Хартли объяснил поражение «Локомотива» в Нижнем Новгороде: «Это все нелепые оправдания»

Боб Хартли объяснил, чего не хватило команде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Счет по итогам встречи — 0:3. Наставник железнодорожников Боб Хартли после матча признался, что игра не задалась с первого периода.

«В первом периоде нас не было на площадке. Плохое начало от нас, соперник полностью переиграл. Во втором — перехватили инициативу, много создали голевых моментов, Костин выручил свою команду несколько раз и гол на контратаке поставил нас в еще более сложное положение. Старались вернуться в игру, не получилось», — прокомментировал матч Боб Хартли.

По мнению тренера, в третьем периоде на игру команды накладывал отпечаток перевес в счете. Контроль перешел к «Торпедо», команда не стала открываться, играла от обороны.

На вопрос о том, мог ли на счет повлиять шестидневный перерыв между матчами «Локомотива», главный тренер ответил, что это всего лишь отговорки.

«Перерыв — это совсем не причина, потому что когда много играешь можно сказать, что слишком устал. Когда много отдыхаешь — что слишком долго отдыхал. Это все нелепые оправдания. Если профессионалы, [значит] должны быть готовыми на каждую игру», — добавил Хартли.

По словам тренера, рокировка Радулова и Березкина по ходу первого периода обусловлена тем, что команде требовалась искра. После изменения сочетания звено Радулова, Шалунова и Каюмова было лучшим на площадке.

В финале пресс-конференции журналисты спросили Хартли о Егоре Сурине. По словам наставника команды, пока рано говорить о его возвращении. Напомним, молодой нападающий попал в список травмированных после матча с «Авангардом» в декабре 2025-го. Ранее сообщалось, что у парня сломана рука.

«Пока нет сроков [его возвращения на лед]. Это будет еще не скоро», — сказал Хартли.

По данным на 14 января, «Локомотив» занимает вторую строчку турнирной таблицы конференции «Запад». На первом месте — череповецкая «Северсталь».

По данным на январь 2026 года в тренерский штаб «Локомотива» входит главный тренер Боб Хартли, вместе с ним работают Дмитрий Красоткин, Сергей Звягин, Андрей Малков и Георгий Кошель. В составе также указан тренер-аналитик Вячеслав Гусов.