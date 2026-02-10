Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Не ищет выходных»: почему нападающий «Локомотива» Радулов не сыграл против «Шанхайских Драконов»

Главный тренер ярославской команды ответил на вопросы журналистов

Нападающий Александр Радулов не сыграл в матче против «Шанхайских Драконов» 10 февраля. Ранее он принимал участие в «Матче звезд», финальная игра которого прошла 8 февраля. Александр Радулов был капитаном команды KHL RUS Stars.

Помимо него, из хоккеистов «Локомотива» в «Матче звезд» приняли участие Георгий Иванов и Егор Сурин. Журналисты после игры с «Шанхайскими Драконами» поинтересовались, почему двое коллег Егора Сурина получили выходные после игр в Екатеринбурге, а сам молодой нападающий вышел на лед.

«Это не касается выходных, он вчера не катался, поэтому он достаточно свежий. Он готов был сегодня выйти. К тому же он молодой игрок, поэтому в такие моменты ты и даешь ему играть», — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

На вопрос о том, действительно ли Радулов устал настолько, что его пришлось не включать в игру, Боб Хартли ответил так.

«Александр провел очень хороший матч, очень хорошие выходные на „Матче звезд“. Он очень важный для нас игрок и не ищет каких-то выходных или дней отдыха. Это удивительно, что в 39 лет он дает этой команде, что у него до сих пор такая скорость, страсть и энергетика. Поэтому он важный игрок, но мы воспользовались тем, что у нас такое расписание, и появилась возможность дать ему время отдохнуть», — рассказал наставник «Локомотива».

В первом звене с «Шанхайскими Драконами» сражался нападающий Никита Кирьянов. В состав команды после травмы также вернулся защитник Никита Черепанов.

После победы над «Шанхайскими Драконами» «Локомотив» досрочно прошел в плей-офф. Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев говорил, что железнодорожники попали бы в плей-офф даже в случае проигрыша. Он объяснял, почему.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Шанхайские Драконы Александр Радулов
