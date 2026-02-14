Малинин дважды упал, Гуменник — звезда. Фигуристы разыграли золото на Олимпиаде

Ранее Гуменнику пришлось срочно менять программу — ему запретили его музыку

Фигуристы-одиночники закончили произвольные программы на Олимпиаде-2026. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место. Илья Малинин, представляющий США, дважды упал и занял только восьмую строчку рейтинга — хотя прежде считался фаворитом.

Гуменник включил в программу пять четверных прыжков — и справился со всеми. Список трюков:

четверной флип;

четверной лутц;

четверной риттбергер;

четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом;

четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями;

а также тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.

В сумме Гуменник получил 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Это лучший результат для 23-летнего фигуриста, он позволил ему сразу выбиться в лидеры Олимпиады. Музыкой для произвольной программы стала композиция из фильма «Онегин». В итоге Гуменник замкнул топ-6 этой Олимпиады.

Затем выступил Стивен Гоголев из Канады. Он обошел Гуменника и сместил его с промежуточного первого места. Интересно, что Гоголев также учился фигурному катанию в России — в Екатеринбурге.

У него возможную победу забрал один из следующих спортсменов — Михаил Шайдоров. Михаил представляет Казахстан, он набрал 291,58. С этим результатом он завоевал золотую медаль.

Наконец, последним на лед вышел Илья Малинин. Ранее он уже занял первое место по итогам коротких программ. Но Илья не смог повторить успех. Он дважды упал и занял только восьмое место.

Илья в 2023 году со своим отцом Романом Скорняковым после победы на одном из турниров

К слову, у Малинина тоже екатеринбургские корни.

Золото взял Михаил Шайдоров. Серебро получил японец Юма Кагияма, он набрал 280,06 балла. Ну а бронзу завоевал Сюн Сато — тоже японец, с 274,90 балла.

