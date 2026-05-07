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Спорт «Надо солнце об асфальт»: ярославцы раскачали автобус после победы «Локомотива». Видео

«Надо солнце об асфальт»: ярославцы раскачали автобус после победы «Локомотива». Видео

Болельщики хором пели частушки ярославской группы

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Ярославцы раскачали автобус после победы «Локомотива» в полуфинале КХЛ | Источник: подписчица 76.ру ВалерияЯрославцы раскачали автобус после победы «Локомотива» в полуфинале КХЛ | Источник: подписчица 76.ру Валерия

Ярославцы раскачали автобус после победы «Локомотива» в полуфинале КХЛ

Источник:

подписчица 76.ру Валерия

Победа хоккеистов «Локомотива» в серии с «Авангардом» объединила Ярославль. Фанаты остались под впечатлением после волнительного матча ярославской команды с омским «Авангардом». Напомним, что «Локомотив» 6 мая обыграл омичей со счетом 4:3 и обеспечил себе выход в финал.

Добираясь домой с «Арены-2000», болельщики пошумели в автобусе на рейсе 41б. На весь салон и за его пределы разносились строчки из песни «Частушки» (18+) от ярославской группы «Мамульки Бенд».

«А на арене в пять часов битва да ледовая, а у наших мужиков — победа стопудовая», — хором кричали фанаты.

«Чтобы „Локо“ обыграть, надо солнце об асфальт», — раздавалось по всему автобусу.

«Лучший в мире коллектив — это наш „Локомотив“», — с гордостью вылетало из окон 41б.

Фанаты «Локомотива» показали, как они добирались до дома после финального матча в серии с «Авангардом»

Источник:

подписчица 76.ру Валерия

Теперь железнодорожникам предстоит побороться за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом». Расписание финальной серии игр Кубка Гагарина публиковали тут. Первый матч пройдет 11 мая в ярославской «Арене 2000».

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Мы вели онлайн-трансляцию решающего матча «Локомотива» с «Авангардом». А также публиковали большой фоторепортаж о том, как Ярославль болел за железнодорожников в городских фан-зонах.

Несмотря на безусловную радость от победы, эксперты оценивают ее не только как заслугу «Локомотива». По мнению экс-тренера сборной России Владимира Плющева, исход игр во многом определили ошибки со стороны «Авангарда». Также он дал свою оценку предстоящему финалу плей-офф КХЛ.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
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Комментарии
7
Гость
8 мая, 15:20
В дурку фанатиков!
Гость
8 мая, 06:03
Даешь памятник Радулову в ярике
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Гость
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