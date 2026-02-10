«Локомотив» VS «Драконы»: экс-тренер сборной России дал прогноз на обсуждаемый матч

Вечером 10 февраля состоится матч (6+) между ярославским «Локомотивом» и китайской хоккейной командой «Шанхайские Драконы». В КХЛ рассказали, что если железнодорожники одержат победу, им гарантировано место в плей-офф.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с 76.RU высказал свою уверенность в победе «Локомотива». При этом, по его словам, даже в случае проигрыша железнодорожники смогут сразиться с соперниками в плей-офф.

«У „Локомотива“ достаточно очков, чтобы давным-давно быть в плей-офф. А то, что они победят „Шанхай“, я в этом даже не сомневаюсь», — рассказал Владимир Плющев.

Также бывший наставник сборной рассказал, о своем видении борьбы за Кубок Гагарина.

Я думаю, в финале будут две команды с Востока. Они между собой разыграют. Не буду говорить, какие именно, чтобы не напрягать болельщиков. Владимир Плющев бывший главный тренер сборной России по хоккею