Зарабатывают десятки миллионов долларов: кто из ярославских хоккеистов играет в клубах НХЛ

Зарабатывают десятки миллионов долларов: кто из ярославских хоккеистов играет в клубах НХЛ

Рассказываем про ярославцев, которые построили карьеру за океаном

Рассказываем про ярославцев, которые построили карьеру за океаном

Источник:

Александра Мамонтова \ 76.RU

В НХЛ разгар хоккейного сезона. Одиннадцать человек, связанных с Ярославлем, пробуют свои силы в двух главных лигах Северной Америки — НХЛ (Национальная хоккейная лига) и АХЛ (Американская хоккейная лига). О хоккеистах, оставивших свой след в истории ярославского хоккея, но выступающих сейчас за океаном — в обзоре 76.RU.

Завершается второй месяц регулярного сезона в НХЛ. В лучшей хоккейной лиге мира принимают участие 32 команды, которые разделены между собой на две конференции (Западную и Восточную). Команды проведут друг с другом по 82 матча. В феврале в чемпионате запланирован перерыв в связи с участием хоккеистов из НХЛ на зимних Олимпийских играх в Италии. Розыгрыш Кубка Стэнли начнется в апреле и завершится финальной серией в июне 2026 года.

Владислав Гавриков и Иван Проворов

Иван Проворов (слева) и Владислав Гавриков (справа) | Источник: bluejackets.comИван Проворов (слева) и Владислав Гавриков (справа) | Источник: bluejackets.com

Иван Проворов (слева) и Владислав Гавриков (справа)

Источник:

bluejackets.com

Два самых высокооплачиваемых ярославца в НХЛ — это защитники Владислав Гавриков и Иван Проворов. Летом хоккеисты подписали новые соглашения с клубами НХЛ.

28-летний Иван Проворов решил остаться в «Коламбусе» и продлил контракт на семь лет по восемь с половиной миллионов долларов за сезон. Хоккеист покинул систему ярославского клуба в 2011 году.

Проворов выступал в юношеских лигах США, а на драфте НХЛ в 2015 году был выбран в первом раунде под седьмым номером командой «Филадельфия Флайерз». Сезон 2025/2026 стал для игрока обороны десятым в НХЛ. Во время своего отпуска Проворов часто приезжает в Ярославль, где его можно увидеть на тренировках с другими известными хоккеистами.

В межсезонье 29-летний Владислав Гавриков перебрался в «Нью-Йорк Рейнджерс». С «копами» ярославский хоккеист подписал соглашение также на семь лет, но с зарплатой чуть ниже, чем у Проворова. В среднем хоккеист будет получать по семь миллионов долларов в год. Гавриков прошел все ступени в системе ярославского «Локомотива», начиная от детской школы и заканчивая основной командой. В 2017 году хоккеист был обменян в СКА, а спустя год Владислав Гавриков вместе со сборной России выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Даниил Бут и Дмитрий Симашев

Даниил Бут&nbsp;— слева, Дмитрий Симашев&nbsp;— справа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаниил Бут&nbsp;— слева, Дмитрий Симашев&nbsp;— справа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даниил Бут — слева, Дмитрий Симашев — справа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После чемпионства с «Локомотивом» Даниил Бут и Дмитрий Симашев приняли решение продолжить свои карьеры в НХЛ, подписав трехлетние контракты новичков с клубом «Юта Мамонт». Уже после предсезонных игр их пути немного разошлись.

Ярославец Бут был отправлен в клуб-партнер «Юты» — «Тусон Роудраннерс», который выступает в АХЛ. Свое выступление за новый клуб 20-летний хоккеист начал уверенно. На данный момент Бут идет по графику «очко за игру», а в одном из матчей форвард даже смог отметиться хет-триком.

Костомичу Симашеву повезло больше. После игр на предсезонке защитника не только оставили с основной командой, но и поставили в ведущую пару обороны к другому россиянину Михаилу Сергачеву, который взял на себя шефство над 20-летним новичком. В текущем сезоне Дмитрий Симашев не пропустил ни одной игры со старта чемпионата и уже сумел отметиться результативным действием.

«Что в первом звене — не поверил, а вот цель — играть в НХЛ — была всегда. Все складывается лучше, чем ожидал. Прогрессирую, с каждой игрой добавляю. Не ожидал, что сразу начну играть так много минут — но, слава богу, все идет хорошо, я очень рад», — поделился своими эмоциями Симашев от своего выступления в НХЛ.

Сергей Мурашов

Ярославский голкипер Сергей Мурашов переехал в систему «Питтсбург Пингвинз» перед сезоном 2024/25 | Источник: Justin Berl / nhle.comЯрославский голкипер Сергей Мурашов переехал в систему «Питтсбург Пингвинз» перед сезоном 2024/25 | Источник: Justin Berl / nhle.com

Ярославский голкипер Сергей Мурашов переехал в систему «Питтсбург Пингвинз» перед сезоном 2024/25

Источник:

Justin Berl / nhle.com

Ярославский голкипер Сергей Мурашов переехал в систему «Питтсбург Пингвинз» перед сезоном 2024/25. Весь прошлый чемпионат ярославец провел в низших лигах Северной Америки, а в новом сезоне получил шанс сыграть за основную команду после того, как был признан лучшим вратарем октября в АХЛ. В своей дебютной игре в НХЛ Мурашов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам, но это не помогло его команде одержать домашнюю победу над «Лос-Анджелес Кингз» (2:3). Второй же свой матч и уже куда более успешный Мурашов провел 16 ноября в рамках Глобальной серии Национальной хоккейной лиги. Игра проходила в столице Швеции — Стокгольме, где «Питтсбург» встречался с «Нэшвилл Предаторз». 21-летний ярославец провел на площадке полный матч и помог своей команде всухую одолеть «хищников» (4:0). Мурашов отразил 21 бросок, оставив свои ворота в неприкосновенности. После победной встречи голкипер прокомментировал свою уверенную игру.

