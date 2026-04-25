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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Мы одни из лучших в лиге»: Ги Буше назвал «Авангард» одной из сильнейших атакующих команд КХЛ

«Мы одни из лучших в лиге»: Ги Буше назвал «Авангард» одной из сильнейших атакующих команд КХЛ

Важное для «ястребов» — стабильность в серии

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А какое у вас мнение на этот счет? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUА какое у вас мнение на этот счет? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

А какое у вас мнение на этот счет?

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше заявил, что команда входит в число лучших в КХЛ по игре в атаке. Об этом он рассказал «Матч ТВ» после победы «ястребов» над ярославским «Локомотивом» со счётом 5:2 в первом матче полуфинала Кубка Гагарина, который прошёл 24 апреля в Ярославле.

По словам Буше, «Авангард» демонстрирует высокий уровень в нападении, однако ключевым для команды остается собственная игра на льду и стабильность в серии.

«Для меня нет ключевых матчей, каждый день — чистый лист. В прошлом сезоне мы уступали со счетом 1–3, но сумели вернуться в серию. История может повернуться в любую сторону. Знаем, что встречаемся с лучшей командой лиги, у них нет слабых мест, „Локомотив“ — обученная команда. Но не стоит забывать, что мы одни из лучших в лиге по игре в атаке. Для нас главное то, что мы демонстрируем на льду», — считает Ги Буше.

Согласны ли вы с высказыванием главного тренера?

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Сомневаюсь
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Ранее мы публиковали мнение известных комментаторов о серии «Локомотив» — «Авангард». А также собрали большой разбор о том, как складывалось противостояние двух команд и чем они связаны.

Следующий матч в серии «Локомотив» — «Авангард» состоится 26 апреля в 17:00.

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Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Хоккей Ги Буше КХЛ ХК Авангард ХК Локомотив
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Комментарии
3
Гость
26 апреля, 20:29
Ги Буше молодец!!! 👍😆Лучше не скажешь!
Гость
25 апреля, 22:49
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
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Гость
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