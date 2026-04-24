Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ, где играли «Локомотив» и «Авангард». Яркие моменты встречи

24 апреля в Ярославле начинается серия игр (6+) полуфинала плей-офф КХЛ. На льду «Арены-2000» встретятся (6+) «Локомотив» и омский «Авангард».
В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать и показывать самые яркие моменты матча.
Стартовый состав «Локомотива»
Матч начнется в 19:00. Ярославский клуб опубликовал состав команды на сегодняшнюю игру.
Афиша мероприятий на матче
Стартовый состав «Авангарда»
Омская команда также опубликовала состав команды на первую игру в полуфинале плей-офф КХЛ.
Где вы будете смотреть игру?
Началась раскатка
Остались считаные минуты до начала матча. Пожелаем нашим парням успехов!
Кстати, третий год подряд «Локомотив» и «Авангард» встречаются в плей-офф. Обе предыдущих серии завершались в седьмом матче победой железнодорожников.
Как считаете, кто победит в этом году? Пишите в комментариях!
Началась игра
Команды вышли на лед. Игра началась с удаления у «Авангарда».
Первый гол
Омская команда открыла счет в игре. Шайбу забросил Василий Пономарев.
«Локомотив» старается атаковать ворота соперника после первого пропущенного гола.
У «Авангарда» уже третье удаление за первый период.
Напряженно… До конца периода меньше минуты, а счет пока 0:1 в пользу «Авангарда».
Фух, пронесло. «Авангард» в меньшинстве забросил в ворота ярославцев, но судья сразу же отменил гол, так как была блокировка вратаря.
Не-е-е-ет! Всего за секунду до конца периода омичи забили второй гол.(((
Счет в игре 0:2 в пользу «Авангарда».