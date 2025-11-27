Зарабатывают десятки миллионов долларов: кто из ярославских хоккеистов играет в клубах НХЛ

В НХЛ разгар хоккейного сезона. Одиннадцать человек, связанных с Ярославлем, пробуют свои силы в двух главных лигах Северной Америки — НХЛ (Национальная хоккейная лига) и АХЛ (Американская хоккейная лига). О хоккеистах, оставивших свой след в истории ярославского хоккея, но выступающих сейчас за океаном — в обзоре 76.RU.
Завершается второй месяц регулярного сезона в НХЛ. В лучшей хоккейной лиге мира принимают участие 32 команды, которые разделены между собой на две конференции (Западную и Восточную). Команды проведут друг с другом по 82 матча. В феврале в чемпионате запланирован перерыв в связи с участием хоккеистов из НХЛ на зимних Олимпийских играх в Италии. Розыгрыш Кубка Стэнли начнется в апреле и завершится финальной серией в июне 2026 года.
Владислав Гавриков и Иван Проворов
Два самых высокооплачиваемых ярославца в НХЛ — это защитники Владислав Гавриков и Иван Проворов. Летом хоккеисты подписали новые соглашения с клубами НХЛ.
28-летний Иван Проворов решил остаться в «Коламбусе» и продлил контракт на семь лет по восемь с половиной миллионов долларов за сезон. Хоккеист покинул систему ярославского клуба в 2011 году.
Проворов выступал в юношеских лигах США, а на драфте НХЛ в 2015 году был выбран в первом раунде под седьмым номером командой «Филадельфия Флайерз». Сезон 2025/2026 стал для игрока обороны десятым в НХЛ. Во время своего отпуска Проворов часто приезжает в Ярославль, где его можно увидеть на тренировках с другими известными хоккеистами.
В межсезонье 29-летний Владислав Гавриков перебрался в «Нью-Йорк Рейнджерс». С «копами» ярославский хоккеист подписал соглашение также на семь лет, но с зарплатой чуть ниже, чем у Проворова. В среднем хоккеист будет получать по семь миллионов долларов в год. Гавриков прошел все ступени в системе ярославского «Локомотива», начиная от детской школы и заканчивая основной командой. В 2017 году хоккеист был обменян в СКА, а спустя год Владислав Гавриков вместе со сборной России выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Даниил Бут и Дмитрий Симашев
После чемпионства с «Локомотивом» Даниил Бут и Дмитрий Симашев приняли решение продолжить свои карьеры в НХЛ, подписав трехлетние контракты новичков с клубом «Юта Мамонт». Уже после предсезонных игр их пути немного разошлись.
Ярославец Бут был отправлен в клуб-партнер «Юты» — «Тусон Роудраннерс», который выступает в АХЛ. Свое выступление за новый клуб 20-летний хоккеист начал уверенно. На данный момент Бут идет по графику «очко за игру», а в одном из матчей форвард даже смог отметиться хет-триком.
Костомичу Симашеву повезло больше. После игр на предсезонке защитника не только оставили с основной командой, но и поставили в ведущую пару обороны к другому россиянину Михаилу Сергачеву, который взял на себя шефство над 20-летним новичком. В текущем сезоне Дмитрий Симашев не пропустил ни одной игры со старта чемпионата и уже сумел отметиться результативным действием.
«Что в первом звене — не поверил, а вот цель — играть в НХЛ — была всегда. Все складывается лучше, чем ожидал. Прогрессирую, с каждой игрой добавляю. Не ожидал, что сразу начну играть так много минут — но, слава богу, все идет хорошо, я очень рад», — поделился своими эмоциями Симашев от своего выступления в НХЛ.
Сергей Мурашов
Ярославский голкипер Сергей Мурашов переехал в систему «Питтсбург Пингвинз» перед сезоном 2024/25. Весь прошлый чемпионат ярославец провел в низших лигах Северной Америки, а в новом сезоне получил шанс сыграть за основную команду после того, как был признан лучшим вратарем октября в АХЛ. В своей дебютной игре в НХЛ Мурашов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам, но это не помогло его команде одержать домашнюю победу над «Лос-Анджелес Кингз» (2:3). Второй же свой матч и уже куда более успешный Мурашов провел 16 ноября в рамках Глобальной серии Национальной хоккейной лиги. Игра проходила в столице Швеции — Стокгольме, где «Питтсбург» встречался с «Нэшвилл Предаторз». 21-летний ярославец провел на площадке полный матч и помог своей команде всухую одолеть «хищников» (4:0). Мурашов отразил 21 бросок, оставив свои ворота в неприкосновенности. После победной встречи голкипер прокомментировал свою уверенную игру.
