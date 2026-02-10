НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

вос.

 757мм 25%
Подробнее
2 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Эксклюзив «Локомотив» VS «Драконы»: экс-тренер сборной России дал прогноз на обсуждаемый матч

«Локомотив» VS «Драконы»: экс-тренер сборной России дал прогноз на обсуждаемый матч

В случае победы ярославская команда получит место в плей-офф

1 477
Кто победит в матче между «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами»&nbsp;— прогноз эксперта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто победит в матче между «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами»&nbsp;— прогноз эксперта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто победит в матче между «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами» — прогноз эксперта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 10 февраля состоится матч (6+) между ярославским «Локомотивом» и китайской хоккейной командой «Шанхайские Драконы». В КХЛ рассказали, что если железнодорожники одержат победу, им гарантировано место в плей-офф.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с 76.RU высказал свою уверенность в победе «Локомотива». При этом, по его словам, даже в случае проигрыша железнодорожники смогут сразиться с соперниками в плей-офф.

«У „Локомотива“ достаточно очков, чтобы давным-давно быть в плей-офф. А то, что они победят „Шанхай“, я в этом даже не сомневаюсь», — рассказал Владимир Плющев.

Также бывший наставник сборной рассказал, о своем видении борьбы за Кубок Гагарина.

<p>Владимир Плющев</p><p>Владимир Плющев</p>

Я думаю, в финале будут две команды с Востока. Они между собой разыграют. Не буду говорить, какие именно, чтобы не напрягать болельщиков.

Владимир Плющев

бывший главный тренер сборной России по хоккею

Напомним, прошлая встреча «Локомотива» и «Шанхайских Драконов» завершилась победой ярославцев со счетом 2:0. Во время игры травмировался нападающий Степан Никулин. Из-за этого он не смог доиграть до конца матча.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Шанхайские Драконы Матч Хоккей Прогноз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем