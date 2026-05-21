Хватит на два коттеджа: сколько зарабатывают хоккеисты «Ак Барс» в этом сезоне

Пока вся страна в напряжении следит за финалом Кубка Гагарина, где «Ак Барс» уступает ярославскому «Локомотиву» (счет в серии 3:2 в пользу «Локо»), редакция 116.RU решила рассказать, сколько казанские хоккеисты зарабатывают в этом сезоне, который вот-вот закончится.

Сезон 2025/2026 стартовал в сентябре, а финиширует 23 мая, так что самое время подвести денежные итоги.

Ниже приведена статистика без бонусов и премий.

Капитан

Начнем с капитана — 34-летнего Алексея Марченко, у которого контракт до 2027 года. По данным «Спорт-экспресса», в этом сезоне он получит 40 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом сезоне у него было 30 миллионов, а в следующем прогнозируют уже 45 млн.

Лидеры по доходам

Абсолютные лидеры по доходам в команде — нападающие Александр Барабанов (31 год) и Дмитрий Яшкин (33 года). Каждый из них зарабатывает по 95 миллионов рублей в год. У Барабанова в прошлом сезоне было 75 миллионов, а что будет дальше — пока неизвестно, потому что его контракт с «Ак Барсом» истекает в этом году. У Яшкина контракт тоже до мая 2026-го, а год назад он получил 90 миллионов.

Третье место в этом топе занимает 31-летний нападающий Кирилл Семенов — 75 миллионов рублей за сезон. Он получал столько же и в прошлом сезоне и, по прогнозам, его доход останется таким же в следующем, ведь контракт подписан до 2027 года.

Средняя зарплата в команде

Дальше идут игроки, которые получают заметно меньше, но суммы всё равно внушительные. Например, 26-летний нападающий Александр Хмелевский зарабатывает 57 миллионов (хотя в следующем сезоне ему пророчат уже 95 миллионов). 31-летний вратарь Тимур Билялов — 55 миллионов. Защитник Никита Лямкин (30 лет) — 52 миллиона (в следующем сезоне ожидают 65), а Степан Фальковский (29 лет) — 50 миллионов.

Молодой защитник Митчелл Миллер (24 года) получает 40 миллионов — при том, что в прошлом сезоне у него было всего 16, а в будущем прогнозируют 45. Столько же — 40 миллионов — зарабатывает его ровесник, нападающий Илья Сафонов (год назад у него было 23 миллиона).

Зарплата у Артема Галимова (26 лет) составляет 37 миллионов (в прошлом сезоне было 25). Григорий Денисенко (25 лет) получает 35 миллионов, а Никита Дыняк (28 лет) — 27 миллионов (в будущем ему прочат 40, хотя в прошлом сезоне было 25).

Кто из команды получает меньше

Самая низкая зарплата в команде — у нескольких игроков. 21-летний нападающий Семен Терехов получает всего 6 миллионов (и в прошлом сезоне было столько же). Опытный 35-летний Михаил Фисенко — 10 миллионов, а 30-летний защитник Константин Лучевников — 12 миллионов.

От 18 до 25 млн

Также по 18 миллионов зарабатывают нападающие Нэйтан Тодд (30 лет) и Дмитрий Кателевский (23 года). Алексей Пустозеров (26 лет) получает 20 миллионов (еще недавно у него было 5). Владимир Алистров (25 лет) — 22 миллиона, но уже в будущем сезоне ему прочат 53 миллиона. И наконец, два защитника: Альберт Яруллин (33 года) — 24 миллиона (в будущем — 40), а Илья Карпухин (27 лет) — 25 миллионов.

Бонусы и премии

Кроме зарплаты, у игроков есть еще бонусы и премии. Бонусы обычно прописаны прямо в контракте каждого хоккеиста — это личные надбавки, например, за заброшенные шайбы или результативные передачи. А премии платят уже за общие успехи всей команды, например за победу в турнире.

Изначально, по данным Metaratings, победители Кубка Гагарина должны были получать на всю команду целый миллиард рублей. Но, как сообщил «Спорт-экспресс», руководство ярославского «Локомотива» (который как раз выиграл Кубок в прошлом сезоне 2024/2025) сократило эту сумму всего до 10 миллионов.

КХЛ выплачивает клубам гонорары по итогам сезона. В 2024/2025 общая сумма выплат достигла 1,2 млрд рублей. Больше всех тогда заработал ярославский ХК «Локомотив» — 188 млн. Это доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование, которое рекомендуют потратить на закупку/модернизацию оборудования для сервисных зон, создание восстановительных зон.

Подарки

Судя по всему, за победу в Кубке Гагарина игроки получают не только деньги, но и памятные подарки. Об этом говорят чемпионские джерси и ювелирные перстни, которые иногда можно случайно увидеть на сайтах с бесплатными объявлениями — кто-то их время от времени выставляет на продажу.

А это много?

Если вы вдруг потеряли нить и не представляете, насколько много или мало получают хоккеисты, вот вам простые примеры для сравнения. Представьте: за 35,3 миллиона рублей можно купить двухэтажный коттедж площадью 400 квадратов на берегу Волги в поселке Боровое Матюшино — это место в народе прозвали казанской Рублевкой. Так вот, лидеры команды по доходам (те, кто получает по 95 миллионов) могут позволить себе сразу два таких дома.

А если взять самую низкую зарплату в «Ак Барсе» — 6 миллионов рублей — то на нее можно купить примерно 54 новеньких айфона 17 Pro Max или, например, небольшую однокомнатную квартиру в Казани.

«Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина трижды — в 2009, 2010 и 2018 годах. В 2025 году кубок забрал ярославский «Локомотив».

Напомним, по данным «Спорт-экспресса», главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятуллин за прошлый сезон 2024/2025 заработал 40 миллионов рублей. И тут есть важный нюанс: в отличие от игроков у тренеров нет потолка зарплат.