«Чувствую себя прекрасно. Ребята показали потрясающую игру. Невероятный старт. Отличная работа в меньшинстве во втором периоде и очень уверенная игра в третьем. Так что это действительно хороший ответ команды после первого матча с „Нэшвиллом“, — приводит слова Мурашова пресс‑служба НХЛ.
Дмитрий Куликов, Семён Варламов и Илья Любушкин
С неприятной травмы начался сезон для защитника «Флориды Пантерз» Дмитрия Куликова. Выпускник школы «Локомотива», ставший в прошлом сезоне двукратным обладателем Кубка Стэнли, уже во втором матче сезона получил повреждение. Хоккеист неудачно ударился о борт после силового приема против соперника в нейтральной зоне. Россиянин держался за правую руку. Спустя время главный тренер «Пантерз» Пол Морис заявил, что срок восстановления Дмитрия составит порядка пяти месяцев.
Другой выпускник школы «Локомотива» вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов также продолжает свое восстановление после операции на колене, которую провели в декабре прошлого года. Сейчас россиянин занимается по индивидуальной программе и пока еще не может приступить к командным тренировкам. Контракт 37-летнего Варламова с клубом действует еще два года. Последний раз Варламов выступал за «Локомотив» в чемпионате 2012/13, когда вместе с Куликовым вернулся в родной клуб во время локаунта в НХЛ.
Защитник Илья Любушкин не является ни ярославцем, ни воспитанником школы «Локомотива», но в городе его можно считать по-настоящему своим. В декабре 2011 года спортсмен из системы новокузнецкого «Металлурга» приехал возрождать команду из Ярославля. Хоккеист провел пять сезонов за «Локомотив», прежде чем уехать в Северную Америку. Сейчас 31-летний защитник выступает за клуб НХЛ «Даллас Старс», с которым прошлым летом подписал трехлетний контракт. Сезон 2025/26 станет восьмым в карьере Ильи Любушкина в НХЛ.
«Локомотив» — это, наверное, единственный клуб, где я хотел бы оказаться или закончить свою карьеру», — заявил в интервью каналу «Черкас Атлант» хоккеист.
Владимир Тарасенко
Отдельно нужно сказать про Владимира Тарасенко. Хоккеист родом из Ярославля, не провел ни одной игры за команды системы «Локомотива». Владимир является сыном известного экс-игрока Андрея Тарасенко, который с 1989 по 1996 годы выступал за ярославское «Торпедо». Первые свои шаги в хоккее Тарасенко-младший совершил в новосибирской школе хоккея.
Именно в «Сибири» произошло его становление как профессионального спортсмена. В 2013 году нападающий уехал играть в НХЛ, где выступает до сих пор. Летом 2025 года 33-летний Владимир Тарасенко подписал однолетний контракт с «Миннесотой Уайлд».
За свою профессиональную карьеру хоккеист дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2019, 2024), а также выигрывал молодежный чемпионат мира по хоккею (2011).
Никита Павлычев и Кирилл Кудрявцев
Не стоит забывать и о ярославцах, которые пытаются пробиться через в НХЛ через Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Форвард Никита Павлычев — один из них. Двухметровый ярославский нападающий уехал за океан в 14-летнем возрасте и пробивался во взрослый хоккей через юниорские лиги США. На драфте в 2016 году был выбран в 7-м раунде клубом «Питтсбург Пингвинз». Сейчас спортсмену уже 28, но он так и не провел ни одной игры в НХЛ, выступая второй сезон подряд за клуб АХЛ «Чикаго Вулвз».
Ярославец и воспитанник школы «Локомотива» Кирилл Кудрявцев решил попробовать свои силы за океаном в семнадцатилетнем возрасте. Защитник начинал выступать в Хоккейной лиге Онтарио. В прошлом сезоне хоккеист провел два матча за клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс», который задрафтовал ярославца в 7-м раунде драфта 2022 года. Большую часть прошлогоднего сезона 21-летний спортсмен выступал в АХЛ за команду «Абботсфорд Кэнакс». Вместе со своим коллективом Кудрявцев стал обладателем Кубка Колдера, набрав в плей-офф 10 (1+9) очков в 21 игре. В сезоне 2025/26 Кирилл Кудрявцев продолжает выступать за клуб-партнер «косаток».