Стало известно о травме Егора Сурина: что случилось с хоккеистом «Локомотива»

«У Егора есть повреждение верхней части тела. Мы не раскрываем подробности, равно как и срок. При его травме восстановление индивидуально», — сообщили порталу 76.RU в клубе 26 декабря.

Напомним, о травмировании Егора Сурина стало известно накануне матча с ХК «Адмирал» (6+), который состоялся 23 декабря. Сам спортсмен 22 декабря опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором сообщил: «Ребят все хорошо, позже покажу где болит, не успеете соскучиться». 24 февраля он выложил фотографию из Толгского монастыря с подписью: «Решил посетить, одно из любимых мест Ярославля». А 25 декабря со зрительской трибуны наблюдал за игрой «Локомотива» с московским «Динамо» (6+).