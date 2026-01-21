НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Нападающего «Локомотива» Егора Сурина исключили из списка травмированных

Нападающего «Локомотива» Егора Сурина исключили из списка травмированных

Он не выходил на лед во время матчей с конца декабря 2025 года

154
Егора Сурина исключили из списка травмированных КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕгора Сурина исключили из списка травмированных КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Егора Сурина исключили из списка травмированных КХЛ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающего ярославского «Локомотива» Егора Сурина вычеркнули из списка травмированных. Об этом свидетельствуют данные сайта Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что о травме Егора Сурина стало известно накануне матча с ХК «Адмирал» (6+), который состоялся 23 декабря 2025 года.

«Ребят все хорошо, позже покажу где болит, не успеете соскучиться», — написал Сурин в личном телеграм-канале.

По данным «Матч ТВ», хоккеист сломал руку. В «Локомотиве» тогда не стали раскрывать подробности состояния игрока.

«У Егора есть повреждение верхней части тела», — сообщили порталу 76.RU в клубе в декабре 2025 года.

13 января в клубе сообщали, что Егор вернулся к тренировкам. 19 января «Локомотив» играл с «Торпедо». После матча главный тренер железнодорожников ответил на вопросы журналистов, подчеркнув, что Егор Сурин не вышел на лед, так как еще восстанавливается после травмы.

21 января «Локомотив» встретится на льду с ХК «Динамо Минск» (6+). Будет ли Сурин играть в этом матче, пока неизвестно.

Отметим, что по данным КХЛ, в списке травмированных игроков «Локомотива» числится только Степан Никулин.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив Нападающий
