Игроки «Локомотива» — о драках с «Авангардом»: «Серебрякова охраняют, как в Кремле»

Как прошел второй матч встречи — в разборе Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Завершилась ярославская часть полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». О втором матче противостояния — в материале 76.RU.

Осторожный старт

Перед второй встречей состав ярославского клуба претерпел небольшие изменения. Из заявки выпал канадский форвард Байрон Фрэз, его место в третьем звене занял Павел Красковский.

Старт игры остался за коллективом из Омска. Они давили и запирали в зоне хозяев, но ярославцы грамотно оборонялись и ближе к середине первого игрового отрезка выровняли игру. К концу периода «Локомотив» смог открыть счет в матче. Отличился защитник Андрей Сергеев, и после его шайбы началась заварушка у гостевых ворот. После нее все десять полевых игроков, которые находились в этот момент на площадке, получили малый штраф за грубость.

В первом периоде матча «Локомотив» — «Авангард» началась потасовка, после которой удалили 10 игроков Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Переломный момент встречи

Начало второй двадцатиминутки осталось уже за «Локомотивом». Хозяева традиционным для себя путем наложения свежих звеньев пытались измотать омскую оборону, но весь ход встречи полностью перевернул момент на седьмой минуте второго периода.

Голкипер и защитник омичей буквально заблокировали Александра Радулова во вратарской зоне. После свистка форвард ярославцев Егор Сурин успел что-то сказать стражу ворот «Авангарда». Началась потасовка.

Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Ярославле Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Сам нападающий Сурин уже после встречи прокомментировал этот эпизод.

«Два судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле. Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он ко мне», — заявил после игры нападающий.

Свое мнение о конфликте высказал и форвард гостей Наиль Якупов, находившийся в тот момент на льду.

«Впервые у меня такое, потому что достаточно долгий перерыв был, минут пятнадцать, и никогда не видел, чтобы пять защитников были на скамейке штрафников, а так забавно, весело, я думаю, что болельщикам понравилось», — рассказал Якупов.

По итогам большой потасовки ярославцы получили большинство. Пять хоккеистов «Локомотива» и шесть «Авангарда» делили место в штрафном боксе. Два игрока получили штраф до конца встречи за то, что выбежали со скамейки и вступили в конфликт.

Большинство у хозяев явно не получалось. В нем ярославцы и сами схватили удаление. В формате «4 на 4» омичи смогли распечатать ворота вратаря Исаева, а через минуту, играя уже в большинстве, реализовали и свою попытку численного неравенства. «Авангард» вышел вперед в матче.

Мы хорошо начали, а потом поддались эмоциям и начали делать вещи, которых не должно быть в плей-офф. Александр Елесин капитан «Локомотива»

Проблемы с дисциплиной

Большая потасовка явно пошла команде не на пользу. «Локомотив» продолжал пытаться вернуться в матч, но ярославцев подводила собственная же дисциплина. В первой половине третьего периода защитник хозяев Александр Елесин получил двойной малый штраф за удар соперника головой.

«Я просто вперед падал, и судья зафиксировал удаление. Сознательно этого не хотел делать. Мы поплатились за момент, поэтому часть вины лежит на мне», — высказался после игры ярославский капитан.

Играя четыре минуты в меньшинстве, хозяева получили и еще один штраф за подножку. Преимущество в два игрока «Авангард» сумел реализовать, забросив свою третью шайбу в матче. Финальный штурм «Локомотива» не принес результата. Встреча завершилась победой гостей 3:1. Омичи повели в серии со счетом 2-0. Напомним, игра будет длиться до четырех побед.

После победной встречи нападающий омской команды Наиль Якупов поделился ожиданиями от дальнейших матчей серии.

«Играть с „Локомотивом“ всегда тяжело. Знаем, на что способны действующие чемпионы. У них уже сплоченный коллектив, который играет одним костяком. Это делает их сильными ребятами. Знаем, что будет непросто. Ярославль будет сопротивляться, готовиться, делать работу над ошибками, так же, как и мы. Нам тоже есть что исправить», — рассказал Якупов.

Капитан «Локомотива» прокомментировал ход серии Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Капитан «Локомотива» Александр Елесин высказался о положении своей команды в полуфинальной серии.

«Мы должны понять, что можем одержать победу не за счет стычек и еще чего‑то, нужно делать правильные вещи и играть в свой хоккей. Мы еще не показали свою игру, сейчас перезагружаемся и едем в Омск с новыми силами», — заявил Елесин.