: кто из звезд болел за «Локомотив» в финале Кубка Гагарина

Публикуем трогательные поздравления

379
Актер Иван Янковский поздравил «Локомотив» с победой | Источник: Александра Куренной / 76.RUАктер Иван Янковский поздравил «Локомотив» с победой | Источник: Александра Куренной / 76.RU

Актер Иван Янковский поздравил «Локомотив» с победой

Источник:

Александра Куренной / 76.RU

21 мая ярославский «Локомотив» вновь завоевал главный трофей российского хоккея — Кубок Гагарина. Команда из столицы Золотого кольца стала двукратным обладателем титула чемпиона, обыграв казанский «Ак Барс» в шестом матче серии.

Встреча прошла в Казани, однако в родном Ярославле, да и по всей России, за матчем следили тысячи фанатов. По данным губернатора Ярославской области, в фан-зонах побывали более 50 тысяч человек.

Сразу после финального гудка на «Локомотив» обрушились поздравления, в том числе от российских знаменитостей. В этом материале рассказываем, как поддержали хоккейную команду звездные болельщики.

Интересный факт: игра была 76-я по счету в этом плей-офф КХЛ. Напомним, Ярославская область — 76 регион. Свой первый кубок «Локомотив» взял 21 мая 2025 года.

«У меня сегодня праздник»

Леван Горозия поблагодарил команду и тренерский состав

Источник:

Леван Горозия / L’ONE / Telegram

Один из преданных фанатов «Локомотива», рэпер L'ONE (настоящее имя. — Леван Горозия. — Прим. Ред.) сразу после матча записал видеообращение к команде и всему Ярославлю.

«Привет, Ярославль, привет всем фанатам „Локомотива“ сегодня наш день. С победой! С этим великолепным праздником. Мы чемпионы! „Локомотив“ — чемпион. Самый лучший коллектив, это наш „Ло-ко-мо-тив“. „Локо“, с победой! Город, с праздником! Команда, спасибо большое за победу. Всему тренерскому составу, всему административному составу. Всем пацанам. Спасибо за то, что вы бились. Спасибо за этот плей-офф. Спасибо за этот сезон. Вы лучшие. С победой. А теперь нужно как следует отдохнуть», — сказал на видео Леван.

Затем он обратился к болельщикам «Ак Барса».

«Казань, вы на меня не обижайтесь. У меня, как и у всех фанатов „Локо“ сегодня праздник. Очень люблю ваш город. У вас отличная команда. Великолепные болельщики. И очень громкие концерты! До встречи в новом сезоне!», — добавил рэпер.

«Мы увидели красивый финал»

Роман Ротенберг поздравил «Локомотив» с победой | Источник: Василина Любимова / 59.RUРоман Ротенберг поздравил «Локомотив» с победой | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Роман Ротенберг поздравил «Локомотив» с победой

Источник:

Василина Любимова / 59.RU

С поздравительной речью в соцсетях появился главный тренер сборной по хоккею «Россия-2025» Роман Ротенберг. Ранее в беседе с 76.RU он признавался, что будет болеть за ярославцев и смотреть хоккей вместе с сыном Александра Радулова.

«Поздравляю хоккеистов, тренерский штаб хоккейный клуб „Локомотив“ с завоеванием Кубка Гагарина! Поздравляю болельщиков ярославского клуба! Выиграть чемпионство в КХЛ при жесточайшей конкуренции невероятно сложно. Выиграть чемпионство второй раз подряд сложнее во много раз. Особые слова благодарности ребятам, выступавшим за сборную России. Мы увидели красивый финал, в котором победил сильнейший», — прокомментировал Ротенберг.

«Великолепные пятерки и вратарь»

Поздравительное настроение поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вот что значит проявить лучшие качества!!! Воля, мастерство и жажда победы!!! Великолепные пятерки и вратарь!!! С победой, Ярославль!!! Браво, Локомотив!!!» — написал он в своем tg-канале.

Родной город и команду поддержала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«„Локомотив, поздравляю с победой», — написала Екатерина Мизулина в своем Tg-канале.

Звезда российского кино, в том числе снятого в Ярославской области «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Иван Янковский, который болеет за московский футбольный клуб «Локомотив», выложил в соцсетях сердечко и постер с ярославским хоккейным клубом.

Аналогичный пост в поддержку команды опубликовал в соцсетях лидер рок-группы «Гудтаймс» Артем Шаров. Кстати, два года назад на концерте в Ярославле Артем получил памятный джерси от фанатов «Локомотива».

Интересно, что среди именитых ярославцев за «Локомотив» болеют глава Дзержинского района Екатерина Мусинова, мэр Ярославля Артем Молчанов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, депутаты Ярославской областной Думы Илья Горохов и Антон Капралов и другие.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив ХК Ак Барс Хоккей LOne
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Главное Мизулина поддержала. Мне этого достаточно...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем