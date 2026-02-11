Без России, но со звездами НХЛ: что нужно знать об Олимпийском хоккейном турнире

Финал хоккейного турнира пройдет 22 февраля

11 февраля в Милане начнется мужской олимпийский хоккейный турнир. Главными фаворитами считаются североамериканские команды, но и европейцев сбрасывать со счетов не стоит.

Редакция 161.RU рассказывает о формате турнира и главных его интригах.

Формат турнира

В мужском олимпийском хоккейном турнире примут 12 команд. Все они разделены на три группы. Сборная России участие не принимает, ее заменила команда Франции.

Группа А: Канада, Чехия, Швейцария, Франция. Группа В: Италия, Финляндия, Словакия, Швеция. Группа С: США, Германия, Латвия, Дания.

Внутри групп каждая команда сыграет с каждым из соперников по одному матчу. Команды, занявшие первые места в своих группах, а также лучшая среди команд, занявших вторые места, проходят в четвертьфинал. Остальные команды проводят дополнительный квалификационный раунд (1/8 финала).

Игры пройдут на двух миланских аренах: арена «Милано» (16,6 тысячи зрителей) и «Фиера Милано» (6,5 тысячи зрителей).

Расписание матчей

11 февраля. Словакия — Финляндия, Швеция — Италия;

12 февраля Швейцария — Франция, Чехия — Канада, Латвия — США, Германия — Дания;

13 февраля Финляндия — Швеция, Италия — Словакия, Франция — Чехия, Канада — Швейцария;

14 февраля Швеция — Словакия, Финляндия — Италия, Германия — Латвия, США — Дания;

15 февраля Дания — Латвия, США — Германия, Швейцария — Чехия, Канада — Франция.

Четвертьфиналы — 18 февраля (14:10, 16:10, 18:40, 23:10);

полуфиналы — 20 февраля (18:40, 23:10);

матч за третье место — 21 февраля (22:40);

финал — 22 февраля (16:10).

НХЛ вернулась

В финале сочинской Олимпиады Канада обыграла Швецию

В последний раз звезды Национальной хоккейной лиги принимали участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В Пхенчхан и Пекин лига своих игроков по разным причинам не отпустила.

Ради игр в Милане североамериканцы сделали паузу в регулярном чемпионате. Клубы лиги в начале февраля напутствовали игроков перед поездкой на Олимпиаду, устраивая им красочные церемонии.

Представители НХЛ есть в 11 командах. Исключение — сборная Италии. Она полностью укомплектована представителями европейских чемпионатов. Сборные США, Канады и Швеции состоят только из игроков НХЛ.

Фавориты

Последние два Олимпийских турнира выиграли команды Финляндии и России. Тут сразу стоит оговориться, что результаты этих Олимпиад на Милан не оказывают никакого влияния. Если сборную России не допустили, то у финнов в составе всего один олимпийский чемпион Пекина.

Главными фаворитами турнира являются Канада и США. Канадцы выиграли две последние Олимпиады с участием НХЛ — в 2010 и 2014 годах. Американцы за всю историю всего два раза добирались до золота — в последний раз в 1980 году. Именно тогда в Лейк-Плэсиде произошло чудо на льду: сборная США сенсационно обыграла команду СССР.

Из европейских команд наиболее сбалансированно смотрится сборная Швеции, вся она состоит из представителей НХЛ.

У команды Финляндии из-за травмы не приехала главная звезда — Александр Барков. При этом за счет игровой дисциплины команда способна дать бой любому, и убирать из числа соискателей олимпийских медалей ее точно не стоит.

Давид Пастрняк с флагом Чехии на церемонии открытия

Фаворитами второго эшелона считают команды Чехии, Германии и Швейцарии. Кто-то из них вполне может преподнести сюрприз и вмешаться в борьбу за медали. Главными звездами этих команд являются нападающие Давид Пастрняк и Леон Драйзайтль.

Самыми слабыми командами будут Франция и Италия. Отличный финал для чемпионата мира по футболу, но в хоккее пока эти страны не так сильны.

В погоне за третьим золотом

Главной звездой турнира будет 38-летний Сидни Кросби. «Малыш сид», как его называют, выиграл в хоккее всё, но от поездки на свою третью Олимпиаду не отказался. Вечный соперник Александра Овечкина вписал свое имя в историю, забив победный гол в ворота команды США в овертайме финала домашней Олимпиады (Ванкувер-2010).

При этом в составе канадской команды будет сразу два его наследника. Это 29-летний Коннор Макдэвид и 19-летний Маклин Селебрини.

Русский след

Сборная России была бы в числе соискателей медалей. Если к обороне команды традиционно возникали бы вопросы, то к атаке не было бы никаких вопросов. Вратарская линия вовсе считалась бы сильнейшей на Олимпиаде. Тренерскому штабу пришлось бы выбирать кого-то из трех звезд НХЛ — Сергея Бобровского («Флорида»), Андрея Василевского («Тампа») и Игоря Шестеркина («Рейнджерс»). Каждый из них способен в одиночку вытащить матч.

Континентальная хоккейная лиги прерывать чемпионат ради Олимпиады в этот раз не стала, но представители четырех российских команд всё же отправились в Милан. Это защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка, форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка и французский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Много бывших представителей КХЛ будет в команде Латвии.

Самой русской командой турнира при этом будет Швейцарии. Там сразу два нападающих с российскими корнями — Филип Курашев («Сан-Хосе») и Денис Мальгин («Цюрих), они сыновья российских хоккеистов, которые в 90-е играли в Швейцарии. Курашев и Мальгин свободно говорят на русском языке.

Знакомую фамилию можно увидеть и в тренерском штабе Канады. Миша Донской — сын эмигранта, переехавшего в 1952-м из Астрахани в Торонто.