«Чувствую себя прекрасно. Ребята показали потрясающую игру. Невероятный старт. Отличная работа в меньшинстве во втором периоде и очень уверенная игра в третьем. Так что это действительно хороший ответ команды после первого матча с „Нэшвиллом“, — приводит слова Мурашова пресс‑служба НХЛ.

Дмитрий Куликов, Семён Варламов и Илья Любушкин

Дмитрий Куликов (слева), Семен Варламов (в центре), Илья Любушкин (справа) | Источник: nhle.comДмитрий Куликов (слева), Семен Варламов (в центре), Илья Любушкин (справа) | Источник: nhle.com

Дмитрий Куликов (слева), Семен Варламов (в центре), Илья Любушкин (справа)

Источник:

nhle.com

С неприятной травмы начался сезон для защитника «Флориды Пантерз» Дмитрия Куликова. Выпускник школы «Локомотива», ставший в прошлом сезоне двукратным обладателем Кубка Стэнли, уже во втором матче сезона получил повреждение. Хоккеист неудачно ударился о борт после силового приема против соперника в нейтральной зоне. Россиянин держался за правую руку. Спустя время главный тренер «Пантерз» Пол Морис заявил, что срок восстановления Дмитрия составит порядка пяти месяцев.

Другой выпускник школы «Локомотива» вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов также продолжает свое восстановление после операции на колене, которую провели в декабре прошлого года. Сейчас россиянин занимается по индивидуальной программе и пока еще не может приступить к командным тренировкам. Контракт 37-летнего Варламова с клубом действует еще два года. Последний раз Варламов выступал за «Локомотив» в чемпионате 2012/13, когда вместе с Куликовым вернулся в родной клуб во время локаунта в НХЛ.

Защитник Илья Любушкин не является ни ярославцем, ни воспитанником школы «Локомотива», но в городе его можно считать по-настоящему своим. В декабре 2011 года спортсмен из системы новокузнецкого «Металлурга» приехал возрождать команду из Ярославля. Хоккеист провел пять сезонов за «Локомотив», прежде чем уехать в Северную Америку. Сейчас 31-летний защитник выступает за клуб НХЛ «Даллас Старс», с которым прошлым летом подписал трехлетний контракт. Сезон 2025/26 станет восьмым в карьере Ильи Любушкина в НХЛ.

«Локомотив» — это, наверное, единственный клуб, где я хотел бы оказаться или закончить свою карьеру», — заявил в интервью каналу «Черкас Атлант» хоккеист.

Владимир Тарасенко

Владимир родился в Ярославле | Источник: Brad Rempel/2025 Minnesota Wild/nhle.comВладимир родился в Ярославле | Источник: Brad Rempel/2025 Minnesota Wild/nhle.com

Владимир родился в Ярославле

Источник:

Brad Rempel/2025 Minnesota Wild/nhle.com

Отдельно нужно сказать про Владимира Тарасенко. Хоккеист родом из Ярославля, не провел ни одной игры за команды системы «Локомотива». Владимир является сыном известного экс-игрока Андрея Тарасенко, который с 1989 по 1996 годы выступал за ярославское «Торпедо». Первые свои шаги в хоккее Тарасенко-младший совершил в новосибирской школе хоккея.

Именно в «Сибири» произошло его становление как профессионального спортсмена. В 2013 году нападающий уехал играть в НХЛ, где выступает до сих пор. Летом 2025 года 33-летний Владимир Тарасенко подписал однолетний контракт с «Миннесотой Уайлд».

За свою профессиональную карьеру хоккеист дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2019, 2024), а также выигрывал молодежный чемпионат мира по хоккею (2011).

Никита Павлычев и Кирилл Кудрявцев

Кирилл Кудрявцев (слева) и Никита Павлычев (справа) | Источник: nhle.comКирилл Кудрявцев (слева) и Никита Павлычев (справа) | Источник: nhle.com

Кирилл Кудрявцев (слева) и Никита Павлычев (справа)

Источник:

nhle.com

Не стоит забывать и о ярославцах, которые пытаются пробиться через в НХЛ через Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Форвард Никита Павлычев — один из них. Двухметровый ярославский нападающий уехал за океан в 14-летнем возрасте и пробивался во взрослый хоккей через юниорские лиги США. На драфте в 2016 году был выбран в 7-м раунде клубом «Питтсбург Пингвинз». Сейчас спортсмену уже 28, но он так и не провел ни одной игры в НХЛ, выступая второй сезон подряд за клуб АХЛ «Чикаго Вулвз».

Ярославец и воспитанник школы «Локомотива» Кирилл Кудрявцев решил попробовать свои силы за океаном в семнадцатилетнем возрасте. Защитник начинал выступать в Хоккейной лиге Онтарио. В прошлом сезоне хоккеист провел два матча за клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс», который задрафтовал ярославца в 7-м раунде драфта 2022 года. Большую часть прошлогоднего сезона 21-летний спортсмен выступал в АХЛ за команду «Абботсфорд Кэнакс». Вместе со своим коллективом Кудрявцев стал обладателем Кубка Колдера, набрав в плей-офф 10 (1+9) очков в 21 игре. В сезоне 2025/26 Кирилл Кудрявцев продолжает выступать за клуб-партнер «косаток».

Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
Гость
1 минута
Нет никакой Америки, и Рио де Жанейро тоже нет... А Предатор, он и в Африке Предатор!))
