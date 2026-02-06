Путь к олимпийскому дебюту по стопам старшего брата. На зимних Играх в Италии выступит саночник Павел Репилов

Павел Репилов — саночник из Подмосковья, который выступит на Олимпиаде в Италии — 2026 Источник: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

На Олимпийских играх 2026 года в Италии 23-летний российский саночник Павел Репилов выйдет на старт своей первой в карьере взрослой Олимпиады. MSK1.RU рассказывает, что о нем известно.

Детство и семья

Павел родился 16 июля 2002 года в спортивной семье в подмосковном Дмитрове. Его старший брат Роман уже был серьезно увлечен санным спортом, впоследствии он стал трехкратным чемпионом мира. Младший брат пошел по его стопам.

Свои первые шаги на льду Павел делал в шесть лет на трассе в подмосковном Парамонове. Вспоминая то время, он с улыбкой рассказывал, как мама таскала за ними с сестрой-двойняшкой тяжелые сани.

«Есть очень яркое воспоминание из детства, когда нам нельзя было еще кататься, а мы в шесть лет делали это в подмосковном Парамонове. Мама тащила наши сани. Мы катались с самых низших точек старта. Машина не поднимала на другие точки старта, потому что там ехать было недалеко. И вот нас мама тащила вместе с этими санями», — вспоминал Репилов.

У Павла есть сестра-близняшка Источник: Алина Репилова / Vk.com

Санный спорт стал семейным делом. Но между братьями не было соперничества, только поддержка. Павел не раз говорил, что для него и Романа главное — это родственные связи.

«Мы родня. Если он выигрывает, то мне приятно; если я выигрываю, то он радуется. Если мы оба выигрываем, то вообще отлично. Мы получаем информацию друг от друга. У нас одинаковые сани, но разные настройки», — рассказывал Павел в интервью «Матч ТВ».

Мы родня. Если он выигрывает, то мне приятно; если я выигрываю, то он радуется. Если мы оба выигрываем, то вообще отлично. Павел Репилов саночник, который будет выступать на Олимпиаде-2026

От юниорского успеха к взрослым трудностям

Павел быстро прогрессировал под руководством своего первого тренера Ольги Рябовой. Его звездный час на юниорском уровне наступил в 2020 году на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Там он завоевал серебро в индивидуальной гонке, уступив победителю всего 0,184 секунды, и золото в командной эстафете.

«Расстроился? Ну если только чуть-чуть. Ведь моя карьера только по-настоящему начинается», — мудро заметил Репилов в интервью после того, как занял второе место.

Крайний справа — Павел Репилов, будущий участник Олимпийских игр — 2026 Источник: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Переход во взрослый спорт совпал с непростым временем. Его дебют на чемпионате мира в 2021 году сорвался из-за травмы головы, полученной во время квалификации. А вскоре после этого российских спортсменов отстранили от международных соревнований. На несколько лет для Павла и его коллег ареной борьбы остались только внутренние старты. В этот период он подтвердил свой класс, дважды став чемпионом России — в 2022 и 2023 годах.

Возможность побороться за поездку в Италию появилась лишь в конце 2025 года, когда Павел получил нейтральный статус и право участвовать в отборе. Ему пришлось в сжатые сроки набирать необходимые очки на этапах Кубка мира. Старты выдались тяжелыми: 25-е место в итальянском Кортина-д'Ампеццо, 17-е — в американском Лейк-Плэсиде. Но этого хватило. К концу декабря, набрав 40 очков, он опередил ближайшего российского преследователя и завоевал олимпийскую лицензию.

Брат оказался в СИЗО

Этот успех омрачали события в личной жизни. Его старший брат и главный наставник 29-летний Роман Репилов, который должен был быть его конкурентом и поддержкой на этом пути, в конце 2025 года был арестован по уголовному делу.

Трехкратного чемпиона мира Романа Репилова обвиняют в мошенничестве, связанном с закупкой спортивного инвентаря. Судебное заседание назначено на 20 февраля 2026 года, то есть на время Олимпиады.

Роман Репилов — старший брат саночника, который поедет на Олимпиаду. Он тоже саночник Источник: Roma Repilov / Vk.com

Павлу предстоит выступать на своих первых Играх без человека, который всегда был рядом. Раньше он говорил, что было бы интересно выступить на взрослой Олимпиаде вместе с братом.

«Рома всегда дает ценные советы по технической работе, саням, по особенностям той или иной трассы — всё-таки он поездил по всему миру. А во время Юношеской Олимпиады брат звонил, чтобы отвлечь меня, снять излишнее нервное напряжение. Так что в моих медалях есть и его заслуга. Не хочется загадывать, но было бы интересно выступить с братом на взрослой Олимпиаде», — рассказывал младший Репилов в интервью.

Что ждет Павла на Олимпийских играх — 2026

Павел Репилов едет на Олимпиаду не как дебютант, который провел несколько лет в вынужденной изоляции от мировых лидеров санного спорта. Борьба обещает быть сложной. Сам спортсмен, однако, всегда отличался здоровым взглядом на вещи и умением работать на перспективу. Для 23-летнего саночника, чья карьера, по его же словам, только начинается, главные старты, возможно, еще впереди.

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