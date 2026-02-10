Спорт Хоккейный сезон 25/26 Это победа! Ярославский «Локомотив» вышел в плей-офф после игры с «Шанхайскими Драконами»

Как прошел матч в Санкт-Петербурге

«Локомотив» вышел в плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» досрочно вышел в плей-офф после игры с «Шанхайскими Драконами». Матч с китайской командой 10 февраля на «СКА-Арене» в Петербурге был завершен со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

«„Локомотив“ после победы над „Шанхайскими Драконами“ (2:0) обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2026», — рассказали в пресс-службе КХЛ вечером 10 февраля.

Первую шайбу в ворота соперника забросил нападающий Егор Сурин, но она не была засчитана из-за помехи вратарю. Во втором периоде счет открыл нападающий Максим Шалунов, а шайба в третьем периоде была заброшена нападающим Никитой Кирьяновым.

Ранее в КХЛ рассказали, что в случае победы «Локомотива» команда гарантированно попадет в плей-офф. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев говорил, что железнодорожники прошли бы в плей-офф даже в случае проигрыша, поскольку набрали достаточно очков по предыдущим матчам.

В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина в финале плей-офф. Команда вырвала победу у челябинского «Трактора» со счетом 2:1 по итогам матча и 4-1 в серии.

Алина Сардекова
