НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,01
EUR 98,34
Разгромили декор у салона красоты
Съемки сериала
Ярославские котики
Гид подготовки к учебному году
Застройка высотками
Сгорел дом-памятник
Когда новый пик активности клещей
Гибнут породистые щенки
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Боб Хартли рассказал, когда вернутся на лед травмированные хоккеисты «Локомотива»

Боб Хартли рассказал, когда вернутся на лед травмированные хоккеисты «Локомотива»

«Железнодорожники» обыграли «Спартак» со счетом 3:1

3 457
Матч «Локомотив»&nbsp;— «Спартак» закончился со счетом 3:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМатч «Локомотив»&nbsp;— «Спартак» закончился со счетом 3:1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Матч «Локомотив» — «Спартак» закончился со счетом 3:1

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Матч прошел 4 февраля в «Арене-2000» в Ярославле. После игры на пресс-конференции с журналистами главный тренер «железнодорожников» Боб Хартли прокомментировал работу команды.

«Хорошая командная победа. „Спартак“ открыл счет, и один из ключевых моментов, что нам удалось сравнять счет сразу. Хорошо ребята отыграли третий период. Здорово выглядели. Было пару хороших моментов во время игры в меньшинстве. Березкин очень хорошую игру сыграл. Исаев выручал. Такая действительно командная победа», — подчеркнул Хартли.

<p>Боб Хартли</p><p>Боб Хартли</p>

Не надо забывать, что мы играли против «Спартака», который в последних трех играх забили 15 голов. Считаю, что хорошо отыграли в обороне.

Боб Хартли

главный тренер «Локомотива»

Хартли также рассказал, когда вернутся в игру травмированные игроки ярославской команды.

«Надеемся, что Черепанов сыграет уже после перерыва, а Никулин немного дальше по срокам. Он начал кататься, но травма верхней части тела, поэтому пока еще готов не будет», — поделился главный тренер «Локомотива».

Следующая игра (6+) «Локомотива» пройдет на выезде 10 февраля. Команда встретится с «Драконами».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
ХК Локомотив
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
5 февраля, 09:32
Игра была ровна.Играли два г..на!
Гость
5 февраля, 08:05
Пока что Локомотив в "регулярке" идёт третьим, впереди Магнитка и Омичи.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем