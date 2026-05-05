Кто отправится в Будапешт? Анонс полуфиналов Лиги чемпионов

Источник: пресс-служба УЕФА

5 и 6 мая в Лиге чемпионов состоятся ответные полуфинальные матчи. «Бавария» постарается ликвидировать минимальное отставание от «ПСЖ», а «Арсенал» и «Атлетико» определят сильнейшего в очном поединке в Лондоне.

Редакция 161.RU рассказывает о предматчевых раскладах.

Формат 1/2 финала

Победитель противостояния определится по итогам двух встреч. Правило выездного гола не действует. В случае равенства будет дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти.

Источник: пресс-служба УЕФА

5 мая

«Арсенал» — «Атлетико», первый матч 1:1 (22:00)

Источник: пресс-служба УЕФА

«Атлетико» может быть недоволен результатом первого матча. Мадридцы во втором тайме создали несколько опасных моментов, но из Мадрида «Арсенал» увез ничью. Сильнейший в этой паре определится в Лондоне. Не исключено, что для этого понадобится серия пенальти.

«Я скажу своим игрокам, чтобы они сыграли так же, как во втором тайме дома. Мы постараемся провести матч, который нужно провести, с той интенсивностью, которая требуется. Мы очень верим в то, что делаем», — сказал перед матчем главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

6 мая

«Бавария» — «ПСЖ», первый матч 4:5 (22:00)

Источник: пресс-служба УЕФА

Матч в Париже многие называют одним из лучших в истории турнира. На двоих команды забили девять голов, показав атакующий футбол. Цена результата в Мюнхене — в несколько раз выше. «Бавария» постарается ликвидировать минимальное отставание — мешать ей будет российский вратарь парижан Матвей Сафонов.

Кто фаворит

Источник: Opta.Analyst

Суперкомпьютер Opta считает, что в финал выйдут «Арсенал» и «ПСЖ». Фаворитом всего турнира считается лондонская команда. Решающий матч турнира состоится 30 мая в Будапеште.

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