НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -21

1 м/c,

южн.

 763мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Что внутри Ярославского художественного училища
«Умные решения»
Что ждать от игры «Локомотива» с «Металлургом»
Кто ездит в Переславль на выходные
Сбили 13 БПЛА
Чек-лист важных обследований
Афиша на 6 января в Ярославле
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Намечается битва лидеров: чего ждать от игры «Локомотива» против «Металлурга» — разбор

Намечается битва лидеров: чего ждать от игры «Локомотива» против «Металлурга» — разбор

Матч пройдет 6 января

580
«Локомотив» проведет игру на выезде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» проведет игру на выезде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» проведет игру на выезде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня, 6 января впервые в сезоне 2025/2026 в очной встрече сойдутся два последних обладателя Кубка Гагарина. Клуб из Магнитогорска завоевал трофей в 2024 году, обыграв в финальной серии как раз ярославцев. «Локомотив» свой шанс не упустил уже в 2025-м, впервые добравшись до чемпионства в КХЛ. В новом сезоне оба клуба идут в лидирующей группе и вполне могут называться одними из главных соискателей хоккейного трофея. О форме команд и шансах на успех коллективов перед большой встречей — в разборе 76.RU.

Неоспоримое лидерство «Металлурга»

В этом сезоне команда из Магнитогорска напоминает ярославцев образца прошлого года. Лишь какие-то сомнения в игре коллектива Андрея Разина были в первых играх чемпионата, где команда на старте сезона уступила два раза подряд. Больше в игре магнитогорцев такого не повторялось. Набравший ход «Металлург» с отрывом занимает первое место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.

Игра в зоне атаки — главный козырь «Металлурга». Команда лидирует во всей лиге по количеству заброшенных шайб, опережая своего ближайшего преследователя уже более чем на десять голов. Ярким моментом в нападении является выступление первой тройки «сталеваров». Нападающий Владимир Ткачёв — лучший бомбардир лиги, а Роман Канцеров — снайпер. Дополняет их Дмитрий Силантьев, который смог полностью раскрыть свой талант в победном для команды плей-офф. Сейчас их звено является одним из самых результативных в регулярном чемпионате. А вот у звездного новичка магнитогорцев Евгения Кузнецова игра за клуб не заладилась. Хоккеист не получал определенного доверия со стороны тренерского штаба и был выставлен на драфт отказов.

Превосходно магнитогорцы действуют в игре и перед своими воротами. Говорит об этом показатель нейтрализации меньшинства. Он у «Металлурга» также лучший в лиге. Основной и, пожалуй, единственной проблемой является игра вратарской бригады. У команды в этом году нет ярко выраженного первого номера. Самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024 Илья Набоков существенно сдал: показатель отраженных бросков голкипера составляет менее 90 процентов. В сравнении с чемпионским для Магнитогорска плей-офф он был на отметке в 94,2%. Сейчас ему приходится в равной мере делить игровое время с Александром Смолиным.

После неудачного результата в предыдущем сезоне («Металлург» вылетел в шести встречах первого раунда плей-офф от «Авангарда») команда Андрея Разина зашла в этот сезон основательно и вполне способна повторить свой относительно недавний успех. У «Металлурга» практически всё для этого есть, но самое главное, что команде не мешают травмы лидеров, что негативно сказалось на результате предыдущего сезона. Сам главный тренер команды Андрей Разин в конце декабря подписал новый двухлетний контракт с магнитогорским клубом. Все силы и эмоции команды весной должны быть сконцентрированы исключительно на завоевании трофея.

Неоднозначная форма «Локомотива»

Хоккеисты «Локомотива» после матча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоккеисты «Локомотива» после матча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеисты «Локомотива» после матча

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В последние два месяца ярославский коллектив снова столкнулся с трудностями при игре в атаке. В пяти проигранных встречах из девяти «Локомотив» не мог поразить ворота соперника. Заброшенные шайбы ярославцам стали даваться непросто. Усложняет всё и травмы ряда лидеров команды. В последних матчах за «железнодорожников» не играли Егор Сурин и Артур Каюмов. Несколько важных встреч пропустили Максим Березкин и Байрон Фрэз.

«Игра в обороне выглядит хорошо, мы мало пропускали, но в атаке сейчас сложно заходят шайбы. Есть небольшое недопонимание между нападающими и защитниками: когда у защитников есть возможность бросать, никого нет под воротами, и наоборот — когда есть кто-то под воротами, нет бросков», — так высказался о проблемах в атаке главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Взаимопонимание между ярославскими форвардами и защитниками в ближайшее время должно наладиться. Спустя три месяца восстановился от полученной травмы игрок обороны «Локомотива» Андрей Сергеев. Хоккеист уже примет участие в первом матче 2026 года против ЦСКА.

Если вспоминать финальную серию в 2024 году, то именно тогда с шайбами в ворота соперника у ярославцев и возникли проблемы. В четырех матчах «железнодорожники» забили лишь три раза в ворота Ильи Набокова, установив антирекорд результативности финальных серий Кубка Гагарина. Не слишком выдающаяся игра голкиперов «Металлурга» в этом сезоне дает ярославцам небольшой оптимизм, но и сам действующий чемпион должен добавлять в креативе и завершении голевых моментов.

Ожидания от большой встречи соперников

Разминка ярославских хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазминка ярославских хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разминка ярославских хоккеистов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Матч в Магнитогорске станет отличной проверкой для двух команд.

«Локомотиву» важно почувствовать уверенность в матчах против «Металлурга». Ярославцы лишь трижды в десяти последних очных встречах побеждали «сталеваров», а прошлогодний успех именно в Магнитогорске в рамках Кубка Открытия стал первым за последние одиннадцать лет. Свежо в памяти должно быть и обидное поражение в финале 2024 года.

«Металлургу» следует продемонстрировать всю свою неуязвимость этого чемпионата в игре с действующим чемпионом. Трудности магнитогорской команды прослеживаются в матчах против коллективов с качественно выстроенной обороной. Таким можно назвать омский «Авангард». Им команда Андрея Разина уступила уже в этом сезоне дважды, забросив лишь две шайбы за две последние встречи.

В любом случае реванш у проигравших еще будет. В конце марта команды встретятся уже в Ярославле, и вполне можно допустить, что по ходу этого сезона игра станет не последней.

ПО ТЕМЕ
Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
Локомотив КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
накостыляют они локе.
Гость
1 час
Вопрос сколько пропустят? 🙊
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Рекомендуем