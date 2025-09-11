НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
КХЛ выплатит «Локомотиву» почти 190 миллионов: на что их потратят

Об этом рассказали в самой Лиге

Совет директоров КХЛ утвердил выплату клубам по итогу сезона 2024–2025 годов — 2,2 миллиарда рублей. Как утверждают в Лиге, сумма стала рекордной. Для сравнения, в прошлом сезоне она составляла 1,2 миллиарда.

«Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование. В сезоне 2024/2025 было показано 745 трансляций на международных телеканалах, 707 трансляций на 18 региональных телеканалах, 106 трансляций на федеральном телеканале „Матч!“, 1634 трансляции на телеканалах KHL и KHL Prime», — пояснили в КХЛ.

Беттинг — это ставки в букмекерской конторе.

Ярославскому «Локомотиву», который стал чемпионом, из общей суммы выделят больше всего средств — 188,8 миллиона рублей.

«Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на совершенствование сервиса для игроков — закупку/модернизацию оборудования для сервисных зон, создание восстановительных зон. Также одним из направлений может стать модернизация инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организация развлекательных мероприятий в регионе и многое другое», — пояснили в КХЛ.

По информации КХЛ, деньги распределяются между клубами следующим образом: 30 % от общей суммы распределяется между клубами согласно оценке за спортивные достижения, 70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям (спортивные достижения (20 %); стоимость спортивного результата (20 %); финансирование (10 %); своевременная оплата трудов хоккеистов (5 %); посещаемость и заполняемость арен (10 %); сервис для зрителей (5 %); ТВ-индекс (10 %); доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10 %); работа со СМИ (10 %)).

В КХЛ напомнили, что ввели практику распределения доходов между участниками чемпионата с сезона 2014/2015. Выплата этого года стала одиннадцатой по счету. В прошлом сезоне самую большую сумму получил ХК «Метталург» — 106 миллионов. Ярославский «Локомотив» оказался на втором месте — ему досталось 92 миллиона рублей.

Напомним, с 7 апреля в Континентальной хоккейной лиге изменили минимум и максимум зарплат хоккеистов.

