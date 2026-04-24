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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Онлайн-трансляция Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ, где играли «Локомотив» и «Авангард». Яркие моменты встречи

Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ, где играли «Локомотив» и «Авангард». Яркие моменты встречи

В онлайн-трансляции публикуем яркие моменты встречи

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24 апреля в Ярославле начинается серия игр (6+) полуфинала плей-офф КХЛ. На льду «Арены-2000» встретятся (6+) «Локомотив» и омский «Авангард».

В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать и показывать самые яркие моменты матча.

Кристина Геворкян

Стартовый состав «Локомотива»

Матч начнется в 19:00. Ярославский клуб опубликовал состав команды на сегодняшнюю игру.

Состав ХК «Локомотив» на первую игру в полуфинале плей-офф с «Авангардом» | Источник: хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramСостав ХК «Локомотив» на первую игру в полуфинале плей-офф с «Авангардом» | Источник: хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Состав ХК «Локомотив» на первую игру в полуфинале плей-офф с «Авангардом»

Источник:

хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

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Кристина Геворкян

Афиша мероприятий на матче

В перерывах между периодами будет автограф-сессия с актерами сериала «Молодежка: Новая смена» | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramВ перерывах между периодами будет автограф-сессия с актерами сериала «Молодежка: Новая смена» | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram
Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramИсточник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram
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Кристина Геворкян

Стартовый состав «Авангарда»

Омская команда также опубликовала состав команды на первую игру в полуфинале плей-офф КХЛ.

Стартовый состав команды «Авангарда» | Источник: ХК «Авангард» Омск / TelegramСтартовый состав команды «Авангарда» | Источник: ХК «Авангард» Омск / Telegram

Стартовый состав команды «Авангарда»

Источник:

ХК «Авангард» Омск / Telegram

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Кристина Геворкян

Мы также ведем трансляцию матча в своих социальных сетях. Подписывайтесь на нас в Telegram и Max.

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Кристина Геворкян

Где вы будете смотреть игру?

Дома
На телеэкране на площади Труда в Ярославле
На арене
Буду следить за матчем в соцсетях 76.RU
Не смотрю игру, слежу только за счетом
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Кристина Геворкян

Началась раскатка

Источник: Максим Цирулев / 76.RUИсточник: Максим Цирулев / 76.RU
Источник: Максим Цирулев / 76.RUИсточник: Максим Цирулев / 76.RU
Источник: Максим Цирулев / 76.RUИсточник: Максим Цирулев / 76.RU
+1
Источник: Максим Цирулев / 76.RUИсточник: Максим Цирулев / 76.RU

Остались считаные минуты до начала матча. Пожелаем нашим парням успехов!

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Кристина Геворкян

Кстати, третий год подряд «Локомотив» и «Авангард» встречаются в плей-офф. Обе предыдущих серии завершались в седьмом матче победой железнодорожников.

Как считаете, кто победит в этом году? Пишите в комментариях!

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Кристина Геворкян

Началась игра

Команды вышли на лед. Игра началась с удаления у «Авангарда».

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Кристина Геворкян

Первый гол

Омская команда открыла счет в игре. Шайбу забросил Василий Пономарев.

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Кристина Геворкян

«Локомотив» старается атаковать ворота соперника после первого пропущенного гола.

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Кристина Геворкян

У «Авангарда» уже третье удаление за первый период.

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Кристина Геворкян

Напряженно… До конца периода меньше минуты, а счет пока 0:1 в пользу «Авангарда».

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Кристина Геворкян

Фух, пронесло. «Авангард» в меньшинстве забросил в ворота ярославцев, но судья сразу же отменил гол, так как была блокировка вратаря.

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Кристина Геворкян

Не-е-е-ет! Всего за секунду до конца периода омичи забили второй гол.(((

Счет в игре 0:2 в пользу «Авангарда».

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Комментарии
6
Гость
24 апреля, 22:04
Как-то чисто случайно главный тренер заявил перед полуфиналом, что покидает "Локомотив".
Гость
24 апреля, 20:52
Стартанули, нечего сказать...😪
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