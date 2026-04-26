Маленький Халк: юный силач в 13 лет поражает своим рельефом и победами в боях. Видео

Если посмотреть на 13-летнего Максима Лихачева из Тюмени, то можно подумать, что он маленький Халк (супергерой комиксов, альтер-эго доктора Роберта Брюса Бэннера). Рельефный и сильный семиклассник активно занимается спортом и выигрывает в соревнованиях по борьбе. Еще он может подтянуться 20 раз, отжаться 100 раз и еще много чего. Его называют одним из самых сильных детей на Урале.
За последние годы подросток попробовал себя в самых разных направлениях, но больше всего тянется к дзюдо.
«Это целая философия, это настоящее спортивное единоборство. Мне кажутся красивыми броски и различные стойки», — говорит Максим Лихачёв.
Как Максим совмещает учебу и спорт, о чем мечтает накачанный школьник и почему выступает среди взрослых на фестивале бодибилдинга — в видеоистории выше. Вы только взгляните на этого мальчика!