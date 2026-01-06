Намечается битва лидеров: чего ждать от игры «Локомотива» против «Металлурга» — разбор

«Локомотив» проведет игру на выезде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня, 6 января впервые в сезоне 2025/2026 в очной встрече сойдутся два последних обладателя Кубка Гагарина. Клуб из Магнитогорска завоевал трофей в 2024 году, обыграв в финальной серии как раз ярославцев. «Локомотив» свой шанс не упустил уже в 2025-м, впервые добравшись до чемпионства в КХЛ. В новом сезоне оба клуба идут в лидирующей группе и вполне могут называться одними из главных соискателей хоккейного трофея. О форме команд и шансах на успех коллективов перед большой встречей — в разборе 76.RU.

Неоспоримое лидерство «Металлурга»

В этом сезоне команда из Магнитогорска напоминает ярославцев образца прошлого года. Лишь какие-то сомнения в игре коллектива Андрея Разина были в первых играх чемпионата, где команда на старте сезона уступила два раза подряд. Больше в игре магнитогорцев такого не повторялось. Набравший ход «Металлург» с отрывом занимает первое место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.

Игра в зоне атаки — главный козырь «Металлурга». Команда лидирует во всей лиге по количеству заброшенных шайб, опережая своего ближайшего преследователя уже более чем на десять голов. Ярким моментом в нападении является выступление первой тройки «сталеваров». Нападающий Владимир Ткачёв — лучший бомбардир лиги, а Роман Канцеров — снайпер. Дополняет их Дмитрий Силантьев, который смог полностью раскрыть свой талант в победном для команды плей-офф. Сейчас их звено является одним из самых результативных в регулярном чемпионате. А вот у звездного новичка магнитогорцев Евгения Кузнецова игра за клуб не заладилась. Хоккеист не получал определенного доверия со стороны тренерского штаба и был выставлен на драфт отказов.

Превосходно магнитогорцы действуют в игре и перед своими воротами. Говорит об этом показатель нейтрализации меньшинства. Он у «Металлурга» также лучший в лиге. Основной и, пожалуй, единственной проблемой является игра вратарской бригады. У команды в этом году нет ярко выраженного первого номера. Самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024 Илья Набоков существенно сдал: показатель отраженных бросков голкипера составляет менее 90 процентов. В сравнении с чемпионским для Магнитогорска плей-офф он был на отметке в 94,2%. Сейчас ему приходится в равной мере делить игровое время с Александром Смолиным.

После неудачного результата в предыдущем сезоне («Металлург» вылетел в шести встречах первого раунда плей-офф от «Авангарда») команда Андрея Разина зашла в этот сезон основательно и вполне способна повторить свой относительно недавний успех. У «Металлурга» практически всё для этого есть, но самое главное, что команде не мешают травмы лидеров, что негативно сказалось на результате предыдущего сезона. Сам главный тренер команды Андрей Разин в конце декабря подписал новый двухлетний контракт с магнитогорским клубом. Все силы и эмоции команды весной должны быть сконцентрированы исключительно на завоевании трофея.

Неоднозначная форма «Локомотива»

Хоккеисты «Локомотива» после матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В последние два месяца ярославский коллектив снова столкнулся с трудностями при игре в атаке. В пяти проигранных встречах из девяти «Локомотив» не мог поразить ворота соперника. Заброшенные шайбы ярославцам стали даваться непросто. Усложняет всё и травмы ряда лидеров команды. В последних матчах за «железнодорожников» не играли Егор Сурин и Артур Каюмов. Несколько важных встреч пропустили Максим Березкин и Байрон Фрэз.

«Игра в обороне выглядит хорошо, мы мало пропускали, но в атаке сейчас сложно заходят шайбы. Есть небольшое недопонимание между нападающими и защитниками: когда у защитников есть возможность бросать, никого нет под воротами, и наоборот — когда есть кто-то под воротами, нет бросков», — так высказался о проблемах в атаке главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Взаимопонимание между ярославскими форвардами и защитниками в ближайшее время должно наладиться. Спустя три месяца восстановился от полученной травмы игрок обороны «Локомотива» Андрей Сергеев. Хоккеист уже примет участие в первом матче 2026 года против ЦСКА.

Если вспоминать финальную серию в 2024 году, то именно тогда с шайбами в ворота соперника у ярославцев и возникли проблемы. В четырех матчах «железнодорожники» забили лишь три раза в ворота Ильи Набокова, установив антирекорд результативности финальных серий Кубка Гагарина. Не слишком выдающаяся игра голкиперов «Металлурга» в этом сезоне дает ярославцам небольшой оптимизм, но и сам действующий чемпион должен добавлять в креативе и завершении голевых моментов.

Ожидания от большой встречи соперников

Разминка ярославских хоккеистов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Матч в Магнитогорске станет отличной проверкой для двух команд.

«Локомотиву» важно почувствовать уверенность в матчах против «Металлурга». Ярославцы лишь трижды в десяти последних очных встречах побеждали «сталеваров», а прошлогодний успех именно в Магнитогорске в рамках Кубка Открытия стал первым за последние одиннадцать лет. Свежо в памяти должно быть и обидное поражение в финале 2024 года.

«Металлургу» следует продемонстрировать всю свою неуязвимость этого чемпионата в игре с действующим чемпионом. Трудности магнитогорской команды прослеживаются в матчах против коллективов с качественно выстроенной обороной. Таким можно назвать омский «Авангард». Им команда Андрея Разина уступила уже в этом сезоне дважды, забросив лишь две шайбы за две последние встречи.