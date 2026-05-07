«Я не понял, во что играл „Авангард“»: экс-тренер сборной — о реальных причинах победы «Локомотива»

Экс-тренер сборной России высказался о победе «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Владимир Плющев

«Локомотив» в семи матчах полуфинальной серии одолел омский «Авангард» и сумел выйти в финал Кубка Гагарина 2026. В полуфинале коллектив Боба Хартли уступал в серии 1-3, но по итогу стал восьмой командой в истории лиги, кто сумел отыграться в плей-офф с этого счета и победить. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснил, что пошло не так у «Авангарда»

«Такие казусы»

Серии игр между ярославцами и омичами уже пророчат звание одной из лучших в КХЛ. Но у Владимира Плющева иное мнение на этот счет.

— По накалу и напряжению, возможно. Хотя была серия в 2015 году между ЦСКА и СКА (прим. ред. СКА отыгрался с 0-3 по ходу полуфинала Кубка Гагарина-2015) была равнозначная, но то, что произошло вчера… Североамериканец Буше проиграл пятую и шестую игру из-за своих непонятных поступков. За 33 секунды пропускать голы, имея практически равный состав, это надо постараться. Омск должен был решать задачу гораздо раньше, в пятой игре. Когда такие казусы случаются, то фортуна может отвернуться. Она и отвернулась.

В шестой игре серии «Авангард» упустил преимущество в две шайбы за 33 секунды до конца третьего периода

Какой матч был решающим на самом деле

Бывший главный тренер сборной считает, что важным в серии стал пятый матч из семи. В тот день «Локомотив» после прошлых проигрышей разгромил «Авангард» со счетом 4:0.

— Сказалась пятая игра. Это был тот рубикон, который преодолели, а дальше пошла игра нервов. Ну а в шестом матче, я не знаю… Как можно постоянно выбрасывать шайбу из зоны? Это даже люди, которые не разбираются в хоккее, понимают. У «Авангарда» достаточно игроков, которые могут подержать шайбу, сбить темп, индивидуальные проходы сделать.

Отдавать шестой матч при 2:0 — это на совести главного тренера. Что тренер говорил и объяснял игрокам? Он даже тридцатисекундный перерыв не взял. Полная глупость! Владимир Плющев бывший главный тренер сборной России

Дело не в чемпионстве

По мнению Владимира Плющева, такой поворот серии обусловлен не столько фактом, что «Локомотив» является действующим чемпионом, сколько проблемами со стороны омичей.

— Когда такие ляпы со стороны соперника, то говорить, что чемпионский опыт помог, не приходится. У «Локомотива» хорошая команда. Она укомплектована, плюс молодые ребята со своей харизмой. Особо они ничего не изменили. Я же не понял, во что «Авангард» играет в третьем периоде. Это мне напомнило зимнюю Олимпиаду 2018 года, когда мы проигрывали немцам и они от своего успеха затряслись и умудрились пропустить даже в большинстве. В каждой игре есть свой ритм и путь, а если он кем-то нарушается, то ждите своих проблем, которые вы сами себе привезли. Так с Омском и получилось.

— Как оцените игру Александра Радулова в этой серии?

— Мастерство у Александра, конечно, есть. В 39 лет продемонстрировал свой индивидуальный приход. На него смотрели, как на мумию, а он приходил между игроками.

Что ждать от финала

Заслуженный тренер России оценил вес команд перед финалом не в пользу ярославцев. Действующему чемпиону предстоит сыграть с казанским «Ак Барс».

— Хороший будет финал. Соперники достойны друг друга. Какой хоккей они покажут — увидим. «Ак Барс» выглядит мощно. Для меня он предпочтительней, хотя «Локомотив» — характерная команда, — рассказал Владимир Плющев.

«Локомотив» третий год подряд выбивает «Авангард» из розыгрыша Кубка Гагарина. Все три серии завершились в семи встречах. Последние две ушли в дополнительное время.

Расписание матчей финала плей-офф КХЛ Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы