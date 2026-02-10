Это победа! Ярославский «Локомотив» вышел в плей-офф после игры с «Шанхайскими Драконами»

Ярославский «Локомотив» досрочно вышел в плей-офф после игры с «Шанхайскими Драконами». Матч с китайской командой 10 февраля на «СКА-Арене» в Петербурге был завершен со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.
Первую шайбу в ворота соперника забросил нападающий Егор Сурин, но она не была засчитана из-за помехи вратарю. Во втором периоде счет открыл нападающий Максим Шалунов, а шайба в третьем периоде была заброшена нападающим Никитой Кирьяновым.
Ранее в КХЛ рассказали, что в случае победы «Локомотива» команда гарантированно попадет в плей-офф. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев говорил, что железнодорожники прошли бы в плей-офф даже в случае проигрыша, поскольку набрали достаточно очков по предыдущим матчам.
В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина в финале плей-офф. Команда вырвала победу у челябинского «Трактора» со счетом 2:1 по итогам матча и 4-1 в серии.