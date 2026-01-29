НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Гол вратаря стал решающим: определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Гол вратаря стал решающим: определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин забил «Реалу»

Гол вратаря Анатолия Трубина вывел «Бенфику» в плей-офф | Источник: пресс-служба УЕФАГол вратаря Анатолия Трубина вывел «Бенфику» в плей-офф | Источник: пресс-служба УЕФА

Гол вратаря Анатолия Трубина вывел «Бенфику» в плей-офф

Источник:

пресс-служба УЕФА

Завершился общий этап Лиги чемпионов — все 18 матчей восьмого тура начались одновременно. Главным героем стал вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, забивший гол в добавленное время мадридскому «Реалу». Его точный удар вывел лиссабонцев в плей-офф.

Рассказываем обо всех матчах и участниках плей-офф главного футбольного турнира Европы.

Результаты восьмого тура

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Наполи» — «Челси» 2:3

Голы: Фернандес, 19 — с пенальти (0:1). Вергара, 33 (1:1). Хейлунн, 43(2:1). Жоао Педро, 61 (2:2). Жоао Педро, 82 (2:3)

«Боруссия» — «Интер» 0:2

Голы: Димарко, 81 (0:1). Диуф, 90+4 (0:2)

«Монако» — «Ювентус» 0:0

«ПСЖ» — «Ньюкасл» 1:1

Голы: Витинья, 8 (1:0). Уиллок, 45+2 (1:1)

«Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 0:2

Голы: Коло Муани, 47 (0:1). Соланке, 77 (0:2)

«Пафос» — «Славия» 4:1

Голы: Драгомир, 17 (1:0). Халоупек, 44 (1:1). Бруну, 53 (2:1). Андерсон Силва, 84 (3:1). Оршич, 87 (4:1)

«Атлетико» — «Буде-Глимт» 1:2

Голы: Серлот, 15 (1:0). Сьевольд, 35 (1:1). Хег, 59 (1:2)

«Манчестер Сити» — «Галатасарай»

Голы: Холанн, 11 (1:0). Шерки, 29 (2:0)

«ПСВ» — «Бавария» 1:2

Голы: Мусиала, 58 (0:1). Сайбари, 78 (1:1). Кейн, 84 (1:2)

«Байер» — «Вильярреал» 3:0

Голы: Тилльман, 12 (1:0). Тилльман, 35 (2:0). Гримальдо, 57 (3:0)

«Атлетик» — «Спортинг» 2:3

Голы: Сансет, 3 (1:0). Диоманде, 12 (1:1). Гурусета, 28 (2:1). Тринкан, 62(2:2). Сантос, 90 (2:3)

«Юнион» — «Аталанта» 1:0

Гол: Халаили, 70 (1:0)

«Аякс» — «Олимпиакос» 1:2

Голы: Мартинш, 52 (0:1). Дольберг, 69 — с пенальти (1:1). Эссе, 79 (1:2)

«Арсенал» — «Кайрат» 3:2

Голы: Дьекереш, 3 (1:0). Жоржиньо, 7 — с пенальти (1:1). Хаверц, 15 (2:1). Мартинелли, 36 (3:1). Рикардиньо, 90+3 (3:2)

«Ливерпуль» — «Карабах» 6:0

Голы: Макаллистер, 15 (1:0). Вирц, 21 (2:0). Салах, 50 (3:0). Экитике, 57(4:0). Макаллистер, 61 (5:0). Кьеза, 90 (6:0)

«Барселона» — «Копенгаген» 4:1

Голы: Дадасон, 4 (0:1). Левандовски, 48 (1:1). Ямаль, 60 (2:1). Рафинья, 69 — с пенальти (3:1). Рэшфорд, 85 (4:1)

«Бенфика» — «Реал» 4:2

Голы: Мбаппе, 30 (0:1). Шельдеруп, 36 (1:1). Павлидис, 45 — с пенальти (2:1). Шельдеруп, 54 (3:1). Мбаппе, 58 (3:2). Трубин, 90 (4:2)

«Брюгге» — «Марсель» 3:0

Голы: Дьякон, 4 (1:0). Верман, 11 (2:0). Станкович, 79 (3:0)

Что дальше

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

В 1/8 финала вышли: «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Еще 16 команд сыграют в стыковых матчах. В число сеяных вошли «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта» и «Байер».

Среди несеяных команд: «Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика».

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Первые матчи этапа состоятся 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля.

Гонка бомбардиров

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил 13 голов. Второе место в рейтинге бомбардиров занял английский форвард «Баварии» Харри Кейн — на его счету восемь голов. На один мяч от него отстал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Футбол Лига чемпионов Спорт Соревнование
