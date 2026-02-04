Боб Хартли рассказал, когда вернутся на лед травмированные хоккеисты «Локомотива»

Матч «Локомотив» — «Спартак» закончился со счетом 3:1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Матч прошел 4 февраля в «Арене-2000» в Ярославле. После игры на пресс-конференции с журналистами главный тренер «железнодорожников» Боб Хартли прокомментировал работу команды.

«Хорошая командная победа. „Спартак“ открыл счет, и один из ключевых моментов, что нам удалось сравнять счет сразу. Хорошо ребята отыграли третий период. Здорово выглядели. Было пару хороших моментов во время игры в меньшинстве. Березкин очень хорошую игру сыграл. Исаев выручал. Такая действительно командная победа», — подчеркнул Хартли.

Не надо забывать, что мы играли против «Спартака», который в последних трех играх забили 15 голов. Считаю, что хорошо отыграли в обороне. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

Хартли также рассказал, когда вернутся в игру травмированные игроки ярославской команды.

«Надеемся, что Черепанов сыграет уже после перерыва, а Никулин немного дальше по срокам. Он начал кататься, но травма верхней части тела, поэтому пока еще готов не будет», — поделился главный тренер «Локомотива».