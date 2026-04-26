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Спорт Маленький Халк: юный силач в 13 лет поражает своим рельефом и победами в боях. Видео

Маленький Халк: юный силач в 13 лет поражает своим рельефом и победами в боях. Видео

Подросток учится в 7-м классе и мечтает стать чемпионом

889

Этот ребенок идет к своей цели и постоянно тренируется

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Если посмотреть на 13-летнего Максима Лихачева из Тюмени, то можно подумать, что он маленький Халк (супергерой комиксов, альтер-эго доктора Роберта Брюса Бэннера). Рельефный и сильный семиклассник активно занимается спортом и выигрывает в соревнованиях по борьбе. Еще он может подтянуться 20 раз, отжаться 100 раз и еще много чего. Его называют одним из самых сильных детей на Урале.

За последние годы подросток попробовал себя в самых разных направлениях, но больше всего тянется к дзюдо.

«Это целая философия, это настоящее спортивное единоборство. Мне кажутся красивыми броски и различные стойки», — говорит Максим Лихачёв.

Как Максим совмещает учебу и спорт, о чем мечтает накачанный школьник и почему выступает среди взрослых на фестивале бодибилдинга — в видеоистории выше. Вы только взгляните на этого мальчика!

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Мария Токмакова
Журналист 72.ru
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Комментарии
4
Гость
26 апреля, 20:40
очень редко можно увидеть русского чтоб занимался спортом
Гость
26 апреля, 18:49
Нам очень нужны труженники тыла.
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Гость
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