Маленький Халк: юный силач в 13 лет поражает своим рельефом и победами в боях. Видео

Если посмотреть на 13-летнего Максима Лихачева из Тюмени, то можно подумать, что он маленький Халк (супергерой комиксов, альтер-эго доктора Роберта Брюса Бэннера). Рельефный и сильный семиклассник активно занимается спортом и выигрывает в соревнованиях по борьбе. Еще он может подтянуться 20 раз, отжаться 100 раз и еще много чего. Его называют одним из самых сильных детей на Урале.