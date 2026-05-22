Рэпер, актер, рок-музыкант: кто из звезд болел за «Локомотив» в финале Кубка Гагарина

21 мая ярославский «Локомотив» вновь завоевал главный трофей российского хоккея — Кубок Гагарина. Команда из столицы Золотого кольца стала двукратным обладателем титула чемпиона, обыграв казанский «Ак Барс» в шестом матче серии.
Встреча прошла в Казани, однако в родном Ярославле, да и по всей России, за матчем следили тысячи фанатов. По данным губернатора Ярославской области, в фан-зонах побывали более 50 тысяч человек.
Сразу после финального гудка на «Локомотив» обрушились поздравления, в том числе от российских знаменитостей. В этом материале рассказываем, как поддержали хоккейную команду звездные болельщики.
Интересный факт: игра была 76-я по счету в этом плей-офф КХЛ. Напомним, Ярославская область — 76 регион. Свой первый кубок «Локомотив» взял 21 мая 2025 года.
«У меня сегодня праздник»
Один из преданных фанатов «Локомотива», рэпер L'ONE (настоящее имя. — Леван Горозия. — Прим. Ред.) сразу после матча записал видеообращение к команде и всему Ярославлю.
«Привет, Ярославль, привет всем фанатам „Локомотива“ сегодня наш день. С победой! С этим великолепным праздником. Мы чемпионы! „Локомотив“ — чемпион. Самый лучший коллектив, это наш „Ло-ко-мо-тив“. „Локо“, с победой! Город, с праздником! Команда, спасибо большое за победу. Всему тренерскому составу, всему административному составу. Всем пацанам. Спасибо за то, что вы бились. Спасибо за этот плей-офф. Спасибо за этот сезон. Вы лучшие. С победой. А теперь нужно как следует отдохнуть», — сказал на видео Леван.
Затем он обратился к болельщикам «Ак Барса».
«Казань, вы на меня не обижайтесь. У меня, как и у всех фанатов „Локо“ сегодня праздник. Очень люблю ваш город. У вас отличная команда. Великолепные болельщики. И очень громкие концерты! До встречи в новом сезоне!», — добавил рэпер.
«Мы увидели красивый финал»
С поздравительной речью в соцсетях появился главный тренер сборной по хоккею «Россия-2025» Роман Ротенберг. Ранее в беседе с 76.RU он признавался, что будет болеть за ярославцев и смотреть хоккей вместе с сыном Александра Радулова.
«Поздравляю хоккеистов, тренерский штаб хоккейный клуб „Локомотив“ с завоеванием Кубка Гагарина! Поздравляю болельщиков ярославского клуба! Выиграть чемпионство в КХЛ при жесточайшей конкуренции невероятно сложно. Выиграть чемпионство второй раз подряд сложнее во много раз. Особые слова благодарности ребятам, выступавшим за сборную России. Мы увидели красивый финал, в котором победил сильнейший», — прокомментировал Ротенберг.
«Великолепные пятерки и вратарь»
Поздравительное настроение поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Вот что значит проявить лучшие качества!!! Воля, мастерство и жажда победы!!! Великолепные пятерки и вратарь!!! С победой, Ярославль!!! Браво, Локомотив!!!» — написал он в своем tg-канале.
Родной город и команду поддержала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
Звезда российского кино, в том числе снятого в Ярославской области «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Иван Янковский, который болеет за московский футбольный клуб «Локомотив», выложил в соцсетях сердечко и постер с ярославским хоккейным клубом.
Аналогичный пост в поддержку команды опубликовал в соцсетях лидер рок-группы «Гудтаймс» Артем Шаров. Кстати, два года назад на концерте в Ярославле Артем получил памятный джерси от фанатов «Локомотива».
Интересно, что среди именитых ярославцев за «Локомотив» болеют глава Дзержинского района Екатерина Мусинова, мэр Ярославля Артем Молчанов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, депутаты Ярославской областной Думы Илья Горохов и Антон Капралов и другие.