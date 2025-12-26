НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стало известно о травме Егора Сурина: что случилось с хоккеистом «Локомотива»

Стало известно о травме Егора Сурина: что случилось с хоккеистом «Локомотива»

Публикуем комментарий клуба

257
Егор Сурин получил травму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕгор Сурин получил травму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Егор Сурин получил травму

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, что за травму получил 19-летний нападающий ярославского ХК «Локомотив» Егор Сурин. Как сообщило «Матч ТВ», хоккеист сломал руку.

«Срок восстановления составит ориентировочно шесть недель», — добавило издание.

В «Локомотиве» не раскрывают подробности состояния игрока.

«У Егора есть повреждение верхней части тела. Мы не раскрываем подробности, равно как и срок. При его травме восстановление индивидуально», — сообщили порталу 76.RU в клубе 26 декабря.

Напомним, о травмировании Егора Сурина стало известно накануне матча с ХК «Адмирал» (6+), который состоялся 23 декабря. Сам спортсмен 22 декабря опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором сообщил: «Ребят все хорошо, позже покажу где болит, не успеете соскучиться». 24 февраля он выложил фотографию из Толгского монастыря с подписью: «Решил посетить, одно из любимых мест Ярославля». А 25 декабря со зрительской трибуны наблюдал за игрой «Локомотива» с московским «Динамо» (6+).

Ранее тренер Боб Хартли рассказал о состоянии других травмированных игроков ХК «Локомотив».

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Рекомендуем