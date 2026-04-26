«Где-то стыдно»: нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин — о планах на победу

Егор Сурин рассказал о плане победить в серии с «Авангардом» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Егор Сурин сообщил, что даже после двух поражений подряд омскому «Авангарду» команда настроена на победу.

«Задача всё та же — выиграть четыре игры. Возможно, в какой-то момент надо немого обнулиться. Выходить и выигрывать матчи. Больше проблема в нас самих. Надо начать играть проще, бросать и искать подборы. Думаю, в следующих играх у нас будут попытки лучше. Надо забивать голы», — сказал он журналистам после матча 26 апреля.

Также хоккеист обратился к болельщикам.

«Всех ждем на матчи. Спасибо, что болеете, поддерживаете нас. Где-то, наверное, стыдно, но будем справляться и работать на победу», — отметил Егор Сурин.

Напомним, в двух играх против омского «Авангарда» ярославский «Локомотив» потерпел поражение. Матч 26 апреля в Ярославля закончился со счетом 1:3 в пользу гостей. Счет в серии — 2:0 опять же в пользу омичей.