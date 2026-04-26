НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 753мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Убийства Россиян в Тайланде
Афиша на выходные
Здесь был Пушкин
Пугающая подсветка монастыря
Перестроят аэропорт в Туношне
История бизнесмена с WB
Фанатка Брагина
Ярославль в кино: узнаете места?
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Где-то стыдно»: нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин — о планах на победу

«Где-то стыдно»: нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин — о планах на победу

Хоккеист рассказал про настрой на дальнейшие игры с «Авангардом»

2 640
Егор Сурин рассказал о плане победить в серии с «Авангардом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕгор Сурин рассказал о плане победить в серии с «Авангардом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Егор Сурин рассказал о плане победить в серии с «Авангардом»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Егор Сурин сообщил, что даже после двух поражений подряд омскому «Авангарду» команда настроена на победу.

«Задача всё та же — выиграть четыре игры. Возможно, в какой-то момент надо немого обнулиться. Выходить и выигрывать матчи. Больше проблема в нас самих. Надо начать играть проще, бросать и искать подборы. Думаю, в следующих играх у нас будут попытки лучше. Надо забивать голы», — сказал он журналистам после матча 26 апреля.

Также хоккеист обратился к болельщикам.

«Всех ждем на матчи. Спасибо, что болеете, поддерживаете нас. Где-то, наверное, стыдно, но будем справляться и работать на победу», — отметил Егор Сурин.

Напомним, в двух играх против омского «Авангарда» ярославский «Локомотив» потерпел поражение. Матч 26 апреля в Ярославля закончился со счетом 1:3 в пользу гостей. Счет в серии — 2:0 опять же в пользу омичей.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сказал после игры, что для ярославцев еще ничего не потеряно.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
ХК Локомотив Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
27 апреля, 15:42
выходите из углов в атаках. все почему-то стали однотипными, очень легко считывается. побежал и забежал в угол. и так каждый раз. открывайтесь в центре, давайте пас в центр. сидел перед телевизором вчера - смотри опять в угол побежит и оп, наши в углу возятся. больше пасов, больше открываться. чуть пересмотрите атаку. все еще верим в победу!
Гость
27 апреля, 15:40
То есть, не полностью стыдно, а "Где-то", то есть частично? Давайте вам тоже " Где-то " зарплату выдавать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Рекомендуем